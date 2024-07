Khách sạn “trên không” tại Hà Nội: Trải nghiệm đa giác quan với tiêu chuẩn 5* cùng góc nhìn “triệu đô” không nơi nào có

Nằm trọn bên trong tòa tháp Hanoi Landmark Tower, với độ cao hơn 346m, InterContinental Hanoi Landmark72 là khách sạn 5 sao cao nhất Hà Nội. Bắt đầu từ tầng 62, không gian toàn cảnh được mở ra với lối kiến trúc mang phong cách hiện đại, sang trọng cùng chất liệu đương đại và điểm xuyết cùng nét văn hóa Việt Nam.

Khách sạn trên không giữa lòng Hà Nội

InterContinental Hanoi Landmark72 chính là bản hòa tấu kết hợp giữa sự am tường văn hóa bản địa với tiêu chuẩn quốc tế đã được chắt lọc qua từng chi tiết kiến trúc nơi đây.

Một khách sạn trên không theo đúng nghĩa khi du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố, ngắm nhìn sự hối hả, sầm uất của phố thị hay tận hưởng những phút giây thư thái trước cảnh hoàng hôn ảo diệu phía chân trời... Tất cả tạo nên những trải nghiệm về không gian, thời gian mà không nơi nào có được.

Ngay khi bước chân vào tiền sảnh, nét văn hóa truyền thống đã được khắc họa. Một bức tranh lớn mang chủ đề hoa sen đặt ngay sảnh chính và những tác phẩm mang nét đặc trưng của văn hóa và con người Việt Nam được đặt xuyên suốt từng không gian của khách sạn.

Kiến trúc giao thoa giữa văn hóa truyền thống Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế

Bắt đầu từ tầng 62 và kết thúc tại tầng 71 - tầng cao nhất của tòa tháp, InterContinental Hanoi Landmark72 tận dụng chính khu vực giếng trời mang ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian.

Vào khoảng giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu qua giếng trời, bao phủ các không gian trong những vạt nắng trải dài, trong suốt tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Điều này được tôn lên hơn nữa bởi những vách cửa sổ bằng kính với kích thước lớn thường thấy trong kiến trúc phương Tây, giúp tối đa hóa ánh sáng tự nhiên trong suốt cả ngày.

Cũng chính khu vực giếng trời nơi đón ánh sáng tự nhiên ảo diệu, nổi bật thiết kế cách điệu lạ mắt hình tổ ong trong sảnh thông tầng. Từng ô cửa khổng lồ đón nắng từ khu vực giếng trời mang đến trải nghiệm kiến trúc thú vị và ấn tượng về mặt thị giác.

Không gian trà chiều The Hive Lounge là một dấu ấn đặc sắc của khách sạn về phong cách kiến trúc. Những chiếc ghế mô phỏng hình lồng chim là sự lựa chọn yêu thích của các quý cô khi ngồi nhâm nhi những tách trà thượng hạng. Tại đây, nét phương Đông được góp mặt đầy tinh tế qua những bức vách gỗ chia cách không gian một cách hợp lý.

Tại InterContinental Hanoi Landmark72, mỗi khu vực của khách sạn lại theo một phong cách khác nhau, dẫn dắt du khách trải nghiệm từng không gian từ Á đến Âu. Gam màu trung tính, chất liệu gỗ và đá, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn và giếng trời góp phần duy trì sự gắn kết, tạo cảm giác thống nhất cho từng không gian nơi đây.

Nối tiếp không gian tĩnh lặng của The Hive Lounge là nhà hàng 3 Spoons với ý tưởng bếp mở tạo không gian kết nối thực khách với người đầu bếp. Nhà hàng với ba bếp mang lại ba nền ẩm thực đặc trưng và nổi tiếng nhất trên thế giới: Nhật Bản, Việt Nam/Hàn Quốc và Ý. Hay độc đáo hơn nữa là món thịt bò chỉ có tại Stellar Steakhouse; Stellar Teppanyaki với nướng Nhật nguyên bản, và cuối cùng là những món cocktail hấp dẫn nhất bởi mixologist tài ba tại Q Bar. Và đương nhiên, vừa thưởng thức các món ngon từ khắp nơi trên thế giới, bạn vừa được ngắm nhìn toàn cảnh bắt đầu từ tầng 62 của tòa tháp cao nhất Hà Nội.

Được mệnh danh là bar cao nhất thủ đô, Q Bar mang phong vị Tây Bắc qua các loại cocktail và kiến trúc nơi đây. Với không gian huyền bí mà hiện đại, Q Bar được thiết kế và trang trí với cảm hứng từ vẻ đẹp hoang sơ của Ô Quy Hồ, con đèo hiểm trở gắn với địa danh Cổng Trời nổi tiếng tại Sapa.

Hệ thống tường với những đường cong mềm mại và đèn ấn tượng mô phỏng dáng dấp của thung lũng và ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Khi mặt trời dần buông xuống, thành phố lên đèn lấp lánh tựa muôn vàn ánh sao, mang đến cho những vị khách dừng chân cảm giác lãng mạn vô cùng.

