Khám phá lịch trình du lịch Việt Nam từ giờ đến cuối năm, các chị em hãy đi ngay để biết nước mình đẹp thế nào!

Mùa hè, mùa du lịch đã đến và đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để chúng ta đi du lịch. Chẳng cần phải đi đâu xa, chúng ta hãy cùng ủng hộ tinh thần "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" bằng cách khám phá các địa danh du lịch ở đất nước mình.

Đi du lịch trong nước để rồi chúng ta sẽ nhận ra Việt Nam mình có quá nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và người dân thân thiện biết bao.

Hãy cùng lên lịch trình cho các chuyến đi du lịch Việt Nam từ giờ đến cuối năm nhé!

Tháng 6: Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa

Nha Trang: Nói đến biển ở Việt Nam thì chắc hẳn không thể bỏ qua thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Vào tháng 6 thời tiết tuy khá nắng nhưng trời và biển ở Nha Trang lại trong xanh đẹp vô cùng.

Sa Pa: Nếu bạn muốn đi tránh nóng mùa hè thì hãy đến với Sa Pa. Thời tiết Sa Pa vào tháng 6 rất ôn hòa, tỷ lệ mưa ít, nhiệt độ dễ chịu. Những thảm mạ non đang lớn khiến cho Sa Pa mang một màu sắc tươi mới, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, lúc này Sa Pa cũng đang vào mùa mận và bạn sẽ được trải nghiệm hái mận tại vườn và thưởng thức những quả mận tươi ngon.

Đà Lạt: Một địa điểm khác cho bạn tránh nóng chính là Đà Lạt, nơi có khí hậu dễ chịu quanh năm. Mới đây tại Đà Lạt, một loạt các quán cà phê, homestay và các địa điểm chụp ảnh hay ho vừa mới mở, hãy cùng đến đây để trải nghiệm các bạn nhé!

Tháng 7: Đà Nẵng, Cao Bằng, Huế

Đà Nẵng: Tháng 7 là giai đoạn mùa khô ở Đà Nẵng và thích hợp để bạn khám phá du lịch nơi đây. Biển đẹp, đồ ăn ngon, người dân thân thiện... khiến cho Đà Nẵng là nơi mà chúng ta có thể đi nhiều lần cũng không thấy chán. Bên cạnh đó, từ đây bạn có thể ghé thăm phố cổ Hội An xinh đẹp nữa.

Cao Bằng: Thác Bản Giốc là mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn nằm giữa bốn bề đại ngàn rừng núi xanh thẳm. Mùa mưa tháng 7 cũng là thời điểm ngọn thác tuôn nước, đổ bọt trắng xoá, rất thích hợp cho những chuyến đi thác Bản Giốc.



Huế: Huế có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8. Nếu muốn đi Huế bạn có thể đi ngay vào mùa hè này. Ở Huế có rất nhiều điều thú vị từ những quần thể di tích cố đô cho đến các món ăn ngon. Bên cạnh đó Huế cũng là nơi giúp bạn cho ra đời những bộ ảnh chất vô cùng.

Tháng 8: Lý Sơn, Phan Thiết, Cần Thơ

Lý Sơn: Khoảng thời gian tháng 8 vẫn đang là thời điểm mùa khô ở Lý Sơn nên trời ít mưa cũng như nắng nhiều nên sẽ tương đối phù hợp cho việc đi du lịch và tắm biển. Đến đây bạn có thể lặn ngắm san hô, khám phá cuộc sống trên đảo và thưởng thức những loại hải sản ngon tuyệt.



Phan Thiết: Không chỉ nổi tiếng với biển đẹp mà Phan Thiết còn được mệnh danh là "vương quốc thanh long". Tháng 8 cũng là lúc nhưng quả thanh long ở Phan Thiết đang trong mùa chính vụ. Đến đây bạn không chỉ được thưởng thức những trái thanh long thơm ngon mà còn có thể có những bức ảnh check-in đẹp lung linh ở các vườn thanh long xanh mơn mởn.



Cần Thơ: Cần Thơ được thiên nhiên ưu đãi cho đất đai màu mỡ và nguồn nước ngọt dồi dào đã tạo nên những loại trái cây thơm ngon nức tiếng khắp cả nước.Tại đây có rất nhiều nhà vườn, khu du lịch sinh để chúng ta có thể thưởng thức trái cây chín mọng. Một số loại trái cây nổi tiếng ở nơi đây như: dâu Hạ Châu, vú sữa Lò Rèn, sầu riêng cơm vàng hạt lép...

Tháng 9: Bến Tre, Đồng Tháp, Quy Nhơn

Bến Tre: Tháng 9 Bến Tre vẫn đang trong mùa trái cây, vào mùa này người ta lại rủ nhau về với Bến Tre, đón mùa nước nổi và những phiên chợ họp trên sông ngập tràn cây trái. Đến Bến Tre, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại những loại trái cây thơm ngon như dừa xiêm, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bòn bon, hồng xiêm, vú sữa...

