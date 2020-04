Kết cục 10 kẻ ngoại tình để lại vết nhơ cho Cbiz: Lý Tiểu Lộ trầy trật kiếm sống, Ảnh hậu lụi tàn vì bao nuôi trai trẻ

Dẫu có biết bao vụ bê bối tình ái xảy ra, không ít ngôi sao chỉ sau một đêm từ đỉnh cao của vinh quang rơi xuống đáy của vực thẳm chỉ vì vướng vào lùm xùm tình cảm, vậy mà dường như các hậu bối trong làng giải trí Hoa ngữ vẫn không hề lấy đó làm gương mà tránh. Chỉ trong vòng 10 năm qua, showbiz xứ Trung có vô số vụ ngoại tình rúng động gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. 10 nhân vật dưới đây trở thành vết nhơ của làng giải trí, rất nhiều trong số này cho tới tận bây giờ vẫn không thể lấy lại được tên tuổi.

1. Diêu Địch: Từng là mỹ nhân "Tân Hồng lâu mộng", sự nghiệp lụn bại chỉ vì giật chồng người khác

Gây ấn tượng với khán giả nhờ vai chính Vương Hi Phượng trong "Tân Hồng lâu mộng", Diêu Địch từng rất được yêu mến nhờ vẻ đẹp hiền dịu, trong sáng.

Diêu Địch vai Vương Hi Phượng trong "Tân Hồng lâu mộng"

Nhưng khác với vẻ ngoài hiền dịu của mình, mỹ nữ lại có những tham vọng "quá phận" trái với luân thường đạo lý. Năm 2014, giới truyền thông phanh phui scandal Diêu Địch lén lút hẹn hò với nam diễn viên Văn Chương, khi ấy là chồng của nữ diễn viên nổi tiếng Mã Y Lợi. Khi tin đồn nổ ra, Mã Y Lợi đang mang thai đứa con thứ hai với Văn Chương.

Vợ chồng Mã Y Lợi và Văn Chương

Báo chí phanh phui việc Diêu Địch lén lút hẹn hò với Văn Chương.

Diêu Địch – Văn Chương lén lút vào khách sạn.

Một tay hủy hoại đi sự nghiệp chỉ sau một đêm, nhưng trái ngược hoàn toàn với Văn Chương - người công khai nhận trách nhiệm và xin lỗi, Diêu Địch lại im hơi lặng tiếng. Nữ diễn viên nhanh chóng bị dư luận tẩy chay, các nhãn hàng hủy hợp đồng và các đạo diễn né tránh, giới truyền thông và cộng đồng mạng cũng gắn cô với cái danh "ác nữ", "hồ ly tinh" bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, Diêu Địch lại dính tin đồn có mối quan hệ hơn mức bình thường với ca sĩ Lý Uy, khiến bạn gái anh ta phải lên mạng cảnh cáo. Nữ diễn viên cũng từng dính tin đồn suýt làm gia đình diễn viên Ngô Trấn Vũ rạn nứt.

Sau chuỗi scandal và tin đồn nối tiếp nhau, Diêu Địch không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, phần vì sợ những phản ứng tiêu cực của dư luận, phần vì ai cũng "né" cô. Năm 2018, nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình sắp kết hôn, và đối tượng cũng là một đại gia có tiếng. Một năm sau đó, Mã Y Lợi thông báo ly hôn với Văn Chương, từ đây, netizen lại lần nữa lôi chuyện xưa, chỉ trích Diêu Địch và cho rằng cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Diêu Địch khoe ảnh được cầu hôn lãng mạn.

2. Trần Tư Thành: Có được "bông hoa Tân Cương" vẫn "tòm tem" với gái lạ

Nhắc đến những bê bối tình ái, chắc hẳn chẳng thể bỏ qua Trần Tư Thành – chồng của mỹ nữ Tân Cương Đồng Lệ Á. Nam diễn viên bị bắt gặp tay trong tay với người đẹp Trương Tuyền trong khi vợ đang mang thai.

Trần Tư Thành – Đồng Lệ Á.

