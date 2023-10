Khán giả đội mưa xem VP Bá Vương, Hà Lê, rapper Lil biểu diễn tại Dinh Độc Lập

Showcase của Bá Vương có sự góp mặt của các khách mời gồm ca sĩ Hà Lê, rapper Lil Wuyn, nhóm nhạc FIRSTGENE với mong muốn mang đến trải nghiệm toàn diện cả về thị giác và thính giác. Nam ca sĩ chia sẻ, tám ca khúc trong album W.O.L.F 1 là tám mảnh ghép tưởng như tách rời nhưng khi gắn kết lại tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Khi lắng nghe các ca khúc trong album, tương tự như bạn đang dạo bước vào phòng triển lãm thưởng lãm từng bức tranh, lúc thì nhàn nhã, lúc thì gấp rút với những nhịp điệu tương phản; nhưng cuối cùng vỡ oà khi tìm được đáp án cho câu hỏi "Why me? Find me!".

"Các bạn trẻ hãy tự do là chính mình và đừng quên yêu thương bản thân" và từ ý niệm này, Bá Vương đã bắt tay vào thực hiện 9 tác phẩm tranh trong vòng 3 tháng bằng những kĩ thuật đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì như vẽ bằng bút kí hoạ, bút xoá, màu acrylic, có hoạ tiết được đắp nổi tỉ mỉ…

Vì dành rất nhiều tâm huyết cho showcase nên khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, Bá Vương cùng các nghệ sĩ quyết định hát dưới mưa phục vụ khán giả. Khi gặp sự cố về âm thanh, nam ca sĩ xin phép cùng ban nhạc biểu diễn lại, hết mình hơn nữa để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho đông đảo khán giả đã dầm mưa cổ vũ trong nhiều giờ. Xuyên suốt showcase, từng tiết mục được đầu tư chỉn chu với những điểm nhấn riêng gây ấn tượng và xúc động cho khán giả. Đặc biệt là phần trình diễn Xương Rồng có sự góp mặt của Việt Hoa - cô bé giàu nghị lực sở hữu giọng hát sáng, ấm áp đã mang đến thông điệp tích cực: "Như loài xương rồng cố sống sót, kiên trì tới phút chót. Qua bao bão giông, đất đai khô cằn vẫn còn lại ta" cổ vũ mọi người hãy là chính mình và thêm yêu quý bản thân.

Triển lãm nghệ thuật của VP Bá Vương là một phần trong chuỗi sự kiện về nghệ thuật, hương vị được tổ chức liên tục trong ba ngày 6,7.8/10 tại khuôn viên Dinh Độc Lập. Theo đơn vị tổ chức, điều kiện thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian này không thực sự lí tưởng, thường có những cơn mưa lớn, kéo dài vào chiều tối. Tuy nhiên phía đơn vị cho biết ngoài việc chuẩn bị kĩ lưỡng các phương án hỗ trợ thì trải nghiệm nắng, mưa bất chợt cũng có thể mang lại những điều thú vị mang đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh.