Ngày 12/8, Tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ bà Kim Keon-hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài, do lo ngại bà có thể tiêu hủy bằng chứng và cản trở cuộc điều tra.

Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh chồng bà, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cũng đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul. Ông Yoon bị phế truất sau khi bị cáo buộc vi phạm hiến pháp vì quyết định ban bố thiết quân luật vào cuối năm 2024.

Vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Trong suốt nhiệm kỳ của chồng, bà Kim đã vướng vào nhiều bê bối nhưng chưa bị khởi tố. Sau khi tân Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức, một cuộc điều tra độc lập đã được kích hoạt, tập trung vào hàng loạt cáo buộc nhắm vào bà.

Bà Kim Keon-hee là đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử của Hàn Quốc bị bắt giữ.

Các cáo buộc chính

Bà Kim Keon-hee phải đối mặt với 16 cáo buộc nghiêm trọng, phản ánh một mạng lưới phức tạp giữa quyền lực, tiền bạc và ảnh hưởng chính trị.

Nhận hối lộ và quà tặng xa xỉ

Các công tố viên đã thu thập bằng chứng cho thấy bà Kim nhận nhiều món quà giá trị từ các doanh nhân và cá nhân có liên quan đến chính trị.

Tai tiếng nhất là chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels "Snowflake". Chiếc vòng cổ chế tác từ vàng trắng 18K và kim cương này có giá trị lên tới 83,5 triệu won (hơn 1,5 tỷ đồng). Bà Kim đã đeo nó tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022. Ban đầu, bà khai là hàng giả, nhưng sau đó, công ty Seohee Construction đã xác nhận đã mua và tặng món quà này cho bà.

Vòng cổ Van Cleef & Arpels xa xỉ của bà Kim

Tiếp đó là đồng hồ Vacheron Constantin "Historiques American 1921". Món quà này có giá gốc 54 triệu won (hơn 1 tỷ đồng). Bà Kim chỉ phải trả 5 triệu won nhờ một "ưu đãi VIP". Doanh nhân họ Seo đã mua hộ bà ngay trước khi công ty của ông nhận được hợp đồng cung cấp chó robot cho Văn phòng Tổng thống.

Túi xách Dior cũng là một món đồ tai tiếng khác. Chiếc túi này trị giá 3 triệu won (khoảng 57 triệu đồng) và được bà Kim nhận từ một mục sư Mỹ gốc Hàn vào năm 2022. Quá trình này đã bị ghi lại bằng camera giấu kín và công bố trên truyền thông.

Chiếc túi xách Dior đã là tâm điểm chú ý từ khi ông Yoon vẫn còn đương nhiệm

Bên cạnh đó còn có đôi giày Chanel cỡ 39 bị nghi ngờ có liên quan đến một tổ chức tôn giáo. Điều đáng ngờ là bà Kim đi giày cỡ 41, làm dấy lên nghi vấn món quà này không dành cho bà mà là một phần của giao dịch ngầm.

Thao túng cổ phiếu

Bà Kim bị cáo buộc có liên quan đến một kế hoạch thổi giá cổ phiếu của một công ty trong giai đoạn 2009-2012. Các công tố viên nghi ngờ bà đã sử dụng thông tin nội bộ và các mối quan hệ để thao túng thị trường chứng khoán, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Đạo văn

Ngoài các cáo buộc liên quan đến tham nhũng, bà Kim còn đối mặt với lùm xùm đạo văn trong luận văn thạc sĩ của mình. Mặc dù đây không phải là một tội danh hình sự, nhưng nó đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín và đạo đức của bà trước công chúng.

Ngày 24/6, Đại học Nữ Sookmyung của Hàn Quốc thông báo trường đã hủy bằng thạc sĩ của cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, sau khi kết luận bà đạo văn trong luận án của mình.

Ngay sau khi có thông báo của Trường Sookmyung, Đại học Kookmin cũng thông báo trường đã bắt đầu các thủ tục để hủy bằng tiến sĩ của bà Kim.

Can thiệp bầu cử

Một số cáo buộc khác cho rằng bà Kim đã can thiệp vào quá trình bầu cử, sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động đến kết quả. Mặc dù cáo buộc này chưa được làm rõ, nhưng nó góp phần làm phức tạp thêm hồ sơ pháp lý của bà.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc hiện ra sao?

Sau khi Tòa án phê chuẩn lệnh bắt giam tối 12/8, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee chính thức nhập trại giam Seoul Nambu và được cấp mã số tạm giam là 4398.

Tại trại giam, bà Kim phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như những phạm nhân khác, bao gồm kiểm tra nhân thân, đo chiều cao, cân nặng, chụp ảnh nhận dạng và mặc đồng phục mùa hè dành cho nữ phạm nhân chưa kết án.

Để đảm bảo an ninh, bà được bố trí ở một buồng giam biệt lập rộng khoảng 6,6 mét vuông, có trang bị bàn nhỏ và nệm trải sàn. Bà sẽ sử dụng phòng tắm chung theo giờ riêng và được tập thể dục ngoài trời một giờ mỗi ngày, trừ Chủ nhật.

Bà Kim Keon-hee vào đầu tháng 8 vừa qua

Các bữa ăn của bà Kim cũng tương tự như các phạm nhân khác, với chi phí khoảng 1.500 won (gần 29.000 VNĐ) mỗi bữa. Thực đơn bữa sáng ngày 13-8 của bà bao gồm bánh mì nướng với mứt dâu, xúc xích và salad.

Một trong các luật sư của bà cho biết sức khỏe bà không tốt và đã không ăn gì kể từ cuối ngày 12/8.

Trong phiên thẩm vấn kéo dài hơn 4 giờ vào ngày 14/8, bà đã thực hiện quyền im lặng. Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ triệu tập bà một lần nữa vào ngày 18/8.