Trần Tư Thành tình tứ nắm tay người đẹp giữa lúc vợ đang mang thai.

Hình ảnh được các phóng viên chụp được.

Sau sự việc, nam diễn viên nhận được vô số lời chỉ trích từ dư luận, nhưng anh vẫn được vợ tha thứ, thậm chí Đồng Lệ Á còn lên tiếng bênh vực, ủng hộ chồng. Tuy nhiên với bản tính khó bỏ, năm 2017, Trần Tư Thành lại bị Phong Hành phanh phui việc qua đêm với hai người mẫu chân dài khi vừa mới gặp vợ. Sau đó, anh lại bị bắt gặp ăn uống với gái xinh tại quán bar ở Mỹ. Thế nhưng sau tất cả, mỹ nữ Tân Cương vẫn lựa chọn im lặng và tha thứ cho người chồng đào hoa có thừa này.

Trần Tư Thành bị bắt gặp qua đêm với 2 người mẫu tại khách sạn.

Có thời điểm, giới truyền thông từng đồn rằng Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đã ly thân, chuẩn bị ly hôn, nhưng nữ diễn viên luôn phủ nhận. Những năm gần đây, cả hai chỉ tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của riêng mình, tuy nhiên nhiều người cho rằng sự nghiệp Trần Tư Thành đang đi xuống khi không có bất cứ tác phẩm mới nào.

3. Hứa Chí An: Cưới được diva nức tiếng sau 22 năm hẹn hò, 7 lần cầu hôn, kết hôn được 6 năm thì ngoại tình 2 năm

Năm 2019, làng giải trí Hoa ngữ rúng động với bê bối tình ái của Hứa Chí An với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, trước đó, mối tình của nam ca sĩ với diva Hong Kong Trịnh Tú Văn từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người.

Sau 22 năm hẹn hò và 7 lần cầu hôn, Hứa Chí An mới có thể rước được diva nổi tiếng và tài năng Trịnh Tú Văn "về dinh", ấy vậy mà chỉ mới bước sang năm thứ 6 của hôn nhân, Hứa Chí An đã "tòm tem" với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh – bạn gái của nam diễn viên Mã Quốc Minh.

Hứa Chí An – Trịnh Tú Văn ngày đầu bước vào giới giải trí.

Sau 22 năm hẹn hò, 7 lần cầu hôn, khó khăn lắm Hứa Chí An mới có thể lấy được Trịnh Tú Văn.

Làng giải trí chấn động vì bê bối ngoại tình của Hứa Chí An.

Những hình ảnh thân một của Hứa Chí An – Huỳnh Tâm Dĩnh bị báo chí phanh phui.

Theo truyền thông đưa tin, khi scandal ngoại tình của Hứa Chí An nổ ra, Trịnh Tú Văn vừa mới đổ bệnh phải chống nạng suốt hai tháng trời và đang bận rộn chuẩn bị cho các hoạt động âm nhạc của mình. Sau bê bối tình ái, Hứa Chí An cúi đầu xin lỗi giới truyền thông cùng vợ, Trịnh Tú Văn cũng ra mặt tha thứ cho chồng, nhưng hành động này không dập tắt được sự thất vọng cùng phẫn nộ của dư luận. Sự nghiệp của Hứa Chí An cũng theo đó mà sụp đổ cùng với hình tượng mẫu mực mà anh đã vất vả xây dựng bấy lâu.

Hứa Chí An cúi đầu xin lỗi giới truyền thông.

4. Ngô Tú Ba: Trắng tay vì cô bồ 9X

Từng được mệnh danh là "ông chú mỹ nam" lịch lãm của giới giải trí Hoa ngữ, nam tài tử gạo cội Ngô Tú Ba cũng một phen lao đao vì một bóng hồng 9X. Năm 2018, nữ diễn viên Trần Dục Lâm bất ngờ tiết lộ mình có quan hệ tình cảm với Ngô Tú Ba đã được 7 năm. Nữ diễn viên cũng tiết lộ ngoài cô ra, Ngô Tú Ba cũng từng qua lại với rất nhiều nữ diễn viên khác mặc dù đã có vợ con. Theo một vài nguồn đưa tin, Trần Dục Lâm quyết định công khai mọi chuyện vì bị Ngô Tú Ba bỏ rơi.

Ngô Tú Ba và Trần Dục Lâm thân thiết trên phim trường.

Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi bố mẹ của nữ diễn viên Trần Dục Lâm lên mạng cầu cứu và tố cáo Ngô Tú Ba gài bẫy để lừa con mình vào tù. Theo đó, sau khi đàm phán hòa giải, luật sư của Ngô Tú Ba đồng ý bồi thường một khoản tiền cho Trần Dục Lâm và mời cô về nước, nhưng vừa đặt chân về Trung Quốc, Trần Dục Lâm đã bị bắt với tội danh tống tiền.

Vụ việc tốn không ít giấy mực của giới truyền thông Hoa ngữ, sự nghiệp của nam diễn viên cũng vì thế mà tụt dốc không phanh. Hàng loạt các nhãn hàng cùng chương trình hủy bỏ sự xuất hiện của ông, cho đến hiện tại, Ngô Tú Ba cũng không còn xuất hiện nhiều trên truyền hình.

5. Lý Tiểu Lộ: Vụ ngoại tình gây chấn động

Mỹ nhân họ Lý sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nghệ thuật, bởi vậy mà con đường bước vào giới giải trí của cô cũng dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Sau khi có những thành tựu riêng trong sự nghiệp, Lý Tiểu Lộ tiến đến hôn nhân với nam diễn viên Giả Nãi Lượng vào năm 2012 và có với anh một bé gái xinh xắn là Điềm Hinh. Tổ ấm 3 người từng là gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ.

Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ và bé Điềm Hinh

Chồng thương yêu, con ngoan ngoãn, vậy nhưng mỹ nhân họ Lý lại chẳng thấy hài lòng. Năm 2017, báo chí phanh phui việc cô ngoại tình với trai trẻ kém 17 tuổi, nam ca sĩ PGone. Điều đáng nói, PGone lại là đàn em mà Giả Nãi Lượng vô cùng yêu quý. Sau bê bối tình ái, cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng đi đến đường cùng, cả hai thông báo ly hôn và bé Điềm Hinh do Lý Tiểu Lộ nuôi nấng.

Hình ảnh Lý Tiểu Lộ lén lút đến nhà PGone.

Lý Tiểu Lộ - PGone và đoạn video thân mật.

Từ một mỹ nhân được bước trên con đường trải hoa hồng, Lý Tiểu Lộ trở thành một trong những nghệ sĩ bị ghét nhất màn ảnh Hoa ngữ. Đã hơn 2 năm kể từ ngày bê bối ngoại tình xảy ra, nhưng nữ diễn viên vẫn chẳng thể xuất hiện lại trong giới giải trí. Mới đây, cô xuất hiện trên một livestream bán mỹ phẩm nhưng tất nhiên vẫn nhận vô vàn lời chỉ trích của cộng đồng mạng. Không có bất cứ hợp đồng đóng phim, ghi hình show thực tế hay chụp ảnh tạp chí nào, giờ đây "Ảnh hậu một thời" phải kiếm tiền bằng cách bán hàng online.

Lý Tiểu Lộ trong livestream bán mỹ phẩm gần đây.

6. Đổng Khiết: Ngọc nữ của màn ảnh và sự nghiệp về 0 vì ngoại tình với trai trẻ

Nàng "Chúc Anh Đài" Đổng Khiết cũng từng là một ngôi sao hạng A, nằm trong danh sách "Ngũ đại Hoa đán" gồm Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Đổng Khiết. Nhưng giờ đây, người ta chỉ thấy cô xuất hiện trong các vai phụ, một vài show truyền hình nhỏ dành cho các nghệ sĩ tuyến dưới, nguyên do phải nhắc đến bê bối ngoại tình do chính cô gây ra.

"Chúc Anh Đài" Đổng Khiết trong tuổi thơ của nhiều người.

Vẻ đẹp trong sáng của mỹ nữ ngày mới vào nghề nhận được nhiều lời tán thưởng.

