Kết hôn lần 2, ngay trong đêm tân hôn, chồng mới cưới tiết lộ lý do lấy tôi khiến tôi đau điếng chết lặng

Tôi từng nghĩ sau một lần đổ vỡ, nếu có cơ hội kết hôn lần nữa, tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi không cần một người đàn ông quá giàu có, cũng chẳng mong cuộc sống phải lúc nào cũng ngọt ngào. Tôi chỉ cần một người thật lòng với mình. Vậy mà ngay trong đêm tân hôn, tôi mới biết mình đã sai.

Tôi và chồng cũ là Tú đã ly hôn được vài năm. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc vì quá nhiều mâu thuẫn, nhưng sau khi chia tay, tôi không còn muốn nhắc đến anh ta nữa. Tôi gặp người chồng hiện tại trong một lần đi ăn cùng bạn. Anh chủ động làm quen, theo đuổi tôi khá lâu. Tôi từng nghĩ anh biết tôi đã qua một lần đò mà vẫn chấp nhận, có lẽ anh thực sự nghiêm túc.

Ngày cưới, tôi đã tự nhủ đây sẽ là khởi đầu mới. Nhưng đến tối, khi khách khứa đã về hết, căn phòng chỉ còn lại hai người, anh bất ngờ nói với tôi một chuyện mà đến giờ tôi vẫn không thể quên. Anh nói anh cưới tôi không phải vì yêu.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

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Sau đó anh kể, nhiều năm trước Tú từng vay anh một khoản tiền khá lớn. Anh đã đòi nhiều lần nhưng Tú cứ khất lần, rồi sau đó gần như mất liên lạc. Có lần quá tức giận, anh từng tuyên bố nếu Tú không trả được tiền thì sau này anh sẽ dùng vợ của Tú trừ nợ.

Tôi chết lặng khi nghe đến đó. Hóa ra câu nói tưởng như lúc nóng giận ấy lại trở thành thứ anh giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Anh tìm hiểu về tôi, biết tôi đã ly hôn với Tú, rồi chủ động tiếp cận. Anh bảo lúc đầu anh rất hả hê, cảm giác như cuối cùng cũng khiến Tú phải chịu một cú đau mà tiền bạc không thể bù đắp.

Rồi anh thú nhận rằng sau khi cưới, anh chẳng thấy vui nữa. Cái cảm giác chiến thắng mà anh từng tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Anh không thấy thỏa mãn khi trở thành chồng của tôi, ngược lại còn cảm thấy chán nản và hụt hẫng. Tôi ngồi trên giường cưới, nghe từng lời mà lòng lạnh ngắt. Tôi đã từng nghĩ mình bước vào cuộc hôn nhân này với một người đàn ông yêu mình. Hóa ra trong mắt anh, tôi chỉ là cách để trả món nợ mà người cũ của tôi để lại.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn tôi như một người phụ nữ có cảm xúc. Anh chỉ nhìn tôi như một phần trong câu chuyện giữa anh và Tú. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết cuộc hôn nhân này có kéo dài được hay không?