Katy Perry chính thức thông báo giới tính con đầu lòng ngay trên MXH, bức ảnh đi kèm khiến dân tình "cạn lời"

Đầu tháng 3 vừa qua, làng giải trí thế giới được phen ngỡ ngàng trước thông tin Katy Perry đang mang thai đứa con đầu lòng của mình với chồng sắp cưới Orlando Bloom. Cặp đôi trai tài gái sắc này bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và sau 3 năm, họ đã đính ước với nhau. Ngay từ khi thông tin được chia sẻ, các fan đã vô cùng nóng lòng chờ đợi ngày cục cưng nhà cặp đôi quyền này chào đời.

Cũng như bao hoàng tử công chúa khác được sinh ra từ cái nôi Hollywood, bé con nhà Katy luôn nhận được sự chú ý cao độ từ công chúng cũng như giới truyền thông ngay cả khi mới là một bào thai bé bỏng. Thấu hiểu sự mong mỏi của người hâm mộ, Katy Perry không cố giấu giếm thông tin về đứa con trong bụng như những celeb khác. Hôm nay, cô đã vui mừng tiết lộ trên trang cá nhân Instagram về giới tính con của mình: "Đó là 1 bé gái". Kèm theo thông tin trên, giọng ca "The one that got away" không quên đính kèm hình ảnh hài hước của vị hôn phu. Tuy tấm hình có phần dìm hàng nam tài tử điển trai Bloom, nhưng dân tình đều nhận ra biểu cảm hạnh phúc của anh khi ở bên Katy Perry.

Cách thông báo vừa dí dỏm vừa gần gũi của Katy Perry đến với fan của cô

Bên nhau ngót nghét 4 năm, Katy Perry và Orlando Bloom hiện vẫn là cặp đôi trai tài gái sắc được hâm mộ nhất nhì Hollywood

Nguồn: Daily Mail