Năm 2012, Đổng Khiết và chồng là nam diễn viên Phan Việt Minh tuyên bố ly hôn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Cả hai từng là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của giới giải trí Hoa ngữ.

Đổng Khiết – Phan Việt Minh

Quả nhiên, cái gì cũng có lý do của nó, khi mọi người vẫn còn đang tràn đầy hoài nghi về sự tan vỡ của cặp đôi, báo chí phanh phui chuyện Đổng Khiết ngoại tình cùng bạn diễn. Dẫu sau đó, quản lý của Đổng Khiết cũng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên rằng Phan Việt Minh thường xuyên đánh đập vợ và ghen tuông với bạn diễn nam của cô, nhưng mọi tiếng xấu cuối cùng vẫn ập đến Đổng Khiết.

Đổng Khiết ôm hôn bạn diễn Vương Đại Trị.

Sau hai năm im hơi lặng tiếng, Đổng Khiết quay trở lại với vai diễn "tiểu tam" trong "Mẹ hổ bố mèo" đóng với Triệu Vy, vai diễn này của cô nhận nhiều lời gièm pha của công chúng. Bước sang tuổi 40, nhan sắc tàn phai, sự nghiệp đi xuống, ai cũng không khỏi tiếc thay cho ngọc nữ màn ảnh một thời.

Đổng Khiết trong "Mẹ hổ bố mèo"

Nhan sắc tàn phai của Đổng Khiết.

7. Bạch Bách Hà: Ảnh hậu ngoại tình, bao nuôi trai trẻ

Bạch Bách Hà – Trần Vũ Phàm là một trong những cặp đôi với nhan sắc khá… lệch hiếm hoi trong giới giải trí. Trải qua bao thị phi, những tưởng mối tình như chuyện cổ tích ấy sẽ dài lâu, nhưng quả nhiên ảnh hậu xinh đẹp vẫn không thoát nổi sức hút cám dỗ từ những cậu trai trẻ đẹp. Tháng 4/2017, Bạch Bách Hà vướng nghi án ngoại tình, cùng trai trẻ ra nước ngoài du lịch.

Những hình ảnh nhạy cảm của Bạch Bách Hà với tình trẻ

Bạch Bách Hà – Trần Vũ Phàm, cặp trai xấu, gái xinh nổi tiếng một thời.

Cũng giống như trường hợp của Đổng Khiết, dù được nhiều người lên tiếng bênh vực rằng hôn nhân với Trần Vũ Phàm vốn đã chẳng có gì tốt đẹp, cả hai đã kết thúc từ lâu, tuy nhiên, Bạch Bách Hà vẫn chịu nhiều tiếng xấu hơn cả. Sau bê bối tình ái, sự nghiệp của "Ảnh hậu" ảnh hưởng không hề nhỏ, suốt quãng thời gian tiếp, đời tư của cô cũng thường xuyên bị báo giới đào bới, soi mói.

8. Mã Dung: Cắm sừng "Ảnh đế" và cuộc ly hôn ồn ào

Lại là một cặp đôi nhan sắc trái ngược khác, nhưng người đi "cắm sừng" vẫn lại là người vợ, người mẹ xinh đẹp. Khác với những nam tài tử luôn im lặng trong mỗi cuộc bê bối tình ái của vợ, Vương Bảo Cường công khai chỉ trích và tố cáo mình bị vợ cắm sừng.

Ảnh đế Vương Bảo Cường đến tòa làm thủ tục ly hôn sau đoạn video bê bối tình ái của vợ bị lộ.

Điều đáng nói, người mà Mã Dung – vợ của Vương Bảo Cường ngoại tình chính là quản lý Tổng Triết đã làm việc cho Vương Bảo Cường từ rất lâu. Người đàn ông này vốn đã có vợ con và rất thân thiết với Vương Bảo Cường.

