Kết quả bẽ bàng cho Meghan Markle: Canada chính thức lên tiếng về việc "bao nuôi" nhà Sussex khi họ sinh sống tại đây

Vào tháng 11 năm ngoái, vợ chồng Công tước xứ Sussex cùng con trai Archie đã quyết định lựa chọn Canada là nơi họ dành thời gian nghỉ dưỡng 6 tuần, tạm gác thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia. Gia đình nhà Sussex đã trải qua lễ Giáng sinh và đón Giao thừa tại đây.

Vào tháng 1/2020, cặp đôi quay về hoàng gia Anh và đưa ra tuyên bố gây sốc rằng họ sẽ rời khỏi vị trí là thành viên cao cấp, tự chủ tài chính và đi lại giữa Canada với Vương quốc Anh. Điều đó cho thấy rằng, họ lựa chọn Canada là nơi phát triển sự nghiệp riêng và tạo lập cuộc sống mới.

Người dân Canada đã nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội về thông tin họ có thể phải bỏ tiền túi của mình để hỗ trợ an ninh cho gia đình nhà Sussex khi họ sống tại đây. Nhiều cuộc khảo sát đã được tiến hành và đa phần kết quả đều cho thấy người Canada sẵn sàng chào đón cặp đôi Harry - Meghan Markle nhưng họ từ chối việc phải hỗ trợ cho việc bảo vệ cặp đôi này.

Hình ảnh hiếm hoi của Meghan và con trai ở Canada.

Trong khi đó, vào hồi tháng 1, Thủ tưởng Canada cho hay vấn đề trả phí bảo an cho vợ chồng Meghan Markle cần có nhiều thời gian để thảo luận. Và cuối cùng vào ngày 27/2, bên phía Canada đã chính thức có câu trả lời.

Theo đó, phía Canada xác nhận rằng cặp đôi đã được bảo vệ bởi Cảnh sát Hoàng gia Canada kể từ tháng 11 năm ngoái theo quy định thông thường khi các thành viên hoàng gia Anh đến thăm Canada. Quốc gia này có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ an ninh cơ bản cho cặp đôi.

Tuy nhiên, vào ngày 31/3 tới đây, khi vợ chồng nhà Sussex chính thức rời khỏi hoàng gia Anh thì "sự hỗ trợ sẽ chấm dứt ngay sau đó, phù hợp với sự thay đổi của họ về vị trí trong hoàng gia". Như vậy điều đó có nghĩa là, chính phủ Canada chính thức từ chối hỗ trợ chi phí bảo an cho nhà Sussex khi họ sinh sống ở đây và chấm dứt các nhiệm vụ hoàng gia.

Meghan tiếp tục bị phía Canada từ chối hỗ trợ chi phí bảo vệ sau khi rời khỏi hoàng gia Anh.

Vào tuần trước, Harry và Meghan cho biết họ vẫn "yêu cầu được bảo vệ" dựa trên việc Công tước xứ Sussex và bé Archie mang dòng máu hoàng gia và vị trí trong quân đội của Harry vẫn được giữ nguyên dù không có quyền hành gì. Tuy nhiên, kết quả thật bẽ bàng cho nhà Sussex.

Theo các chuyên gia, ước tính chi phí an ninh cho cặp đôi này có thể mất tới 20 triệu bảng mỗi năm do cặp đôi di chuyển nhiều hơn giữa các quốc gia với một loạt hoạt động riêng rẽ của họ. Hiện chưa rõ, cặp đôi này sẽ tìm nguồn hỗ trợ an ninh ở đâu.

Nguồn: Daily Mail, Mirror