Tết này hội "nghiện nhà" đang săn lùng loại quả đẹp như tranh, thơm lừng cả tháng lại mang ý nghĩa đại cát

Trong thế giới của những người yêu cây cảnh và trang trí nhà cửa, có những món đồ không cần quá phô trương nhưng lại có sức hút lạ kỳ, và Phật thủ mini chính là một trong số đó. Không phải là những chậu cây cồng kềnh, chỉ cần một vài quả Phật thủ vàng ươm, căng mọng được đặt khéo léo trên chiếc đĩa gốm thanh tao, góc làm việc hay không gian phòng khách đã ngay lập tức biến thành một "ốc đảo" bình yên.

Hình dáng của loại quả này thực sự là một tuyệt tác của tạo hóa với những "ngón tay" thon dài, uốn lượn như bàn tay phật đang niệm hoa, tạo nên một vẻ đẹp vừa tĩnh lặng, vừa đầy tính nghệ thuật. Nhiều người thú nhận rằng, ban đầu họ chỉ mua theo phong trào vì thấy trên mạng đẹp quá, nhưng đến khi tận tay mở hộp, mùi hương thanh khiết từ tinh dầu tự nhiên mới thực sự là thứ khiến họ "đổ gục". Đó không phải là mùi hương nhân tạo nồng nặc của các loại sáp thơm hay nước hoa xịt phòng, mà là sự pha trộn tinh tế giữa vị thanh của chanh tươi và chút ngọt dịu của cam chín, mang lại cảm giác sảng khoái, giúp giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài làm việc.

Nếu bạn đã quá quen thuộc với những lọ hoa rực rỡ nhưng nhanh tàn, năm nay hãy thử đổi gió với "combo" Phật thủ và bầu hồ lô nhỏ xinh. Không cần cắm hoa khéo léo, chẳng cần thay nước mỗi ngày, chỉ cần một chiếc đĩa gốm mộc mạc là bạn đã có ngay một góc "án đầu thanh cung" (thú chơi bày đồ thanh nhã trên bàn) đầy khí chất. Loại quả này không chỉ mang hương thơm thanh khiết của cam chanh mà còn ẩn chứa ý nghĩa phong thủy tốt lành cho gia chủ.

Cơn sốt "bàn tay Phật" càn quét hội yêu bếp, nghiện nhà

Điểm cộng khiến Phật thủ trở thành "con cưng" của hội yêu bếp, nghiện nhà chính là sự bền bỉ và dễ tính đến kinh ngạc. Với những ai vốn tự ti về khả năng trồng cây, hay quên tưới nước làm cây héo rũ, thì Phật thủ là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Có hai cách để thưởng lãm loại quả này: Một là đặt khô trên đĩa, hai là chọn những cành có cuống dài để thủy canh. Nếu để khô, quả sẽ chuyển màu dần từ xanh sang vàng chanh, rồi chín mọng vàng rực, tỏa hương thơm ngát khắp gian phòng.

Một quả Phật thủ tươi có thể giữ được sắc hương từ 1 đến 2 tháng, và ngay cả khi đã khô héo, nó vẫn trở thành một đóa hoa khô vĩnh cửu, tiếp tục mang lại mùi hương thoang thoảng thêm nửa năm nữa. Còn nếu chọn cách thủy canh, những mầm rễ trắng muốt sẽ dần mọc ra, kéo dài tuổi thọ của quả và mang lại cảm giác sinh sôi nảy nở đầy sức sống. Đặc biệt, xu hướng năm nay là kết hợp Phật thủ cùng những trái hồ lô nhỏ xinh, tạo nên bộ đôi "Phúc Lộc Song Toàn" cực kỳ ý nghĩa để bày biện trong dịp Tết sắp tới.

Ai hiểu cảm giác này không? Thay vì những lọ tinh dầu công nghiệp đôi khi hơi nồng và gắt, Phật thủ mang đến một mùi hương cực kỳ tinh tế. Đó là sự pha trộn giữa hương chanh thanh mát và chút ngọt dịu của cam chín. Chỉ cần bước vào nhà, mùi hương thoang thoảng ở ngay huyền quan (lối vào) sẽ giúp bạn rũ bỏ mọi mệt mỏi. Đặt một quả trong phòng ngủ giúp dễ vào giấc hơn, hay để trên bàn làm việc thì tinh thần tỉnh táo lạ kỳ. Thậm chí, đi lướt qua thôi cũng thấy người mình vương vấn chút mùi thơm dễ chịu ấy. Đây đích thị là "nước hoa thiên nhiên" mà không loại sáp thơm nào có thể thay thế được.

Bí kíp chọn "ngón tay Phật" chuẩn chỉnh để không gian thêm chữa lành

Thị trường Phật thủ rất đa dạng, nhưng nếu là người sành chơi, bạn sẽ thấy mỗi loại lại mang một phong vị riêng. Loại "Thanh Y" thường có hình dáng nghìn ngả muôn hình, hương thơm nhã nhặn phù hợp với không gian trà thất. Loại "Hồng Hoa" lại có lớp vỏ mịn màng, màu sắc thắm hơn, mang lại cảm giác ấm cúng. Trong khi đó, dòng "Thiên Chỉ" (ngàn ngón tay) dù kích thước nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu mùi hương đậm đà nhất, chỉ cần chạm nhẹ vào lớp vỏ là tinh dầu đã bám vít lấy đầu ngón tay, "ướp" thơm cả một góc phòng.

Một bí quyết nhỏ để Phật thủ luôn đẹp là thỉnh thoảng nên lật trở quả để dáng không bị biến dạng do tiếp xúc lâu với mặt đĩa, và nếu muốn quả chín nhanh, tỏa hương mạnh hơn, một chút ánh nắng nhẹ mỗi sáng sẽ là "liều thuốc" tuyệt vời nhất. Việc ngắm nhìn những quả xanh dần chuyển mình sang sắc vàng rực rỡ cũng giống như một liệu pháp chữa lành, dạy chúng ta cách kiên nhẫn và trân trọng quy luật của thời gian.

Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, Phật thủ còn mang hàm ý sâu sắc về sự che chở và tài lộc. Cái tên "Phật thủ" (bàn tay Phật) từ lâu đã gắn liền với mong cầu về sự bình an, trấn trạch và chiêu tài dẫn lộc vào nhà. Chính vì thế, đây không chỉ là món đồ decor cá nhân mà còn là món quà tinh tế dành tặng người thân, bạn bè.

Trong cái hối hả của những tháng giáp Tết, giữa những bộn bề lo toan, việc dành ra một góc nhỏ trên bàn trà, đặt vào đó một trái Phật thủ thơm dịu sẽ giúp tâm hồn mỗi người trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn. Đôi khi, niềm hạnh phúc chẳng nằm ở những thứ xa hoa, mà chỉ đơn giản là hơi thở của thiên nhiên len lỏi trong từng ngóc ngách ngôi nhà, là mùi hương mộc mạc của đất trời khiến ta thấy lòng mình dịu lại.