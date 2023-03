Ngô Phương Anh và Thanh Duy khiến giám khảo Hà Lê “đứng ngồi không yên”

Ở vòng 1, khán giả đã được thưởng thức một loạt tiết mục với các màu sắc khác nhau đến từ 9 thí sinh của Trời sinh một cặp mùa thứ 7. Sau khi đội hình của 3 vị đội trưởng Thảo Trang, Hồ Trung Dũng và Thanh Duy chính thức "chốt sổ", vòng thi đấu với chủ đề "Bài hát đầu tiên" chính thức diễn ra và "mở hàng" là 4 tiết mục đến từ các thí sinh: Thảo Trang, Ngô Phương Anh, Ngô Kinh Lâm và Nam Anh.



Giám khảo khách mời Phương Vy công khai chấm điểm "thiên vị" với lý do bất ngờ

Đến với Trời sinh một cặp tập 3 với tư cách là giám khảo khách mời, ca sĩ Phương Vy không khỏi giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên được đến với chương trình. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về sự hồi hộp, nôn nao khi sắp được thấy màn trình diễn từ những đội trưởng mà thường ngày chính là bạn đồng hành thân thiết của mình. MC Huyền Trang ngay lập tức nắm lấy thông tin này và đặt ra câu hỏi "Liệu chị Phương Vy có dành sự thiên vị cho ai đó hay tiết mục nào đó trong tập hôm nay không". Và thật bất ngờ khi Phương Vy không hề phủ nhận điều này, cô đưa ra quan điểm "Khi trình diễn trên sân khấu, ngoài phần nghe thì còn có phần nhìn. Cho nên Vy chắc chắn sẽ dựa trên cả 2 yếu tố này để đưa ra đánh giá khách quan nhất". Ngoài nữ ca sĩ Phương Vy, Trời sinh một cặp còn có sự xuất hiện của giám kháo khách mời kiêm rapper và đội trưởng mùa 4 – anh Hà Lê.

Thảo Trang và Hồ Trung Dũng hoá đôi tân lang tân nương trong vòng thi đấu đầu tiên

Nếu như ở tập 1, "hot girl Tây Bắc" mang đến sự choáng ngợp khi chinh phục cả ba đội trưởng bằng màn trình diễn liên khúc Cô gái mở đường – Lá xanh – Lá đỏ. Thì ở tập này, Thảo Trang bỗng hoá dịu dàng trong vai người con gái mong đợi người thương trở về thông qua ca khúc Gửi anh xa nhớ. Cô nàng chia sẻ rằng ca khúc này được cô và đội trưởng Hồ Trung Dũng lựa chọn kỹ càng giữa hàng chục ca khúc khác bởi nó mang thông điệp cũng như câu chuyện rất riêng, ngoài ra Gửi anh xa nhớ cũng vô cùng phù hợp với chất giọng của Thảo Trang.

Không thể rời mắt khỏi màn trình diễn chính là giám khảo Phương Vy. Nữ ca sĩ không ngại gửi những câu từ có cánh đến với đội trưởng Hồ Trung Dũng và dành những lời khen hết nấc đến màn trình diễn đáng yêu này. Trái với Phương Vy, giám khảo Huy Tuấn đánh giá Thảo Trang vẫn chưa thoát khỏi sự hồi hộp khi trình diễn trên sân khấu lớn, dẫn đến phần thanh nhạc vẫn chưa thể làm hài lòng anh. Về phần giám khảo Hà Lê, anh đã đưa ra một số góp ý cụ thể để giúp cô nàng Thảo Trang có thể hoàn thiện hơn ở những vòng sau. Song song với đó, Hà Lê cũng dành lời khen cho phần hoà âm của 2 chất giọng tuy khác biệt nhưng lại bổ trợ hoàn hảo cho nhau.

Tuy màn trình diễn chưa hoàn toàn thuyết phục các vị giám khảo, đội trưởng Hồ Trung Dũng vẫn tự hào với những bước đầu khi đi cùng Thảo Trang. Anh xúc động chia sẻ thêm "Ngày đầu luyện tập Thảo Trang vẫn rất rụt rè, nhưng đến ngày thứ 2 Trang đã thoải mái hơn rất nhiều. Đó là lúc Dũng cảm thấy trong cô gái này có rất nhiều thứ để khai thác hơn nữa. Dũng tin rằng Thảo Trang sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài của cô ấy".

