“Mưa Đỏ” gắn nhãn T13: Đưa lịch sử Thành cổ Quảng Trị đến gần hơn với thế hệ trẻ

Bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ vừa ra mắt trailer chính thức, tái hiện bi tráng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và trận địa ngoại giao Paris – “mặt trận không tiếng súng” đầy cam go.

Đặc biệt, tác phẩm được gắn nhãn T13 (khuyến nghị người xem từ 13 tuổi trở lên), mở rộng cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, thấu hiểu và trân trọng những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.

Lan tỏa giá trị lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh

Mưa Đỏ không chỉ tái hiện những trận chiến khốc liệt trên chiến trường Quảng Trị mà còn khắc họa bối cảnh ngoại giao tại Hội nghị Paris 1972 – nơi cả bốn đoàn đàm phán lịch sử xuất hiện lần đầu trên màn ảnh. Sợi dây liên kết giữa “mưa bom bão đạn” và “bàn đàm phán” được thể hiện qua những tình tiết gay cấn, cho thấy ảnh hưởng chiến lược của từng diễn biến ở cả hai mặt trận.

Trailer gây ấn tượng mạnh với khung cảnh dòng Thạch Hãn đỏ rực máu, những đợt bom trút xuống dồn dập và câu nói của tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam): “Còn bao nhiêu mình uýnh bấy nhiêu, sợ cái chó gì.” Bên cạnh đó là hình ảnh Hòa Minzy trong vai trợ lý đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nghẹn ngào báo tin chiến sự nhưng vẫn giữ được niềm tin tất thắng.

T13 – Cầu nối lịch sử và thế hệ trẻ

Việc Mưa Đỏ được gắn nhãn T13 mang ý nghĩa đặc biệt: vừa bảo đảm tính chân thực của chiến tranh, vừa phù hợp để khán giả trẻ từ 13 tuổi có thể tiếp nhận.

Đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết, ê-kíp mong muốn bộ phim sẽ là “lớp học lịch sử sống động” trên màn ảnh, giúp các em học sinh, thanh thiếu niên hiểu rõ hơn sự hy sinh của cha ông, từ đó trân trọng hòa bình hôm nay.

Trailer Mưa Đỏ

Phim được đầu tư công phu với hàng trăm diễn viên, hàng nghìn lượt quần chúng, bối cảnh rộng lớn và hiệu ứng kỹ xảo nhằm tái hiện chân thực cả chiến trường lẫn bàn đàm phán. Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tác phẩm là món quà tri ân gửi tới những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.