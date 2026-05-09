Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hàng loạt bức hình check in tại một mỏm đá nhô ra biển, hứng trọn gió trời và nắng vàng vùng Nam Trung Bộ. Địa điểm được xác định là Công viên đá Ninh Thuận, nằm trong quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 30 km về phía đông.

Dưới mỗi bức ảnh là hàng trăm lượt bình luận khen ngợi vẻ đẹp hoang sơ, gọi đây là góc chụp siêu phẩm đẹp nhất nhì Việt Nam. Song xen lẫn những lời thán phục, không ít người bày tỏ sự lo ngại về độ cao, bề mặt đá trơn trượt và vấn đề an toàn khi leo trèo.

Đứng trước những cảnh báo này, một bộ phận người dùng lại cho rằng sự việc đang bị thổi phồng quá mức. Họ lập luận rằng cảm giác rùng mình khi nhìn ảnh thực ra chỉ đến từ góc máy và cách căn khung của người chụp, còn thực tế đứng tại chỗ hoàn toàn không đáng sợ như vậy. Không ít người còn khẳng định đã đến tận nơi và thấy khu vực này an toàn, không có gì đáng lo.

Tuy nhiên, cũng chính trong phần bình luận đó, nhiều người khác lại đăng kèm ảnh của bản thân tại mỏm đá và thành thật chia sẻ rằng họ khá sợ, phải nhích từng chút một để tìm tư thế ngồi cố định, tim đập liên hồi trong suốt quá trình chụp. Như một người dùng thẳng thắn chia sẻ: “Để có tấm ảnh để đời thì ráng chút cũng được.”

Bỏ qua những tranh cãi trên mạng xã hội, thực tế cho thấy việc cẩn trọng tại đây hoàn toàn không phải là những lo lắng thừa thãi. Điểm đáng lưu ý nhất là khu vực này vẫn giữ trọn vẹn nét hoang sơ tự nhiên, do đó đòi hỏi người trải nghiệm phải tự trang bị kiến thức và ý thức phòng vệ trước khi đến. Các tảng đá ven biển luôn ẩm ướt do hơi nước và sóng vỗ, bề mặt rêu phong rất dễ gây trượt chân. Độ cao từ mỏm đá xuống mặt nước phía dưới có thể gây chấn thương nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Không dừng lại ở rủi ro địa hình, yếu tố thời tiết cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn. Gió tại các mỏm đá ven biển thường mạnh và giật bất ngờ, có thể làm mất thăng bằng ngay cả khi đứng tưởng chừng vững chắc. Sóng biển đột ngột cũng có thể ập lên các tảng đá thấp mà không báo trước, đặc biệt nguy hiểm trong mùa gió hoặc khi thời tiết thay đổi. Xa hơn nữa, khu vực này còn nằm cách xa dân cư và thiếu phương tiện cấp cứu khẩn cấp, khiến thời gian hỗ trợ y tế khi tai nạn xảy ra có thể kéo dài đến mức nguy hiểm.

Trang bị đúng cách để có chuyến đi an toàn trọn vẹn

Chính vì những yếu tố tự nhiên khó lường đó, trước khi đặt chân lên đá để săn tìm bức ảnh để đời, du khách bắt buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ chính mình. Những người có kinh nghiệm lưu ý du khách nên sử dụng giày có độ ma sát tốt thay vì các loại giày dép thời trang dễ trơn trượt. Trang phục gọn gàng và việc duy trì khoảng cách an toàn với mép đá cũng giúp hạn chế tối đa các rủi ro không đáng có. Việc đi theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau được khuyến khích hơn là di chuyển đơn lẻ tại các khu vực chênh vênh.

Bên cạnh việc chuẩn bị về trang phục, một lịch trình di chuyển hợp lý cũng là chìa khóa để tối ưu hóa trải nghiệm. Về thời gian, từ 15 giờ chiều trở đi được coi là lúc phù hợp nhất để tham quan nhờ thời tiết dịu mát và ánh sáng tự nhiên thuận lợi cho việc quan sát địa hình cũng như chụp ảnh. Du khách có thể di chuyển từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm đến xã Vĩnh Hải, sau đó sử dụng dịch vụ xe ôm địa phương hoặc đi bộ khoảng 600 mét để vào công viên.

Đường vào tuy không khó đi nhưng rất dễ lạc, do đó du khách nên hỏi người dân địa phương hoặc thuê hướng dẫn viên đi cùng. Đây cũng là cách để có người thấu hiểu địa hình, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ai không muốn đi bộ có thể chọn xe ôm với giá 25.000 đồng một lượt. Vé vào cổng công viên hiện có giá 40.000 đồng mỗi người.

Nhìn chung, Công viên đá Ninh Thuận là một điểm đến có giá trị cực kỳ cao về mặt cảnh quan. Việc thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với thái độ cẩn trọng và ý thức về giới hạn an toàn sẽ giúp du khách có được những trải nghiệm khám phá đầy đủ và bền vững hơn.