Kết thúc màn trình diễn "Gửi Anh Xa Nhớ", Thảo Trang và đội trưởng Hồ Trung Dũng nhận được 9,5 điểm từ giám khảo Phương Vy và 9,75 điểm từ giám khảo Hà Lê.

Đốt cháy sân khấu với điệu nhảy tango nóng bỏng, Ngô Phương Anh và Thanh Duy khiến giám khảo Hà Lê đứng ngồi không yên

Được biết đến với nhiều thành tựu trong vai trò diễn viên, nhưng lần này Ngô Phương Anh và Thanh Duy đã thật sự đốt cháy sân khấu với màn vũ đạo đẹp mắt thông qua giai điệu quen thuộc Bài Tango xa rồi. Ngay khi kết thúc bài hát, giám khảo Hà Lê lập tức đưa ra câu hỏi "Màn trình diễn vừa rồi Duy là người biên đạo có đúng không?" Câu hỏi ngay lập tức đem đến một tràng cười cho tất cả khán giả trong trường quay. Ngoài ra, Hà Lê cũng đánh giá màn trình diễn vừa rồi gói gọn trong 2 cụm từ là "sạch sẽ" và "tự tin".

Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh cũng không khỏi sửng sốt khi thấy Ngô Phương Anh lột xác hoàn toàn, từ một cô nàng hát ballad thanh lịch, nữ tính lại bất ngờ quay 180 độ, trở thành một Ngô Phương Anh tự tin, nóng bỏng và thậm chí là có phần lấn át đội trưởng Thanh Duy. Đó là lý do mà Huy Tuấn mong chờ sự kết hợp đồng điệu hơn nữa ở những vòng sau của Ngô Phương Anh và đội trưởng của mình. Mặt khác, Thanh Duy cũng không ngại "đáp trả" Huy Tuấn lý do khiến anh và Ngô Phương Anh chưa thể trình diễn đồng điệu, và lý do đó chính là… chiều cao chênh lệch giữa 2 người.

Trước khi màn trình diễn bắt đầu, giám khảo Phương Vy không khỏi lo lắng cho bạn diễn của đội trưởng Thanh Duy vì nữ ca sĩ đánh giá rất cao năng lượng và kỹ năng trình diễn của anh trên sân khấu. Tuy nhiên, Ngô Phương Anh lại mang đến cho cô sự bất ngờ với khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đối của mình.

Kết thúc cơn mưa lời khen, cả 2 giám khảo Hà Lê và Phương Vy đều dành cho màn trình diễn con số 9,75 điểm.

Trình diễn trên nền nhạc cụ, đội trưởng Thảo Trang và Ngô Kinh Lâm "đốn tim" khán giả với bản tình ca ngọt ngào

Mang đến bản tình ca ngọt ngào All of Me nhưng đằng sau ca khúc lại là sự nghiêm khắc tuyệt đối của đội trưởng Thảo Trang đối với Ngô Kinh Lâm trong quá trình tập luyện. Ngô Kinh Lâm chia sẻ anh đã tập luyện liên tục cùng đội trưởng đến khan cả tiếng, mục đích cuối cùng là để mang đến cho khán giả cũng như các vị giám khảo màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Là một người có kinh nghiệm với những bản tình ca, giám khảo Phương Vy đánh giá đây là màn trình diễn sở hữu phần thanh nhạc hoàn hảo nhất trong số 3 ca khúc vừa qua. Nữ ca sĩ không ngớt lời khen dành cho người bạn song ca của mình - đội trưởng Thảo Trang khi cô ấy đã làm rất tốt trong việc khiến giọng hát của mình và Ngô Kinh Lâm hoà quyện dễ chịu đến người nghe, dù cho All of Me là một ca khúc khó đối với giọng nam.

Khi biết Lâm đã ngừng đam mê con đường ca hát để chuyển qua làm diễn viên, giám khảo Hà Lê không khỏi ngạc nhiên, anh cho rằng "Nếu Lâm không đi hát nữa thì rất uổng phí. Em nên nghiêm túc suy nghĩ về việc trở lại với vai trò ca sĩ, bởi vì em thật sự có thực lực".

