Hành trình chào đón một sinh linh bé bỏng ra đời luôn đi kèm với vô vàn những quyết định thiêng liêng, mà trăn trở nhất có lẽ là việc chọn cho con một cái tên thật ý nghĩa. Chúng ta thường nghĩ người Hoàng gia hẳn sẽ có những quy tắc khắt khe, cứng nhắc và có người làm thay mọi việc.

Nhưng hóa ra, bước lùi lại sau ánh hào quang, vợ chồng William và Kate cũng giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác trên thế gian này. Họ cũng từng nâng lên đặt xuống, lật từng trang sách, đắn đo chọn một danh xưng không chỉ hay mà còn phải gửi gắm trọn vẹn những kỳ vọng tốt đẹp nhất cho đứa con đầu lòng. Cùng ngược dòng thời gian để xem cặp đôi quyền lực đã "chốt sổ" cái tên George Alexander Louis cho vị Vua tương lai trong muôn vàn tiếng cười như thế nào nhé!

Cuộc chiến lật mở từng trang sách và những cái tên "cười ra nước mắt"

Làm cha mẹ, ai từng trải qua cảm giác bế trên tay đứa con nhỏ bé ắt hẳn đều thấu hiểu cái sự "đau đầu" đầy hạnh phúc khi chọn tên cho con. Đôi khi, vợ chồng ta chẳng cần một cái tên quá phô trương, bề thế, mà chỉ mải miết tìm kiếm một danh xưng sao cho toát lên được sự hiền hậu, đức độ từ tận sâu ý nghĩa, dù trên mặt chữ chẳng hề phô bày điều đó.

Kate và William dường như cũng mang trọn vẹn tâm trạng thấp thỏm, cẩn trọng ấy khi chuẩn bị đón Hoàng tử George chào đời vào tháng 7 năm 2013. Hơn thế nữa, áp lực của họ còn lớn hơn gấp bội bởi đứa trẻ này mang trọng trách là người thừa kế ngai vàng tương lai. Trong cuốn sách tiểu sử sắp ra mắt vào ngày 10 tháng 3 tới mang tên "William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story" (Tạm dịch: William và Catherine, Kỷ nguyên mới của Hoàng gia: Câu chuyện bên trong), tác giả Russell Myers đã miêu tả lại cảnh hai vợ chồng phải dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để… nghiên cứu tên.

Thời điểm đó, Kate và William quyết định giữ bí mật giới tính thai nhi cho đến phút chót. Một người bạn thân đã tâm lý tặng cho Kate một cuốn sách tổng hợp các tên hay cho em bé để làm "cứu tinh". Thế là trong những buổi tối bình yên, hai vợ chồng lại chụm đầu lật giở từng trang sách, không ngừng tranh luận và rồi lại cười nắc nẻ trước những gợi ý tên gọi đi quá xa so với tưởng tượng của họ.

Quá trình chọn tên vốn dĩ căng thẳng bỗng chốc trở thành những kỷ niệm ngập tràn niềm vui. Thậm chí, Thân vương William với tính cách hài hước còn tranh thủ mang chuyện này ra để trêu đùa đội ngũ truyền thông của mình. Tác giả Myers kể lại rằng, William hay mở đầu các cuộc họp báo bằng câu hỏi tỉnh bơ: "Mọi người thấy cái tên Rodney cho bé trai thì sao, hay là Graham nhỉ?" rồi dừng lại một nhịp, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhân viên trước khi tự mình phá lên cười sảng khoái.

Sự nhượng bộ ngọt ngào và cái tên gói ghém cả chiều dài lịch sử

Theo những đoạn trích được đăng tải trên tờ The Mirror, trong thâm tâm mình, Vương phi Kate đã trót "phải lòng" cái tên Alexander nếu là bé trai, hoặc Alexandra (trùng với tên đệm của cố Nữ vương Elizabeth) nếu đón một bé gái. Trong khi đó, William lại thầm mong mỏi có một cô con gái đầu lòng để có thể đưa tên của người mẹ quá cố - Vương phi Diana vào tên của con, xem đó như một cách tưởng nhớ đầy trân trọng.

Việc chọn một cái tên vừa dung hòa được sở thích cá nhân, vừa mang dáng dấp của một vương triều quả thực không hề dễ dàng. Hai vợ chồng cứ đi qua đi lại giữa vô vàn lựa chọn, cuối cùng William đã gút lại được hai cái tên ưng ý nhất cho bé trai là George và Louis.

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, bé trai đầu lòng kháu khỉnh của họ chào đời và cái tên George Alexander Louis chính thức được công bố với toàn thế giới. Tên gọi này là một sự sắp xếp hoàn hảo và vô cùng tinh tế. Cái tên George được cho là lời tri ân sâu sắc gửi tới Vua George VI - người cha kính yêu của cố Nữ hoàng Elizabeth, một vị vua đầy nghị lực đã lèo lái nước Anh vượt qua Thế chiến thứ hai.

Trong khi đó, mong muốn ban đầu của Kate vẫn được giữ lại một cách khéo léo ở phần tên đệm là Alexander. Về phần Louis, đây là sự tôn vinh dành cho Lord Louis Mountbatten - người chú vô cùng gắn bó với cố Vương thân Philip và cũng là cha đỡ đầu mà Vua Charles vô cùng kính trọng. Hai cái tên Louis và Diana sau này cũng được đôi vợ chồng cẩn thận gói ghém trao cho hai người con tiếp theo là Tiểu công chúa Charlotte Elizabeth Diana (sinh năm 2015) và Hoàng tử út Louis Arthur Charles (sinh năm 2018), tạo nên một sự gắn kết gia đình bền chặt và trọn vẹn.

Bên cạnh câu chuyện đặt tên dung dị và ấm áp, cuốn sách của Russell Myers còn hứa hẹn sẽ đưa độc giả đi sâu vào những góc khuất chưa từng được kể của gia đình xứ Wales. Từ chuyện tình yêu đẹp như mơ, cách họ dạy dỗ con cái, cho đến những thời khắc sóng gió khi Kate phải nhẹ nhàng giải thích với các con về căn bệnh ung thư của mình trong năm 2024 vừa qua. Qua những trang sách, người ta không chỉ thấy một Hoàng gia lộng lẫy, mà trên hết là hình ảnh của một gia đình nhỏ đang nỗ lực bảo vệ nhau, yêu thương và vun vén cho tổ ấm từ những điều giản dị nhất.