Thị trường phòng vé cuối tuần qua là cuộc chơi "một mình một ngựa" của bom tấn Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành. Sự chênh lệch doanh thu giữa tác phẩm số một phòng vé và loạt phim còn lại phản ánh sức hút của thương hiệu điện ảnh đến từ Nhật Bản.

Tuần này, gần chục phim Việt ồ ạt ra rạp. Điều này khiến giới làm phim đặt câu hỏi về sự cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam trước thềm mùa phim 2/9.

Phim Nhật Bản tạo cú hích phòng vé

Trong ba ngày cuối tuần, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành thu gần 62 tỷ đồng từ 621.534 vé/11.770 suất chiếu. Bộ phim đến từ Nhật Bản liên tục cháy vé, được bàn tán sôi nổi khắp diễn đàn phim từ ngày khởi chiếu ở Việt Nam.

Thanh gươm diệt quỷ đang tiến gần mốc doanh thu 90 tỷ đồng, sớm đuổi kịp doanh thu tổng của Mang mẹ đi bỏ (bộ phim Việt - Hàn liên tiếp đứng đầu phòng vé hồi tuần trước).

Sáng 18/8, dữ liệu từ Box Office Vietnam ghi nhận có 44.828 vé đặt trước/3.731 suất chiếu, giúp bộ phim thu thêm 4,1 tỷ đồng. Con số trên chứng tỏ sức hút của thương hiệu đã có sẵn lượng người hâm mộ khổng lồ.

Trả lời Tiền Phong, đại diện Box Office Vietnam cho biết từ khi khởi chiếu, Vô hạn thành có tỷ lệ lấp đầy ấn tượng trên 40%. Hầu hết các suất chiếu IMAX đều đầy 100% rạp.

"Đây là con số ấn tượng, ngay cả các tác phẩm như F1 , Thế giới khủng long … cũng không đạt được hiệu suất của suất chiếu IMAX cao như vậy. Một minh chứng cho sức hút đáng gờm của Vô hạn thành là suất chiếu IMAX lúc 6h50 sáng Chủ nhật 17/8 (vốn là ngày nghỉ) tại một cụm rạp đã lấp đầy các hàng ghế đẹp", chuyên gia nói.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành không có đối thủ ngoài rạp Việt.

Với những chỉ số trên, đại diện Box Office Vietnam nhận định phim có mức tăng ấn tượng hơn cả Conan Movie 28. Tác phẩm chắc chắn chiếm vị trí số 1 từ giờ đến lúc đợt phim 2/9 ra mắt, thậm chí đe dọa mùa phim lễ.

Mang mẹ đi bỏ tụt xuống vị trí số hai, có sự cách biệt lớn so với vị trí số một của Vô hạn thành. Trong ba ngày cuối tuần, tác phẩm có Hồng Đào, Tuấn Trần thu 10,87 tỷ đồng từ 107.123/2.496 suất chiếu. Bộ phim đang thu hơn 161 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng cũng cho thấy sự phân hóa rõ. Dính lẹo xếp thứ ba, thu 3,5 tỷ đồng từ 34.257 vé/1.202 suất chiếu. Conan Movie 28 thu 2,7 tỷ đồng từ 24.201 vé/655 suất chiếu, đứng thứ tư.

Vị trí thứ năm thuộc về Shin cậu bé bút chì với doanh thu 2,6 tỷ đồng, bán 24.667 vé/789 suất chiếu trong ba ngày cuối tuần.

Sau hai tuần ra rạp, Chốt đơn thất bại nặng . Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim của Bảo Nhân và Nam Cito chỉ thu 306 triệu đồng từ 4.913 vé/239 suất chiếu. Tác phẩm đối mặt với nguy cơ rời rạp sớm sau hai tuần công chiếu, khả năng lỗ nặng khi chỉ thu về khoảng 4,8 tỷ đồng.

Chờ đợi gần chục phim Việt ra rạp

Tuần này, rạp Việt chính thức bước vào mùa phim 2/9 với gần chục bộ phim ra rạp. Loạt phim đa dạng thể loại gia đình, tâm linh, hài... cùng hai tác phẩm lịch sử - an ninh Tử chiến trên không và Mưa đỏ khiến mùa phim 2/9 đang rộn ràng hơn bao giờ hết.

Khán giả đang đón chờ sự trở lại của Làm giàu với ma 2 . Mùa phim 2/9 trước đó, phần đầu của thương hiệu cán mốc 128 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé. Lần trở lại, bộ phim tiếp tục có NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, kết hợp yếu tố hài và hành động phiêu lưu - vốn là công thức "bảo chứng" cho dòng phim giải trí.

Mùa phim Việt 2/9 sôi động với đa dạng thể loại lịch sử, hài, kinh dị...

Các tác phẩm khác cũng mang đến sự đa dạng cho mùa phim, gồm Cô dâu ma , dự án hợp tác Việt - Thái, đi theo con đường kinh dị. Đây là thể loại đặc biệt được khán giả Việt yêu thích.

Trong khi đó, Phá đám: Sinh nhật mẹ - tác phẩm của nhóm biên kịch có doanh thu 1.100 tỷ đồng - được xem là ẩn số, hoàn toàn có khả năng bứt phá phòng vé. Khế ước bán dâu và Có chơi có chịu cũng rục rịch ra rạp, chuẩn bị cho mùa phim 2/9 sôi động.

Sự hội tụ của dàn sao phòng vé như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Hồng Ánh, Thái Hòa và Kaity Nguyễn, cùng biên kịch "nghìn tỷ đồng" khiến mùa phim 2/9 đáng mong đợi. Cuộc cạnh tranh giữa dòng phim thị trường và lịch sử, chiến tranh cũng tạo bức tranh đa dạng cho thị trường điện ảnh.