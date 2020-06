Kế hoạch giết người dã man của gã đàn ông đốt nhà khiến 3 người chết ở Sài Gòn: Rút xăng từ xe máy, lấy bùn be bờ để phóng hỏa

Ngày 14/6, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo điều 123, bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Quang (hay còn gọi là Chín Cụt, SN 1965, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Quang tại cơ quan công an.

Nghi phạm khai rút xăng từ xe máy dùng bùn be khe cửa để đốt phòng trọ

Tại cơ quan công an, nghi phạm Quang khai nhận là do có mâu thuẫn tình cảm với chị Đ.T.D. (35 tuổi) nên đã nảy sinh ý định phóng hoả căn phòng trọ của chị này. Theo đó, nghi phạm Quang bị tật nên chân đi khập khiễng, bị cụt nhiều ngón tay. Quang từng có vợ ở quê Long An.

Năm 2010, Quang rời khỏi địa phương đi nhiều nơi và làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Mới đây, Quang lên TPHCM làm nghề buôn bán trái cây ở quận Bình Tân để kiếm sống. Quá trình kinh doanh buôn bán, Quang có quen biết với chị chị Đ.T.D. (35 tuổi) là người thuê phòng trọ ở con hẻm đường đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

Khoảng từ tháng 3/2020 tới nay, Quang thường hay tới giao hàng cho chị D.. Trong những lần này, Quang nảy sinh tình cảm nam nữ với chị D.. Chị D. đã có chồng nhưng do mâu thuẫn nên chia tay và thuê phòng trọ ở cùng cô con gái 18 tuổi.

Dù đã có 1 đời chồng nhưng nhờ thường xuyên tập thể dục mỗi ngày nên chị D. vẫn giữ được vóc dáng xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi. Dù Quang nhiều lần lên tiếng thổ lộ tình cảm với chị D. nhưng chị vẫn không nhận lời.

Tối 11/6, Quang tìm tới nhà trọ chị D. nói chuyện tình cảm nhưng lại bị chị này từ chối nên dẫn tới cự cãi và y đành ra về. Chính vì bị từ chối và lên cơn cuồng yêu nên Quang đã nảy sinh ý định sát hại chị này.

Hiện trường vụ việc.

Rạng sáng 12/6, Quang lấy xe máy mang BKS: 63K5- 2173 chạy tới gần phòng trọ của chị D.. Tiếp đó, Quang rút xăng từ xe máy bỏ vào căn nhựa tiến lại gần phòng trọ chị D.. Để chị D. không thoát ra được, Quang dùng bùn có gần hiện trường để be chỗ khe cửa phòng trọ để khi đổ xăng, xăng sẽ chảy vào trong phòng trọ.

Tiếp đó, Quang bật lửa đốt cháy rồi bỏ xe máy lại chạy bộ rời khỏi hiện trường. Sau đó, Quang vội bắt xe về huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang lẩn trốn. Hơn 30 giờ sau, Quang bị trinh sát công an bắt giữ ở đây và di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Tình yêu đơn phương của kẻ si tình với người phụ nữ đã có con

Trong quá trình đưa về trụ sở, do Quang là người bị tật nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập từ phía công an, Quang đã khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, 3 nạn nhân là chị D. cùng 2 người cháu là Đ.V.T. (15 tuổi) và Đ.V.H (13 tuổi) tử vong do bỏng toàn thân và bỏng đường hô hấp, trên người không có bất cứ vết đánh đập nào bằng cơ học. Hiện trường có một số vật dụng như: xe máy, quẹt ga, can đựng xăng, túi xách nhựa, đất bùn ướt…

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần Tây, chân trái khập khiễng (như bị dị tật) đi vào phía trước phòng trọ. Một lúc sau, có hình ảnh lửa bùng lên mạnh một người đàn ông chạy bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường. Người này bỏ lại xe máy tại hiện trường.

Công an tại hiện trường.

Những người hàng xóm của nạn nhân ngay sau khi xem clip camera an ninh đã nhận dạng được Quang là hung thủ. Tuy nhiên, mọi người chỉ biết tên người này Chín Cụt vì bị tật ở tay và đi khập khiễng. Những người hàng xóm cũng cho hay, Chín Cụt thương hay tới căn phòng trọ chị D. giao hàng, trò chuyện cũng cởi mở.

Có một số lần những người hàng xóm thấy Chín Cụt tới lúc khuya nhưng rình mò quanh căn phòng trọ của chị D.. Cũng có lần chị D. có ra nói chuyện nhưng chỉ một lúc chị lại vào nhà. Cũng có thể do chị D. cự tuyệt nên Quang mới hành động phóng hoả đốt nhà chị này.

Một người thân của chị D. còn cho biết, có nghe chuyện Chín Cụt yêu đương phương chị D. nhưng chị này đã từ chối. Có lần chị D. còn kể rằng Quang doạ giết chị nếu không chịu chấp nhận tình cảm của gã…

Khi vụ cháy xảy ra, do 2 cháu bé nằm trên gác với diện tích phòng trọ có 12m2 nên chỉ trong vòng vài phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Người dân nghe tiếng nổ nhưng khi chạy qua thì các nạn nhân đã ngất đi… Riêng về người con gái 18 tuổi của chị D. may mắn thoát chết do tối cùng ngày đi làm.