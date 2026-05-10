Không phải món quà lưu niệm đắt tiền hay trang phục truyền thống quen thuộc, chiếc áo của các bác tài công nghệ bất ngờ trở thành một kiểu “souvenir phiên bản đời thực” mà nhiều khách quốc tế muốn thử ít nhất một lần khi đặt chân đến Việt Nam.

Trên TikTok hay Instagram, không khó để bắt gặp những đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm du khách phủ xanh 1 góc phố, ngồi sau xe máy len qua dòng xe đông đúc rồi cười lớn như thể mình đã trở thành người bản địa thực thụ. Nhiều cư dân mạng còn hài hước gọi đây là “đồng phục du lịch hệ xe ôm”, thậm chí đùa rằng: đến Việt Nam mà chưa mặc áo Grab chụp hình thì vẫn chưa đủ trải nghiệm.

Ban đầu, chiếc áo này đơn thuần được thiết kế để giúp tài xế nhận diện thương hiệu, che nắng che mưa trong điều kiện thời tiết thất thường. Thế nhưng, tại một đất nước mà xe máy gần như là một phần của nhịp sống, món đồ ấy lại vô tình trở thành thứ khiến du khách cảm thấy mình đang thật sự hòa vào đời sống thường nhật thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Sức hút của chiếc áo xanh không nằm ở thời trang hay sự sang trọng, mà ở cảm giác rất Việt Nam mà nó mang lại. Với nhiều du khách, khoác lên mình chiếc áo ấy giống như một tấm vé thông hành để bước vào nhịp sống đường phố, ngồi sau xe máy xuyên qua những con hẻm nhỏ, ghé quán ăn ven đường, dừng đèn đỏ giữa dòng người tấp nập và cảm nhận thành phố theo cách gần gũi nhất.

Màu xanh lá nổi bật giữa phố đông cũng khiến món đồ này trở thành đạo cụ sống ảo hoàn hảo. Các nhóm bạn dễ dàng nhận ra nhau giữa biển người, còn những bức ảnh check-in thì lập tức mang đúng tinh thần du lịch Việt Nam mà nhiều người nước ngoài yêu thích náo nhiệt, bình dân nhưng đầy năng lượng.

Điều thú vị là người Việt thường chỉ biết bật cười khi thấy trend này lan rộng. Với chúng ta, chiếc áo ấy vốn gắn liền với hình ảnh mưu sinh quen thuộc của các bác tài công nghệ trên đường phố mỗi ngày. Nhưng dưới góc nhìn của khách quốc tế, đó lại là một phần rất riêng của văn hóa đô thị Việt Nam, bình dị nhưng đáng nhớ.

Có lẽ cũng vì thế mà đôi khi, điều khiến du khách nhớ nhất về một đất nước lại không nằm ở những thứ hào nhoáng hay được chuẩn bị sẵn cho du lịch. Đó có thể chỉ là một chiếc áo khoác màu xanh, một chiếc mũ bảo hiểm cũ hay cảm giác ngồi sau xe máy len lỏi qua dòng người đông đúc.

Và nếu một ngày nào đó bạn bắt gặp một nhóm khách Tây mặc áo Grab đứng cười nói giữa góc phố Việt Nam, rất có thể đó chính là cách họ lưu giữ kỷ niệm về một đất nước chân thật, gần gũi và đầy màu sắc.