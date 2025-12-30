Không chỉ đẹp, đây là lý do người xưa dặn nhất định phải bày hoa cúc ngày Tết để gọi "dương khí" vào nhà

Cứ mỗi độ gió heo may về, nhìn thấy những xe hoa chở đầy sắc vàng rực rỡ len lỏi qua từng con phố nhỏ, lòng người lại chộn rộn một nỗi niềm mang tên: Tết. Người ta thường mải mê bàn tán về dáng thế của chậu quất, gốc đào, nhưng lại mặc nhiên xem sự hiện diện của hoa cúc trên bàn thờ gia tiên hay trước hiên nhà là một lẽ dĩ nhiên. Tại sao loài hoa mộc mạc, không hương thơm nồng nàn ấy lại chiếm vị trí độc tôn trong tâm thức người Việt mỗi độ xuân về? Phải chăng, đằng sau những cánh hoa xếp tầng lớp ấy là những lời cầu chúc âm thầm mà sâu sắc nhất cho một năm mới bình an?

Hoa Cúc - Biểu tượng của sự trường thọ và lòng hiếu thảo vẹn tròn

Người xưa thường xếp hoa cúc vào hàng tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai", tượng trưng cho khí tiết của người quân tử. Nhưng gần gũi hơn, với mỗi gia đình Việt, hoa cúc là loài hoa kể câu chuyện về lòng hiếu thảo. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe sự tích về người con xé nhỏ cánh hoa để mẹ được sống lâu hơn, biến bông hoa 5 cánh thành ngàn cánh. Chính vì thế, chưng hoa cúc ngày Tết là cách con cháu gửi gắm lời cầu mong sức khỏe, sự trường thọ cho ông bà, cha mẹ.

Đặt một bình cúc trên bàn thờ gia tiên hay phòng khách không chỉ là trang trí, mà là một nét văn hóa, một sợi dây vô hình kết nối tình cảm gia đình, nhắc nhở về nguồn cội và đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Sự hiện diện của hoa cúc làm cho không gian ngày Tết trở nên ấm cúng, trang nghiêm nhưng cũng đầy ắp tình thân.

"Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" - Khí phách của người quân tử

Một điều đặc biệt khiến hoa cúc được trân trọng chính là đặc tính sinh học của nó, mà người xưa đã đúc kết thành triết lý sống: "Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" (Lá không rời cành, hoa không rụng xuống đất). Khác với hoa hồng hay hoa đào khi tàn thì cánh rơi lả tả, hoa cúc khi héo rũ vẫn bám chặt lấy cành, gục đầu trên thân cây chứ không chịu rụng. Hình ảnh này tượng trưng cho khí phách kiên cường, sự thủy chung son sắt và ý chí bền bỉ trước sóng gió. Ngày đầu năm mới, chưng loài hoa này trong nhà như một lời tự nhủ của gia chủ về sự vững vàng, đoàn kết, mong cầu một năm mới dù có khó khăn cũng luôn đồng lòng vượt qua, phúc khí luôn tụ lại chứ không tán đi.

Xét về mặt phong thủy, hoa cúc - đặc biệt là cúc vàng thuộc hành Kim, tượng trưng cho kim tiền, tài lộc và sự sung túc. Màu vàng rực rỡ của hoa cúc được xem là màu của mặt trời, mang lại nguồn năng lượng dương (dương khí) mạnh mẽ, giúp xua tan đi cái lạnh lẽo, u ám của mùa đông, cân bằng luồng khí trong ngôi nhà. Người ta tin rằng, những chậu cúc vàng đặt trước cửa hay ở lối đi sẽ giúp thu hút vượng khí, mang lại may mắn và sự hoan hỉ cho gia chủ trong suốt cả năm. Đó là lý do dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, Tết đến xuân về, người ta vẫn không thể thiếu sắc vàng hoàng kim của loài hoa này.