Những hình ảnh nhạy cảm của Mã Dung bị phanh phui

Mã Dung – Tống Triết

Vụ lùm xùm lên tới đỉnh điểm khi Mã Dung bị tố chuyển nhượng khối tài sản lên đến 40 triệu nhân dân tệ cho người tình. Nhiều bằng chứng ngoại tình khác như tin nhắn và các hình ảnh nhạy cảm được tung ra, và dù có ra sức lên tiếng thanh minh cùng tố ngược chồng, nhưng chẳng ai tin lời mà Mã Dung nói. Sau bê bối tình ái, không chỉ Mã Dung mà sự nghiệp của Vương Bảo Cường cũng bị ảnh hưởng không ít. "Ảnh đế" còn phải chịu đựng nhiều lời ra tiếng vào về nghi vấn hai con hiện tại không phải là con ruột của anh.

Mã Dung – Vương Bảo Cường và hai con.

9. Đào Triết: Lời thanh minh "nực cười" nhất CBiz.

Đào Triết là một nam ca sĩ có tiếng tăm hoạt động chủ yếu tại Đài Loan. Sau khi kết hôn, nam tài tử bị phanh phui chuyện ngoại tình với hậu bối trẻ tuổi Dương Tử Tình.

Dương Tử Tình (trái). Vợ chồng Đào Triết (phải).

Sau khi bị phát hiện và nhận nhiều chỉ trích từ công chúng và giới truyền thông, Đào Triết cuối cùng phải tổ chức một buổi họp báo công khai xin lỗi vợ và báo giới. Điều đáng nói, trong cuộc họp báo này, nam ca sĩ đã tự thiết kế một slide để giải thích cho scandal ngoại tình của mình, đồng thời cũng đổ lỗi cho "kẻ thứ ba" về việc dụ dỗ anh.

Đào Triết trình bày slide thanh minh cho bê bối ngoại tình của mình ở họp báo.

Mặc dù vậy, thay vì nhận được sự tha thứ, Đào Triết lại bị mỉa mai nhiều hơn. Sau bê bối ngoại tình không lâu, nam ca sĩ lại bị truyền thông bắt gặp thường xuyên đi cùng các mĩ nhân trẻ đẹp khác trong các chuyến lưu diễn. Lúc này, sự nghiệp của Đào Triết cũng chẳng còn được như xưa, truyền thông nhận định nam ca sĩ không còn chỗ đứng trong giới giải trí.

Đào Triết tiếp tục bị bắt gặp bên cạnh các bóng hồng trẻ đẹp.

10. La Chí Tường: Lừa dối bạn gái sau 9 năm mặn nồng, bị bóc phốt ngoại tình trắng trợn, thích "quan hệ tập thể

Ngày 24/4/2020, tên của La Chí Tường xuất hiện ở khắp nơi trên các tờ báo, các trang mạng xã hội, mà nguyên nhân là bởi nam tài tự bị bạn gái cũ tố cáo ngoại tình, có một lối sống tình dục trụy lạc, bệnh hoạn.

La Chí Tường và bạn gái 9 năm Châu Dương Thanh thời còn mặn nồng.

Là một người hoạt động trong giới giải trí đã lâu, La Chí Tường vừa có tiếng tăm tại quê nhà Đài Loan, vừa tạo dựng được cho mình một chỗ đứng tại đại lục. Nhưng chỉ sau một đêm, anh trở thành một kẻ trơ trẽn, trò cười trong các cuộc bàn luận của cộng đồng mạng và được giới truyền thông liệt vào danh sách những tay chơi thác loạn của showbiz xứ Đài.

Hiện tại, vì bê bối này, La Chí Tường đang gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Từ một nghệ sĩ bận rộn "chạy sô" không ngơi nghỉ, giờ đây hàng loạt hợp đồng kí kết bị huỷ bỏ, nhãn hàng tháo gỡ hình ảnh quảng bá La Chí Tường, không chỉ vậy nam ca sĩ còn bị nhiều đồng nghiệp trong giới chỉ trích. Theo thông tin, chỉ trong 2 ngày, La Chí Tường mất trắng 350 tỷ đồng vì mất hợp đồng, chưa kể các khoản tiền phải bồi thường cho nhãn hàng, ekip quay show.