Quang "3 ngón" - nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 1 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ chết thảm bị bắt như thế nào?

Chiều 13/6, Công an TP.HCM phối hợp với Trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ đốt nhà làm 3 người tử vong ở một phòng trọ thuộc quận Bình Tân.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết: Qua điều tra, xác minh, Công an TP.HCM đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc tên Phan Văn Quang (SN 1965, thường trú tại tỉnh Long An nhưng đã đi khỏi nơi thường trú khoảng 10 năm và sống lang thang).

Bước đầu đối tượng đã khai nhận là người thực hiện hành vi đốt nhà nêu trên do mâu thuẫn cá nhân với nữ nạn nhân trong vụ việc.

Công an TP.HCM thông tin hành trình bắt nghi phạm vụ phóng hỏa đốt nhà ở quận Bình Tân. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 12/6, công an địa phương nhận tin báo về việc người dân đã nghe một tiếng nổ. Sau đó phát hiện 1 đám cháy tại phòng trọ số 10 (gồm 1 trệt, 1 gác lửng) diện tích khoảng 12m2 tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân đã điều động lực lượng chữa cháy đến hiện trường để chữa cháy và ngăn chặn cháy lan.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ có 3 người tử vong gồm chị Đ.T.D. (SN 1985) cùng 2 cháu chị D. là Đ.V.T (SN 2005) và Đ.V.T (SN 2007).

Cả 3 người có hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Nghi phạm Phan Văn Quang tại cơ quan công an.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera quan sát khu vực xung quanh, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1h40 phút, 1 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái khập khiễng đi vào phía trước phòng trọ.

Một lúc sau lửa bùng phát mạnh trong phòng trọ, có người đàn ông chạy ra bị lửa cháy vào chân trái và trốn khỏi hiện trường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy 3 nạn nhân tử vong do bỏng toàn thân và bỏng đường hô hấp, trên người 3 nạn nhân không có bất cứ dấu vết bị đánh đập bằng cơ học.

Hiện trường cũng để lại một số vật dụng nghi vấn liên quan đến vụ án như 1 xe honda, 1 quẹt ga, 1 can đựng xăng, 1 túi xách bằng nhựa, đất bùn ướt…

Theo lời khai của những người sống cùng khu vực phòng trọ sau khi xem camera tại hiện trường đều nhận ra nghi can là người đàn ông thường gọi là "Chín", khoảng 55 – 60 tuổi, quê quán Tiền Giang.

Hiện trường căn nhà trọ bị phóng hỏa.

Người này có bàn tay phải cụt 4 ngón, bàn tay trái cụt 3 ngón, chân phải đi khập khiễng, làm nghề buôn bán trái cây, thường đến phòng trọ và đưa trái cây cho chị D. đi bán từ đầu tháng 3/2020 cho đến nay.

Ngay trong chiều 12/6, lãnh đạo Công an TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an quận Bình Tân đã tổ chức họp đánh giá tình hình liên quan đến vụ án, nhận định đối tượng gây án và hướng tẩu thoát.

Từ đó xác định hướng điều tra, truy xét; phân công nhiệm vụ các đơn vị khẩn trương truy bắt đối tượng, nhanh chóng xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng ngày 13/6, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ đối tượng tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và di lý về TP.HCM phục vụ điều tra.



Theo đối tượng, xăng để thực hiện vụ đốt nhà được đối tượng rút từ xe gắn máy của mình.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người đối với đối tượng Phan Văn Quang.