Tiểu thuyết chắc cũng chỉ viết nam chính thế này: Anh tài Phùng Minh Cương ngồi tháo từng chiếc tem, khâu lại quần áo cho vợ đỡ sợ

Người ta thường hình dung sự lãng mạn phải gắn với hoa, quà, những chuyến du lịch bất ngờ hay lời yêu ngọt ngào. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi tình yêu lại hiện diện qua một đường kim vụng về và vài mũi chỉ không mấy thẳng hàng.

Mới đây, Phùng Minh Cương khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về “nóc nhà” của mình. Nam nghệ sĩ đặt câu hỏi: “Nhà mình có ai mắc hội chứng sợ tem mác trên quần áo, chăn gối không ạ?”.

Anh tiết lộ vợ mình có nỗi sợ đặc biệt đối với những chiếc tem, nhãn được may trên quần áo và chăn gối. Bởi vậy, mỗi khi mua đồ mới về, Minh Cương đều phải ngồi tháo tem ra rồi khâu lại phần đường may cho vợ.

Đi kèm lời chia sẻ là hình ảnh một đường chỉ được khâu thủ công. Những mũi khâu có thể chưa đều và đẹp như thợ chuyên nghiệp, nhưng sự kiên nhẫn của người thực hiện mới là điều khiến cư dân mạng chú ý.

Không ít người hài hước cho rằng “tiểu thuyết chắc cũng chỉ viết được nam chính thế này”. Một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ trên sân khấu, nhưng về nhà lại cặm cụi làm một việc rất nhỏ để người mình yêu cảm thấy dễ chịu hơn.

Điều đáng nói không nằm ở chuyện tháo một chiếc tem khó hay dễ. Nó nằm ở cách Minh Cương không xem nỗi sợ của vợ là chuyện kỳ quặc, không trêu chọc hay yêu cầu cô phải tự vượt qua. Anh đơn giản ghi nhớ điều khiến vợ không thoải mái, rồi âm thầm xử lý nó mỗi khi mua đồ mới.

Đó cũng là kiểu quan tâm khiến nhiều phụ nữ mong đợi trong hôn nhân: không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần người bên cạnh chịu để ý đến những chi tiết tưởng như vụn vặt.

Chuyện tình “khán giả cưới idol”

Cuộc hôn nhân của Phùng Minh Cương và Thiên Lam vốn đã được nhiều khán giả ví như một câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực.

Hai người gặp nhau vào đầu năm 2025, khi Thiên Lam đến xem vở xiếc Vùng đất kỳ bí và chụp ảnh cùng Minh Cương. Khi ấy, anh là nghệ sĩ đảm nhận vai Hỏa Thần, gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật và khả năng thực hiện những động tác xiếc mạo hiểm.

Giữa hàng trăm khán giả đến xem chương trình, Minh Cương vẫn chú ý đến cô gái đã chụp ảnh cùng mình. Trong những tin nhắn đầu tiên, nam nghệ sĩ thậm chí còn nói rằng giữa 800 khán giả, anh lại ấn tượng với mình cô.

Từ một khán giả đi xem xiếc theo lời rủ của bạn, Thiên Lam dần trở thành người yêu rồi bạn đời của “Hỏa Thần”. Chỉ khoảng chín tháng sau lần đầu gặp gỡ, hai người tổ chức đám cưới vào ngày 25/11/2025. Tháng 4/2026, cặp đôi đón con đầu lòng.

Chuyện tình tiến triển nhanh nhưng không hề thiếu sự tin tưởng. Minh Cương từng tiết lộ chỉ sau ba tháng yêu nhau, anh đã giao toàn bộ tiền tiết kiệm cho Thiên Lam quản lý, đến mức hằng ngày phải hỏi vợ tiền ăn. Nam nghệ sĩ thừa nhận quyết định khi ấy xuất phát gần như hoàn toàn từ tình cảm, bởi Thiên Lam mang đến cho anh cảm giác tin tưởng và muốn giao phó mọi thứ mà không cần tính toán.

Chỉ đến khi cả hai cầm tay nhau bước lên lễ đường và ký giấy đăng ký kết hôn, anh mới vui vẻ kết luận rằng mình đã “đầu tư đúng chỗ”.

Không chỉ là vợ mà còn là người đồng hành

Đằng sau hành trình nghệ thuật của Phùng Minh Cương cũng có dấu ấn rõ rệt của vợ. Khi chồng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Thiên Lam đảm nhận nhiều công việc như sắp xếp lịch trình, tham dự các buổi làm việc với nhà sản xuất, xem xét hợp đồng, quản lý trang cá nhân và hỗ trợ truyền thông.

Hai vợ chồng còn cùng nhau trao đổi ý tưởng, xây dựng hình ảnh và câu chuyện cho từng tiết mục. Dù vừa sinh con, Thiên Lam vẫn cố gắng đồng hành để chồng không cảm thấy phải một mình đối diện với áp lực. Minh Cương gọi bà xã là người cộng sự quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Ở chiều ngược lại, nam nghệ sĩ cũng cố gắng chăm sóc vợ bằng những việc bình thường nhất. Đó có thể là chạy từ sân khấu vào bệnh viện thăm vợ con sau buổi diễn, biết ơn những đêm vợ gần như một mình thức chăm con, hay đơn giản là ngồi tháo từng chiếc tem và khâu lại quần áo mới.

Minh Cương từng thừa nhận cả hai đều còn trẻ, vẫn đang học cách làm vợ chồng, làm cha mẹ và hy sinh cho nhau mỗi ngày. Nếu sân khấu mang lại cảm giác thăng hoa, gia đình lại cho anh cảm giác được trở về.

Có lẽ vì thế, câu chuyện về những chiếc tem nhỏ lại khiến nhiều người rung động. Nó không phải một màn thể hiện được dàn dựng công phu, cũng chẳng phải món quà đắt tiền. Đó chỉ là một người chồng hiểu rằng vợ mình sợ điều gì và sẵn sàng dành thời gian giúp cô loại bỏ điều ấy.

Trên sân khấu, Phùng Minh Cương có thể bước qua lửa, treo mình trên không và hóa thân thành một nhân vật đầy sức mạnh. Còn trong căn nhà nhỏ, sự mạnh mẽ của anh được thể hiện bằng cách khác: dịu dàng với nỗi sợ của vợ, trân trọng sự hy sinh của cô và chăm chút cho gia đình bằng những điều rất nhỏ.

Nam chính trong tiểu thuyết có thể mang đến những lời hứa khiến người ta say lòng. Nhưng một người chồng chịu ngồi khâu lại từng đường chỉ để vợ được an tâm mới là sự lãng mạn hiện hữu trong đời sống thật.