Dùng bữa tại nhà hàng Stellar Steakhouse lại cho du khách một trải nghiệm hoàn toàn khác. Vinh dự nhận giải Best of Award of Excellent do tạp chí Wine Spectator bình chọn và được World Luxury Restaurant Awards vinh danh là Nhà hàng bít tết sang trọng châu Á, nhà hàng Stellar Steakhouse mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu với không gian mô phỏng một buổi tiệc sang trọng của Hollywood.

Trung tâm nhà hàng là bức tranh lớn và bộ đèn chùm khổng lồ trị giá tiền tỷ biến những vị khách dùng bữa tại đây trở thành những ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Dùng bữa tại Stellar Steakhouse, bạn sẽ được trải nghiệm tinh hoa của một nhà hàng bít tết sang trọng châu Á, từ lối kiến trúc của nhà hàng đến món thịt bò thượng hạng, hay đơn cử bộ dao dĩa “hàng hiệu" được mang ra ngay khi món chính bắt đầu... đến những món đồ nội thất cao cấp xung quanh, họa tiết hoa văn và đường diềm trên chiếc ghế sofa da đều giúp tôn lên sự xa hoa của nhà hàng.

Không gian đặc quyền nhất nhì Đông Nam Á

Trên tầng 71 - tầng cao nhất của tòa tháp, một không gian mang đặc quyền cá nhân được mở ra. InterContinental Hanoi Landmark72 sở hữu một trong những Club Lounge lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, dành riêng cho khách đặt phòng từ hạng Club InterContinental trở lên.

Đây là một trong những biểu tượng của thương hiệu InterContinental, với đẳng cấp sang trọng, tiện nghi cao cấp nhất và dịch vụ cá nhân hóa, nơi khách có thể thưởng thức những đặc quyền dành riêng cho những khách hàng VIP nhất, như sử dụng sảnh lounge riêng biệt, ăn sáng buffet, trà chiều và tiệc cocktail tối hàng ngày.

Hệ thống phòng nghỉ với các thiết kế đa dạng

Nằm gọn trong tòa tháp cao nhất Hà Nội, trải dài từ tầng 62 đến tầng 71, InterContinental Hanoi Landmark72 có tới 5 nhà hàng cao cấp và 359 phòng nghỉ,... Hệ thống phòng được sắp xếp theo hình chữ U bao quanh khu vực giếng trời, chính vì vậy mà mọi hành lang phòng nghỉ đều đón được ánh sáng tự nhiên.

Tất cả các phòng nghỉ đều sử dụng nhiều chất liệu đá và gỗ màu trầm tạo cảm giác ấm áp, sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Từng chi tiết trong phòng đều được tính toán để mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng khi nghỉ dưỡng tại đây.

Và đương nhiên, mỗi căn phòng đều có những tấm kính trong suốt để du khách tận hưởng cảm giác "nghỉ dưỡng trên không" - một trải nghiệm không nơi nào có. InterContinental Hanoi Landmark72 có 3 hạng phòng chính: Phòng Classic & Premium, phòng Club InterContinental, các phòng Suite.

Đơn giản nhất là phòng Classic diện tích 46m2, với mức giá khoảng hơn 3 triệu/đêm, hạng phòng cao cấp bậc nhất tại InterContinental Hanoi Landmark72 chính là Presidential Suite (phòng Tổng thống) nằm trên tầng 70, có diện tích lên tới 348m2, với mức giá khoảng hơn 65 triệu/đêm.

Căn phòng gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm sang trọng, 1 phòng tắm còn bao gồm phòng xông hơi và bồn tắm jacuzzi; phòng thay đồ rộng lớn, phòng khách cùng khu vực phòng ăn và bếp riêng biệt.

Các hạng phòng từ Club InterContinental trở lên sẽ được hưởng dịch vụ đặc quyền tại nhà hàng Club InterContinental Lounge - biểu tượng của thương hiệu InterContinental. Riêng hạng phòng Presidential Suite có thêm quản gia 24/24 với các dịch vụ: Chuẩn bị phòng cho khách (phục vụ nước uống, khăn cho khách, chuẩn bị ga trải giường, chuẩn bị đồ dùng và các thiết bị cần thiết mà khách hàng cần…); đáp ứng yêu cầu khách trong quá trình ở (đặt chỗ nhà hàng, lên lịch trình tham quan thành phố, phục vụ phòng…); sắp xếp, thu dọn hành lý cho khách.

InterContinental Hanoi Landmark72 là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc mang tiêu chuẩn quốc tế lồng ghép với nét văn hóa bản địa lâu đời, cùng phong cách ẩm thực đậm đà, mang bản sắc riêng của mỗi quốc gia. Đặc biệt nhất là tầm nhìn bao quát toàn cảnh đến từ tòa tháp cao nhất Hà Nội, InterContinental Hanoi Landmark72 dẫn dắt du khách trải nghiệm đa giác quan với không gian "trên không" giữa lòng thành phố.