Nếu những màn trình diễn trước, giám khảo Huy Tuấn góp ý rất nhiều cho các thí sinh về phần thanh nhạc, thì đến "All of Me", anh đã thật sự bị chinh phục bởi Ngô Kinh Lâm và đạo diễn Thảo Trang. Theo quan điểm của anh, màn trình diễn này thật sự là cú knock-out đầy áp lực đối với những thí sinh và 2 vị đội trưởng còn lại nếu muốn giành được ngôi vị quán quân của Trời Sinh Một Cặp mùa 7.

Bằng màn trình diễn xuất sắc, Ngô Kinh Lâm và đội trưởng Thảo Trang giành trọn vẹn 2 điểm 10 tuyệt đối đến từ giám khảo Hà Lê và giám khảo Phương Vy.

Shock với màn chào sân hùng hổ của Nam Anh và Thanh Duy, có lẽ nào "Duy chiều Nam Anh quá rồi phải hông?"

Kết thúc tập 3 của Trời Sinh Một Cặp lại tiếp tục là đội trưởng Thanh Duy nhưng hùng hổ và nổi loạn hơn trong màn trình diễn Bad Romance cùng học trò Nam Anh. Khi được MC Huyền Trang hỏi về quá trình học nhảy và hát, Nam Anh vô cùng hào hứng nói về yêu thích của cô đối với việc nhảy nhưng để vừa nhảy vừa hát tốt là một chặng đường dài mà cô đang kiên trì bước từng bước. Và quả không ngoa khi nói Thanh Duy là đội trưởng chiều học trò số 1 tại chương trình, bởi anh chính là người đã tin tưởng và giúp đỡ Nam Anh khi cô quyết định chọn ca khúc Bad Romance bởi sự hâm mộ Lady Gaga của mình.

Đội trưởng Thanh Duy cũng hóm hỉnh chia sẻ về chất "tưng tửng" mà Nam Anh sở hữu "Em hãy mang những khía cạnh riêng của mình lên sân khấu, cùng với sự rèn luyện không ngừng nghỉ thì em có thể biến những khía cạnh đó thành nét duyên dáng của bản thân".

Là một người luôn hướng đến những màn trình diễn chỉn chu, giám khảo Huy Tuấn có phần không thích nghi được với sự "hùng hổ" mà Nam Anh và Thanh Duy mang đến. Anh nghĩ rằng Duy cần có một chiến lược phát triển phù hợp và rõ ràng hơn dành cho Nam Anh để phát triển những điểm mạnh của cô nàng này đi đúng hướng. Mặt khác, giám khảo Hà Lê cũng góp ý rằng Nam Anh cần học hỏi đội trưởng của mình nhiều hơn trong cách tiết chế năng lượng trên sân khấu để màn trình diễn có thể trau chuốt và chỉn chu hơn ở những vòng thi đấu tiếp theo. Còn giám khảo Phương Vy lại mong muốn Nam Anh có thể phô bày nhiều kỹ năng hơn về mặt thanh nhạc trong những ca khúc cô nàng thể hiện.

Dù đội trưởng Thanh Duy và Nam Anh chưa để lại nhiều ấn tượng ở màn chào sân này, nhưng anh và học trò của mình vẫn xuất sắc mang về số điểm 9,5 đến từ 2 vị giám khảo Hà Lê và Phương Vy

Kết thúc 4 màn trình diễn, MC Huyền Trang (Mù Tạt) không giấu được sự tò mò khi muốn biết sự lựa chọn công tâm đến từ 2 vị giám khảo khách mời Phương Vy và Hà Lê dành cho màn trình diễn gây ấn tượng nhất tập 3. Với số điểm 10 tuyệt đối và duy nhất, lẽ đương nhiên 2 vị giám khảo đều chọn "All of Me" là màn trình diễn xuất sắc nhất. Nếu giám khảo Phương Vy liên tục dành lời khen cho phần thanh nhạc của Ngô Kinh Lâm và đội trưởng Thảo Trang, thì giám khảo Hà Lê xem đây là ví dụ cho việc lựa chọn bài hát thông minh có sức nặng lớn như thế nào đối với cả đội trưởng và thí sinh.

Vòng thi với chủ đề "Bài hát đầu tiên" vẫn chưa kết thúc. Tập tiếp theo của Trời sinh một cặp thứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ lớn hơn với những ẩn số gọi tên: Duy Khiêm Ngố, Quỳnh Lương, Trần Vân, Jenna Anh Phuong và Mario Thành Tâm. Đừng quên đón xem tập 4 của chương trình vào lúc 21h15 ngày 26/3, trên kênh VTV3.