Khách đến chơi Tết tưởng gia chủ cắm hoa giả, lại gần mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài "Lan Ngọc Bích" nở ra đá quý, hút lộc vào nhà, ai nhìn cũng mê

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, câu chuyện muôn thuở "Năm nay chưng hoa gì cho lạ?" lại làm đau đầu không ít chị em yêu nhà. Đào, mai, quất thì tất nhiên không thể thiếu, nhưng để tạo điểm nhấn khác biệt, khiến khách đến chúc Tết phải ồ lên thích thú thì cần một chút phá cách. Nếu bạn đang tìm kiếm một loài hoa không đụng hàng, sở hữu màu sắc quý phái như đá quý và mang ý nghĩa rước tài lộc, bình an thì Lachenalia Viridiflora (thường được gọi ưu ái là Hoa Ngọc Bích hay Tiên Ông Ngọc) chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Không rực rỡ chói lòa, nhưng chính sự tĩnh tại, kiêu sa của nó lại tạo nên sức hút khó cưỡng giữa muôn ngàn sắc hoa ngày Tết.

Hãy thử tưởng tượng vào sáng mùng 1 Tết, giữa không gian ấm cúng tràn ngập sắc đỏ của câu đối, sắc hồng của hoa đào, bỗng hiện diện một chậu hoa nhỏ xinh mang màu xanh ngọc bích (Turquoise) trong veo trên bàn trà. Đó chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Lachenalia Viridiflora thực sự giống như một món đồ trang sức tinh xảo mà thiên nhiên ban tặng hơn là một loài thực vật đơn thuần. Những bông hoa hình chuông nhỏ xíu, xếp tầng lên nhau, mang màu xanh lục pha lam kỳ ảo - màu của những viên đá quý đắt tiền, màu của sự bình an và hy vọng. Có lẽ vì thế mà giới chơi hoa sành điệu năm nay lại chuộng dòng hoa củ này đến vậy. Người ta tin rằng, đầu năm mà thấy "Ngọc" trong nhà là thấy phú quý, là thấy điềm lành.





Trong phong thủy ngày Tết, nếu màu đỏ tượng trưng cho may mắn, lửa ấm, thì màu xanh ngọc của Lachenalia lại thuộc hành Thủy và Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và dòng chảy hanh thông của tiền tài. Đặt một chậu hoa Ngọc Bích ở hướng Đông hoặc Đông Nam của phòng khách không chỉ giúp cân bằng lại những gam màu nóng (Hỏa) quá nhiều trong ngày Tết, mà còn mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho gia chủ sau những ngày tất bật lo toan cỗ bàn. Vẻ đẹp của loài hoa này là vẻ đẹp của sự tinh tế, không phô trương nhưng lại cực kỳ sang trọng ("luxury" một cách thầm lặng), rất hợp với những ngôi nhà mang phong cách hiện đại, Indochine hay tối giản.





Một điểm cộng to đùng khiến Lachenalia xứng đáng có mặt trong danh sách "must-have" dịp Tết này chính là đặc tính sinh trưởng cực kỳ phù hợp với mùa xuân miền Bắc. Loài hoa này ưa tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất đúng kiểu thời tiết của những ngày đầu năm. Bạn sẽ không phải lo lắng chuyện hoa bị héo rũ nếu lỡ trời quá nồm hay quá rét. Hơn nữa, những chiếc lá xanh mướt điểm đốm tím lạ mắt của nó cũng tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy. Cây không quá cao, chỉ tầm gang tay, nên cực kỳ linh hoạt: có thể trồng trong chậu gốm men rạn đặt bàn trà, trồng trong cốc thủy tinh đặt ở kệ tivi, hay mix cùng các loại cây lá màu khác để tạo thành một tiểu cảnh đón xuân đầy nghệ thuật.





Chăm sóc "nàng thơ" này trong mấy ngày Tết bận rộn cũng vô cùng nhàn hạ. Bạn chẳng cần phải tưới tắm hàng ngày như hoa ly hay cúc. Củ hoa đã tích trữ đủ dinh dưỡng, chỉ cần đất hơi ẩm là cây sống khỏe, hoa tươi lâu cả tuần, thậm chí kéo dài đến tận rằm tháng Giêng. Cảm giác tự tay trồng một củ hoa từ những ngày cuối đông, hồi hộp chờ đợi từng mầm xanh nhú lên, rồi vỡ òa sung sướng khi đúng giao thừa những nụ hoa xanh biếc hé nở, thực sự là một trải nghiệm "chơi Tết" rất thi vị và đáng nhớ. Năm mới, hãy thử mang về nhà một chút sắc xanh ngọc bích ấy, để ước mong một năm Bính Ngọ thật long lanh, quý giá và vững bền như ngọc.