Ba “bóng hồng trăm tỷ” tái hợp, điện ảnh Việt chờ cơn sốt phòng vé mới

Ngày 15/8, teaser trailer của Cục Vàng Của Ngoại chính thức ra mắt, đưa khán giả trở về những ký ức tuổi thơ gắn liền với vòng tay bao bọc của bà. Đạo diễn Khương Ngọc tái hiện hành trình lớn khôn của một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành, trong đó hình ảnh bà ngoại luôn là chỗ dựa vững chắc – từ khoảnh khắc nâng niu cháu ở phòng chờ sơ sinh, những lần thức trắng vì cháu sốt, cho đến nỗi xót xa ngày đầu tiên đưa cháu đến lớp.

Âm nhạc quen thuộc "Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…" ngân vang trong teaser đã chạm đến ký ức tập thể của nhiều thế hệ, khơi gợi lại tình yêu thương sâu nặng giữa bà và cháu – một sợi dây gắn kết thiêng liêng mà đôi khi khoảng cách thế hệ khiến những lời yêu khó cất thành lời.

Bộ ba "chị dâu" tái hợp – dàn diễn viên "xịn sò"

Sau thành công vang dội của Chị Dâu , bộ ba Việt Hương – Hồng Đào – Lê Khánh tiếp tục hội ngộ trong dự án mới. Việt Hương, từng đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại DANAFF III 2025, lần này hóa thân thành bà Hậu – người bà thương con, thương cháu nhưng nhiều áp đặt. Hồng Đào, vừa gây sốt phòng vé tháng 8 với Mang Mẹ Đi Bỏ , vào vai bà Khanh – một bà ngoại sính ngoại, chăm chút bề ngoài. Lê Khánh trở lại với mảng hài duyên dáng trong vai Diễm – cô con gái đanh đá, ưa xéo xắt với mẹ.

Bên cạnh đó, teaser còn hé lộ sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu cùng luồng gió mới từ Băng Di – nữ diễn viên trở lại điện ảnh sau 2 năm với vai Thương, người con gái trầm cảm sau sinh, mắc kẹt giữa tình mẫu tử và sự ngột ngạt của áp lực gia đình.

Chia sẻ về sự tái hợp, Việt Hương hào hứng: "Ba bà trong Chị Dâu gặp lại trong Cục Vàng Của Ngoại , cả ngày cứ túm tụm cười nói đến mức bị đạo diễn nhắc nhở liên tục."

Thông điệp gia đình và kỳ vọng cảm xúc

Đạo diễn Khương Ngọc tiết lộ: "Tôi muốn mang đến những nhân vật mà các chị chưa từng thể hiện, vừa mới lạ vừa 'đời'. Nhận được cái gật đầu từ họ là thử thách lớn, nhưng cũng là may mắn khi có thể làm việc với những diễn viên tài năng, trải đời."

Cục Vàng Của Ngoại khai thác mối quan hệ ba thế hệ: Bà – Mẹ – Cháu, tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt – luôn hy sinh, dành dụm cho con cháu. Bộ phim được dự đoán sẽ lấy nước mắt khán giả, khơi gợi sự đồng cảm từ những ký ức quen thuộc của mỗi người về bà.

Dự án do 856 Pictures và V Pictures sản xuất, CJ CGV và V Pictures phát hành, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 17/10/2025 .