Đồng Tháp: Tháp Mười đẹp nhất hoa sen và sen Đồng Tháp Mười nở rộ vào mùa nước nổi, tức là khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch vì thế nếu bạn muốn ngắm sen nở khoảng thời gian tháng 9 dương lịch là rất thích hợp.

Quy Nhơn: Vào tháng 9 thành phố ven biển miền trung Quy Nhơn vẫn đang là mùa khô vì thế thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Đến với Quy Nhơn bạn sẽ được đắm chìm trong những bãi biển đẹp như tranh vẽ nhưng lại không quá đông đúc.

Tháng 10: Sơn La, Tây Bắc, An Giang

Sơn La: Tháng 10 đến với Tà Xùa ở Sơn La bạn sẽ được ngắm vẻ đẹp đậm chất Tây Bắc với những dày núi trùng điệp, đường đèo dốc quanh co, sương mù giăng kín lối. Đây cũng là thời điểm thích hợp để săn mây và được tận hưởng cảm giác đắm chìm giữa những đám mây tuyệt đẹp.

Tây Bắc: Tây Bắc vào tháng 10 cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang ở nơi đây khoác lên mình màu áo vàng ươm của lúa chín. Thời gian này thời tiết cũng ôn hòa hơn, tạo điều kiện lý tưởng để mọi người chinh phục những cung đường núi hiểm trở, chạm đến khung cảnh đẹp đẽ, hoang sơ của đất trời Tây Bắc.

An Giang: Đến An Giang thì nhất định không thể bỏ qua mùa nước nổi tuyệt đẹp ở nơi đây. Mùa nước nổi hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long bắt nguồn từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về phía hạ lưu rồi ra biển lớn, trong đó An Giang ở đầu nguồn, là một trong những đón lũ về sớm nhất. Trà Sư là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng tây sông Hậu và vào mùa nước nổi, rừng tràm đầy bèo xanh trên mặt nước tạo nên thảm cỏ xanh mịn màng đẹp vô cùng.

Tháng 11: Phú Yên, Đà Lạt, Hà Giang

Phú Yên: Fan của bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" hãy đừng bỏ qua thời điểm tháng 11 nếu muốn đi du lịch ở đây. Tháng 11 Phú Yên mang trong mình không khí mát dịu và khung cảnh thiên nhiên cũng rất đẹp.



Đà Lạt: Đà Lạt có lẽ là nơi chúng ta có thể đến vào bất cứ lúc nào trong năm và vào tháng 11, nơi đây ngập tràn hoa dã quỳ và cỏ hồng lãng mạn. Bạn có thể ngắm nhìn những triền hoa dã quỳ nở rộ trên khắp mọi nẻo đường của Đà Lạt và lúc này thành phố như được thay mình bởi màu sắc vàng ươm rực rỡ. Còn đồi cỏ hồng ở Đà Lạt thường xuất hiện ở dưới chân đồi thông nên tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Hà Giang: Một trong những dịp không thể bỏ qua ở Hà Giang chính là mùa hoa tam giác mạch. Khung cảnh những thảm hoa rực rỡ màu hồng tím trải dài khắp các con đường, bao phủ không gian núi rừng hùng vĩ ở nơi đây khiến ai cũng phải thích thú. Những cánh đồng hoa tam giác mạch nổi tiếng ở Hà Giang như Sủng Là, bản Phó Bảng, sườn đồi Lũng Táo...

Tháng 12: Phú Quốc, Mộc Châu, Sa Pa

Mộc Châu: Mộc Châu mùa hoa cải trắng nở rộ nhất vào cuối tháng 11 và tháng 12 hàng năm. Lúc này những cánh đồng hoa cải tại Mộc Châu nở bung cánh, khoe sắc giữa núi rừng bao la hùng vĩ. Khắp không gian rộng lớn được phủ bằng một màu trắng tinh khôi của hoa cải, khung cảnh đẹp và lãng mạn vô cùng.

Sa Pa: Mặc dù Sa Pa vào tháng 12 có tiết trời rất lạnh nhưng đây lại chính là thời điểm mà bạn có cơ hội được chạm tay vào những bông tuyết, một trải nghiệm hiếm gặp tại Việt Nam. Bên cạnh đó vào tháng 12 bạn còn được tham gia các lễ hội mùa đông thú vị và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn ở Sa Pa.

Phú Quốc: Mùa khô của Phú Quốc kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 4, vì thế đến với đảo ngọc Phú Quốc vào tháng 12 bạn sẽ được trải nghiệm biển xanh, cát trắng, nắng vàng vô cùng dễ chịu.

