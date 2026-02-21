Làm dâu con trong những gia tộc lớn đã khó, sinh ra ngậm thìa vàng trong Hoàng gia Anh lại càng áp lực gấp bội, nhất là khi gia đình ruột thịt liên tục vướng phải những ồn ào chấn động. Mới đây nhất, việc Công chúa Eugenie thản nhiên xuất hiện đầy tươi tắn tại sự kiện nghệ thuật đình đám ở Qatar, ngay giữa thời điểm vô cùng nhạy cảm của cha mẹ, đã khiến dư luận xứ sương mù dậy sóng. Nhiều người cho rằng đây là một sự phản cảm, thậm chí là hành động "thách thức" công chúng của những con người dường như đã quá quen với việc được bọc trong nhung lụa mà bỏ qua cảm nhận của đám đông.

Nụ cười lạc lõng giữa cơn bão gia tộc

Người ta thường bảo, khi gia đình có chuyện, con cái dù lớn dù nhỏ cũng khó lòng mà giữ được nét mặt hân hoan. Thế nhưng, câu chuyện của gia đình nhà York lại đang đi theo một ngã rẽ khiến nhiều người phải nhíu mày. Ở tuổi 35, Công chúa Eugenie vừa bị bắt gặp đang tươi cười rạng rỡ tại hội chợ nghệ thuật danh giá Art Basel 2026 diễn ra tại Doha (Qatar). Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô chỉ đơn thuần đang làm đúng chức trách giám đốc của phòng tranh Hauser & Wirth. Cái gai trong mắt công chúng nằm ở chỗ, nụ cười ấy nở ra ngay đúng thời điểm sóng gió đang cuồn cuộn đổ ập xuống mái ấm của cô.

Ngay sáng hôm đó, cha cô - cựu Vương tử Andrew đã bị giới chức trách giữ lại vì những nghi ngờ liên quan đến việc lạm dụng chức vụ chốn công quyền, giữa lúc những hồ sơ cũ liên quan đến tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein một lần nữa bị lật lại. Dù việc có tên trong hồ sơ không đồng nghĩa với việc kết tội, và bản thân ông Andrew cũng liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng sự việc này đã giáng một đòn chí mạng vào danh tiếng của gia đình.

Thêm vào đó, mẹ cô, bà Sarah Ferguson, cũng đã phải chịu đựng búa rìu dư luận suốt nhiều năm ròng rã vì những mối quan hệ đầy tai tiếng trong quá khứ. Trong một bối cảnh ngột ngạt và căng thẳng đến thế, nụ cười rạng rỡ ở phương xa của Eugenie bỗng trở nên vô cùng lạc điệu, khiến người ta không khỏi đặt dấu chấm hỏi về sự thấu cảm của những người sống trong nhung lụa.

Lời thách thức ngầm hay cái giá của "đặc quyền"?

Sự việc này không chỉ đơn thuần là những lời bàn tán trên mạng xã hội. Nhà văn Andrew Lownie, tác giả cuốn sách "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" (Tạm dịch: Kẻ cậy quyền: Sự hưng thịnh và suy tàn của nhà York), đã thẳng thắn nhận định rằng thời điểm và hình ảnh của nàng công chúa đang phát đi một thông điệp vô cùng sai lệch. Theo văn hóa Anh, hành động này bị ví như việc "giơ hai ngón tay" (một cử chỉ mang tính xúc phạm, tương đương với việc giơ ngón tay giữa) vào mặt công chúng.

Ông Lownie phân tích rất thực tế: "Người ta có thể vô tình đăng một bức ảnh, nhưng đây lại là từ một người bạn thân. Ở vị trí của cô ấy, lẽ ra cô phải dặn dò kỹ lưỡng bạn bè mình rằng đừng đăng bất cứ thứ gì lên mạng lúc này. Việc bức ảnh rò rỉ chẳng khác nào một lời thách thức trơ tráo rằng: Chúng tôi có quyền làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn". Lời bình luận này đã đánh trúng vào tâm lý bức xúc của dư luận bấy lâu nay. Rất nhiều người đang cảm thấy ngán ngẩm trước thực trạng một bộ phận thành viên Hoàng gia dường như luôn được "bọc thép", hoàn toàn miễn nhiễm với những hậu quả từ các bê bối liên tiếp của gia đình.

Đáng chú ý hơn, nụ cười ở Qatar lại hoàn toàn trái ngược với sự im lặng đến đáng sợ của Eugenie trên mạng xã hội. Kể từ tháng 11 năm ngoái, cô bặt vô âm tín trên Instagram. Thậm chí trong tuần này, khi cậu con trai nhỏ August tròn 5 tuổi, người mẹ vốn rất hay khoe những khoảnh khắc gia đình ấm áp này lại chọn cách im lặng, phá vỡ mọi thói quen chia sẻ trước đây. Lần cuối cùng người ta thấy cô xuất hiện công khai cùng các thành viên cấp cao của Hoàng gia (mà không hề có mặt cha mẹ ruột) là vào dịp Giáng sinh năm 2025, sánh bước bên vợ chồng chị gái Beatrice. Những động thái "lúc ẩn lúc hiện" này khiến người tinh ý dễ dàng nhận ra một sự giữ khoảng cách đầy toan tính để tự bảo vệ mình giữa tâm bão.

Ranh giới mong manh giữa sự nghiệp độc lập và sự vô cảm

Cuộc sống vốn dĩ luôn có hai mặt, và câu chuyện của Eugenie cũng vậy. Những người chỉ trích thì quả quyết rằng, việc xúng xính áo quần dự sự kiện quốc tế lấp lánh giữa lúc gia đình lao đao là một minh chứng rõ ràng cho sự vô cảm, làm sứt mẻ niềm tin vốn đã mỏng manh của người dân vào tầng lớp quý tộc. Nhưng ở chiều ngược lại, những người bênh vực cô thì cho rằng, Eugenie đã 35 tuổi, cô không phải là thành viên làm việc ăn lương của Hoàng gia và hoàn toàn có quyền duy trì sự nghiệp chuyên môn riêng của mình. Suy cho cùng, phận làm con đâu thể cứ gánh mãi những lỗi lầm hay những mối quan hệ sai trái từ thế hệ trước.

Tuy nhiên, trong một thời đại mà hình ảnh quyết định tất cả và niềm tin của công chúng vào các thể chế đang ngày càng lung lay, thì tính biểu tượng là thứ không thể xem nhẹ. Đối với Eugenie, người đã dành rất nhiều năm nỗ lực xây dựng một bản sắc độc lập thông qua công việc trong giới nghệ thuật và các tổ chức từ thiện, đây thực sự là một thử thách nghiệt ngã. Dù công bằng hay không, cái bóng quá lớn từ những bê bối của đấng sinh thành vẫn cứ bám riết lấy cô như một tiền kiếp khó gỡ.

Nụ cười ở Qatar cuối cùng là phong thái chuyên nghiệp của một nữ giám đốc đi làm, hay là một cái bĩu môi ngạo nghễ của một công chúa cậy quyền? Câu trả lời có lẽ nằm ở lăng kính của mỗi người, nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Mái nhà York đang nằm dưới kính lúp phán xét của hàng triệu ánh nhìn, và từ nay, mọi cái nhấc tay hay một cái nhếch mép của họ cũng sẽ bị đem ra mổ xẻ đến tận cùng.