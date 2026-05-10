Người xưa có câu "tháng 4 nắng đổ, tháng 5 mưa rào", nhưng tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ 2026 lại mang một sắc thái rất riêng. Không chỉ là thời điểm chuyển mình của thiên nhiên, đây còn là tháng có nhiều ngày tốt, sao chiếu sáng và những thay đổi vận khí đáng chú ý theo quan niệm dân gian. Nếu biết tận dụng, đây có thể là quãng thời gian "lội ngược dòng" cho không ít người. Cùng nhìn kỹ hơn xem tháng 4 Âm năm nay có gì khiến giới chiêm nghiệm xôn xao đến vậy.

Tháng 4 Âm lịch 2026 rơi vào khoảng thời gian nào?

Tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ ngày 17/5/2026 Dương lịch và kết thúc vào ngày 14/6/2026. Đây là tháng Quý Tỵ theo can chi, mang hành Thủy, lại đi cùng năm Bính Ngọ hành Hỏa nên tạo nên thế tương khắc - tương sinh đan xen khá thú vị. Người am hiểu tử vi cho rằng đây là tháng dễ có biến động nhưng cũng dễ có đột phá, đặc biệt với những ai chịu khó quan sát và hành động đúng thời điểm.

Khác với tháng 4 Âm các năm trước, năm nay tháng này có tới hai ngày Hoàng đạo liên tiếp đầu tháng, một điều khá hiếm gặp. Theo quan niệm xưa, đây là dấu hiệu cho thấy thiên thời thuận lợi, hợp để khởi sự việc lớn như khai trương, ký kết, chuyển nhà, cưới hỏi.

Tháng có lễ Phật Đản - năng lượng tâm linh đặc biệt

Điểm đặc biệt nhất của tháng 4 Âm lịch chính là ngày Rằm tức Đại lễ Phật Đản, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Năm 2026, lễ Phật Đản rơi vào ngày 31/5 Dương lịch, nhằm Chủ nhật, thuận lợi cho người dân đi lễ chùa, làm việc thiện. Theo các bậc cao niên, đây là dịp năng lượng từ bi lan tỏa mạnh mẽ, người làm việc tốt trong khoảng thời gian này sẽ tích được nhiều phước lành, đặc biệt là phước báo về sức khỏe và bình an gia đạo.

Một điều ít người biết: tháng 4 Âm còn là tháng "tịnh tâm" trong văn hóa Á Đông. Người xưa thường tránh sát sinh, hạn chế tranh cãi và chú trọng việc tu tâm dưỡng tính trong tháng này. Không phải mê tín, mà bởi đây là giai đoạn giao mùa, cơ thể và tinh thần con người dễ mệt mỏi, cần được "xả" đúng cách.

Những ngày đáng lưu ý trong tháng 4 Âm năm nay

Ngày mùng 1 tháng 4 Âm (17/5 Dương lịch) là ngày Đinh Mão – Hoàng đạo, rất hợp để bắt đầu kế hoạch mới, nộp đơn xin việc, gửi hồ sơ quan trọng. Ngày mùng 8 tháng 4 Âm (24/5 Dương lịch), trùng ngày Đức Phật xuất gia theo một số truyền thống, được xem là ngày tốt để phát nguyện, đặt mục tiêu lớn. Ngày Rằm tháng 4 (31/5 Dương lịch) là cao điểm năng lượng của cả tháng, hợp để dọn dẹp bàn thờ, cúng chay, làm từ thiện. Ngày 20 tháng 4 Âm (5/6 Dương lịch) là ngày Bính Tuất được giới chiêm tinh đánh giá là ngày "chuyển vận" cho người tuổi Sửu và Mùi.

Bên cạnh đó, tháng này còn có hai ngày Tam Nương cần lưu ý là mùng 7 và 25 Âm lịch. Người xưa kiêng làm việc lớn vào những ngày này, không phải vì xui xẻo tuyệt đối, mà vì năng lượng dễ bị phân tán, làm gì cũng dễ dở dang.

Vì sao tháng 4 Âm năm nay được xem là "bước ngoặt"?

Theo các nhà nghiên cứu Kinh Dịch, tháng Quý Tỵ trong năm Bính Ngọ tạo thành cục diện "Thủy Hỏa ký tế" - một quẻ tốt trong Dịch lý, biểu thị sự cân bằng âm dương, dễ sinh ra những thay đổi tích cực nếu con người biết thuận theo. Với người làm ăn, đây là tháng nên rà soát lại sổ sách, thắt chặt chi tiêu vô bổ và mạnh dạn đầu tư vào những việc đã ấp ủ từ đầu năm. Với người làm công ăn lương, tháng này hợp để học thêm kỹ năng, mở rộng mối quan hệ, vì các cơ hội thường đến qua người quen chứ không phải qua tin tuyển dụng.

Một gợi ý thực tế cho cả tháng: hãy duy trì thói quen dậy sớm, ăn nhẹ buổi tối và uống đủ nước. Nghe có vẻ chẳng liên quan đến vận trình, nhưng người xưa vẫn nói "thân an thì tâm an, tâm an thì vận thông". Cơ thể khỏe mạnh trong tháng giao mùa chính là nền tảng để đón nhận những điều tốt lành đang đến.

Tháng 4 Âm lịch năm nay không phải tháng quá ồn ào, nhưng lại là tháng của những chuyển biến âm thầm mà sâu sắc. Ai đủ tinh ý để nhận ra và đủ kiên nhẫn để hành động đúng lúc, người đó sẽ bước sang nửa cuối năm với một tâm thế hoàn toàn khác.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.