"Lột xác" ngoạn mục: Khi hoa cúc trở thành nữ hoàng decor thời thượng

Nếu bạn vẫn nghĩ hoa cúc chỉ có màu vàng và chỉ dùng để thờ cúng, thì Tết năm nay, bạn sẽ phải bất ngờ. Thế giới hoa cúc hiện đại đã mở rộng với vô vàn chủng loại nhập khẩu đẹp đến nao lòng, khiến hội chị em yêu nhà nghiện decor phải "đứng ngồi không yên".

Không còn bó buộc trong hình dáng đơn sơ, Cúc Mẫu Đơn xuất hiện như một nữ hoàng với kích thước bông khổng lồ, nhiều tầng cánh xếp lớp bồng bềnh và màu sắc ombre loang màu cực kỳ nghệ thuật như hồng pastel, cam đất, hay tím khói. Chỉ cần 3-5 bông cúc mẫu đơn cắm trong bình gốm mộc hoặc bình thủy tinh cao cấp là đã đủ làm bừng sáng cả một góc phòng khách sang trọng.

Bên cạnh đó, Cúc Lông Ngỗng hay Cúc Tana lại mang vẻ đẹp mong manh, tinh tế như những cô gái đồng nội, phù hợp với những ngôi nhà mang phong cách vintage hoặc tối giản. Những bông cúc nhỏ xinh, trắng muốt nhụy vàng rung rinh trong gió mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ.

Rồi còn Cúc Hoàng Gia, Cúc Pingpong tròn xoe như những cục bông gòn, hay những loại Cúc Tím huyền bí... Tất cả tạo nên một bản hòa ca màu sắc, chứng minh rằng hoa cúc không hề cũ kỹ. Chúng vừa giữ được cái hồn cốt truyền thống, vừa khoác lên mình tấm áo mới hiện đại, tinh tế và đầy tính nghệ thuật.

Mách nhỏ chị em: Tuyệt chiêu giữ hoa cúc tươi rói từ 30 đến mùng 10 Tết

Để bình hoa cúc luôn căng tràn sức sống, cánh không bị thâm và lá không bị héo rũ suốt những ngày Tết, bạn hãy thử áp dụng vài mẹo nhỏ cực đơn giản này nhé:

- Tuốt sạch lá ở phần gốc: Đây là nguyên tắc vàng! Phần lá ngập trong nước sẽ rất dễ bị thối, sinh vi khuẩn làm tắc mạch dẫn nước khiến hoa nhanh gục. Hãy tuốt sạch lá ở đoạn thân cắm vào bình.

- "Thần dược" B1 hoặc nước rửa bát: Nghiền nhỏ 1 viên B1 hòa vào nước cắm hoa để giúp cành hoa hút nước tốt hơn. Hoặc đơn giản hơn, thêm 1-2 giọt nước rửa bát (hoặc nước cốt chanh) vào bình để diệt khuẩn, giúp nước lâu bị hôi.

- Cấp cứu khi hoa héo: Nếu lỡ quên thay nước khiến hoa bị rũ đầu, đừng vội vứt đi! Hãy cắt bớt một đoạn gốc, ngâm ngập thân hoa trong xô nước ấm (khoảng 30-40 độ C) và để nơi thoáng mát khoảng 1-2 giờ. Hoa sẽ "hồi sinh" và tươi tỉnh lại ngay.

- Vị trí đặt hoa: Tránh đặt bình hoa ngay dưới luồng gió điều hòa, quạt hoặc nơi có ánh nắng gắt chiếu trực tiếp. Cúc ưa mát mẻ, khí hậu se lạnh sẽ giúp hoa bền màu hơn.

Tết Nguyên đán là dịp để chúng ta trở về, nhưng cũng là dịp để làm mới không gian sống. Việc chọn một bình hoa cúc dù là cúc đại đóa vàng rực truyền thống hay cúc mẫu đơn kiêu sa hiện đại đều là cách tuyệt vời để bạn gửi gắm ước vọng về một năm mới Bình An, Trường Thọ và Phú Quý. Năm nay, hãy thử làm mới ngôi nhà của mình bằng những sắc màu đa dạng của loài hoa này, để thấy rằng Tết vẫn ở đó, vẹn nguyên giá trị nhưng cũng đầy ắp những niềm vui tươi mới.