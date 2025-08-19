"Mưa đỏ" được thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.

Ekip sản xuất có mặt tại sự kiện bao gồm: Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực phim truyện điện ảnh, biên tập phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ"; Đại tá Kiều Thanh Thuý - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ"; NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Đạo diễn phim "Mưa đỏ"; Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn; Giám đốc hình ảnh, NSND Lý Thái Dũng. Dàn diễn viên phim cũng góp mặt tại sự kiện: NSND Trần Lực, các diễn viên Đinh Thuý Hà, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Đình Khang, Trần Gia Huy.

Sự kiện còn có sự tham dự của các khách mời từ các cơ quan ban ngành đoàn thể: Ông Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch; Đồng chí, Tiến sĩ Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân; Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh; GS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; Ông Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Thiếu tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân; Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; GS.TS Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội;

Trong buổi ra mắt phim, nhiều diễn viên, nghệ sĩ đã đến ủng hộ bộ phim: NSND Như Quỳnh, NSƯT Chiều Xuân, vợ chồng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - diễn viên Tú Oanh, MC Anh Tuấn, diễn viên Thanh Sơn, diễn viên Bảo Anh, ca sỹ Hòa Minzy - người thể hiện ca khúc OST của phim, diễn viên Hoàng Kim Ngọc, diễn viên Minh Cúc, diễn viên Cù Thị Trà, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi,...

Bên cạnh đó, sự kiện còn đón những vị khách mời đặc biệt, những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại trận địa Thành cổ: Bác Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hán Duy Long và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can. Các cựu chiến binh cũng đã tham gia cố vấn trong quá trình sản xuất, góp phần đưa "Mưa đỏ" lên màn ảnh rộng để đến với khán giả đại chúng.

Không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào khi phim vừa kết thúc, Đại tá Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, một trong những người trở về từ chiến trường năm ấy chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đồng chí Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho “Mưa đỏ”, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các đồng chí.”

Đại tá Kiều Thanh Thuý có đôi lời chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim: "Bộ phim "Mưa đỏ" được ra mắt và công chiếu rộng rãi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tri ân sự hy sinh sâu sắc của cha anh, đồng thời giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Từ lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay, tổ chức quay phim đều là thử thách lớn. Song, tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ đã nỗ lực thống nhất vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, tư tưởng và tính chân thật lịch sử. Điện ảnh Quân đội Nhân dân xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì trong hai năm sản xuất, bộ phim luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Quảng Trị và các đơn vị trong và ngoài quân đội."

Thượng tá Đặng Thái Huyền cũng gửi lời tri ân: "Ở cương vị đạo diễn, theo đuổi dự án trong nhiều năm, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cộng sự, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội… những người đã sát cánh, chia sẻ áp lực cùng tôi trong "chiến dịch Mưa đỏ". Tôi hiểu rằng nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu, bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng. Một cá nhân đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả. Và tôi tin mọi người đều thấu hiểu sự biết ơn của tôi."

Ngay sau buổi công chiếu là tiết mục âm nhạc đặc biệt với giọng hát của ca sỹ Hòa Minzy - người cũng góp một vai nhỏ trong phim. Lời ca của "Nỗi đau giữa hòa bình" vang lên càng khiến không khí thêm xúc động nghẹn ngào. Dàn diễn viên cũng hòa chung vào màn biểu diễn của nữ ca sỹ, cùng trao nhau những cái ôm thân thiết.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - một người con của Quảng Trị cũng xúc động: "Có lẽ không lời nào diễn tả hết được sự khắc nghiệt mà những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị phải trải qua. Tổng bí thư Lê Duẩn từng nói: "Chúng ta đứng vững không phải bởi chúng ta bằng gang, bằng thép, vì chẳng gang thép nào chịu nổi sức nóng của bom đạn, mà vì chúng ta là con người bằng xương bằng thịt nhưng biết yêu Tổ quốc mình nồng nàn!" Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn Quân uỷ Trung ương đã làm nên những thước phim để thế hệ sau được cảm nhận được những gian khổ mà cha ông phải trải qua, để chúng tôi ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp chúng ta đang có, đặc biệt khi bước vào kỷ nguyên mới."

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người cũng đã gây ra một cơn sốt về phim đề tài chiến tranh với "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" cũng bồi hồi: "Tôi rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc. Tôi rất xúc động."

Buổi công chiếu khép lại với những tràng pháo tay không ngớt, để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng. "Mưa đỏ" được đầu tư công phu với bối cảnh lịch sử tái hiện tỉ mỉ, kỹ xảo hình ảnh tinh tế giữ trọn tính chân thực, cùng âm thanh sống động. Sự kết hợp đa thế hệ giữa diễn viên trẻ triển vọng và nghệ sĩ kỳ cựu đã tạo nên một bộ phim đầy cảm xúc. "Mưa đỏ" hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến một hành trình về cội nguồn đầy xúc động khi chính thức ra rạp vào ngày 22.08.2025.

PHIM ĐIỆN ẢNH "MƯA ĐỎ" KHỞI CHIẾU SUẤT CHIẾU ĐẶC BIỆT TỪ 18H00 NGÀY 21.8.2025 VÀ CÔNG CHIẾU TẠI CÁC RẠP TRÊN TOÀN QUỐC TỪ NGÀY 22.8.2025