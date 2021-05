Trai đẹp VP Bá Vương nói về con gái Mỹ Linh ở The Heroes, nhận xét câu "không sợ gì hết" khiến ai cũng gật gù

Tập 2 của chương trình truyền hình The Heroes vừa lên sóng cùng với loạt tiết mục ấn tượng. Trong đêm thi này, VP Bá Vương và Mỹ Anh là 2 thí sinh được quan tâm bậc nhất. Nếu tiết mục của Mỹ Anh gây tranh cãi thì tiết mục của VP Bá Vương cũng được bàn luận nhiều vì gợi nhắc hình ảnh Sơn Tùng M-TP.

Chia sẻ về đối thủ Mỹ Anh, VP Bá Vương nói: "Khi đọc tên những Hero tham gia chương trình lần này, tôi đã khá tò mò về Mỹ Anh. Vì cô bé là gương mặt trẻ nhất, trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Đã vậy, Mỹ Anh đi thi có 1 mình, không có producer. Tôi thấy Mỹ Anh rất thú vị. Điểm mạnh của tôi và Mỹ Anh có lẽ cũng là điểm chung mà 2 đứa có: Đều không sợ gì hết.

Chúng tôi làm điều mình muốn và giới thiệu bản thân một cách chân thật nhất đến với khán giả. Cũng như việc đi kết bạn vậy, bạn phải để cho người ta hiểu mình như thế nào thì mới có tình bạn đẹp được, chứ không phải đeo mặt nạ để có được tình bạn bằng sự tính toán. Với Mỹ Anh, tôi nghĩ đây là một người tài năng. Hy vọng qua những vòng thi sắp tới, khán giả sẽ có nhiều trải nghiệm để hiểu về cô ấy hơn".

Mỹ Anh được nhận xét là "không sợ gì hết" và đi thi The Heroes chỉ có 1 mình.

Xuất hiện trên sân khấu The Heroes, VP Bá Vương chọn hình tượng Joker - một nhân vật quen thuộc với nhiều khán giả nhưng được biến tấu lại theo style của anh với chiếc mũ lông màu đỏ. Hình ảnh Joker cũng từng được VP Bá Vương sử dụng trong cuộc thi The Debut mà anh đoạt Á quân. Vừa hát vừa thể hiện vũ đạo, nam ca sĩ vẫn cân trọn tiết mục và mang đến không khí cực sôi động. Dàn master đã phải đứng lên vì quá phấn khích.

Với VP Bá Vương, The Heroes xem như một sự trở lại của anh và bản thân cũng đã sẵn sàng với những khởi đầu mới. Nam ca sĩ chia sẻ, ngày xưa anh tham gia nhiều cuộc thi, ra mắt các ca khúc riêng và cũng tính toán không ít cho chặng đường nghệ thuật của mình.

VP Bá Vương.

Thích thú trước màn biểu diễn của team VP Bá Vương, Hà Lê cho rằng VP Bá vương đã làm được điều mà nam ca sĩ mong muốn - chơi với âm nhạc. Và với anh, đó mới là điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ.

Trong khi đó, master Khắc Hưng bày tỏ sự yêu thích với producer TDK (đội Bá Vương) và thừa nhận sau tiết mục này, anh đã nhìn VP Bá Vương bằng con mắt khác. "Tôi chưa bao giờ hết bất ngờ về TDK. Một lời thôi, thật sự rất thán phục. Bạn nhận lời làm việc với VP Bá Vương, tôi nghĩ đó là may mắn của VP nhưng giờ tôi không biết ai may hơn ai. Kết hợp giữa hiphop và âm nhạc Việt Nam thật sự rất khó nên để làm ra một tác phẩm như thế này không phải một hai ngày là xong, nó còn là cảm hứng - kinh nghiệm - sự am hiểu và hơn hết là tình yêu với nhạc Việt".