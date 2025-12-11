Trong thế giới của những chiếc váy dạ hội lộng lẫy và những quy tắc ngầm khắc nghiệt của Hoàng gia Anh, Kate Middleton từ lâu đã được xem là "bảo chứng" cho sự thanh lịch. Bất cứ thứ gì cô khoác lên người đều "cháy hàng" trong tích tắc. Thế nhưng, cuộc sống luôn chứa đựng những kịch bản không ngờ. Mới đây, một cuộc bình chọn uy tín về "Biểu tượng thời trang tối thượng" đã được công bố, và cái tên Kate Middleton bất ngờ vắng bóng trong top đầu. Thay vào đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của "bà Becks" - Victoria Beckham và cái bóng huyền thoại không thể xô đổ của cố Công nương Diana. Phải chăng gu thẩm mỹ của công chúng đang thay đổi, hay áp lực của vương miện đã khiến phong cách của Kate trở nên quá an toàn?

Cú "lội ngược dòng" ngoạn mục của Victoria Beckham và tượng đài bất tử Diana

Mới đây, làng mốt và những người yêu mến Hoàng gia Anh được phen xôn xao trước kết quả khảo sát từ Zingo Bingo. Câu hỏi đặt ra rất đơn giản: "Ai là biểu tượng thời trang vĩ đại nhất?". Kết quả trả về vừa quen lại vừa lạ. Quen là bởi vị trí số 1, với 35% phiếu bầu, vẫn thuộc về "Đóa hồng nước Anh" - cố Công nương Diana. Dù bao nhiêu năm trôi qua, phong cách của bà vẫn là một di sản, một chuẩn mực của sự phá cách nhưng đầy nhân ái mà chưa ai vượt qua nổi.

Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất lại là vị trí số 2. Không phải Kate Middleton, cũng chẳng phải Meghan Markle, mà là vợ chồng nhà Becks - Victoria và David Beckham với 10% phiếu bầu. Victoria, từ một cô nàng Posh Spice sành điệu năm nào, nay đã lột xác thành một "Madame" quyền lực, một nhà thiết kế đại tài. Việc cô vượt mặt Kate Middleton - người vốn được coi là gương mặt đại diện cho bộ mặt hiện đại của Hoàng gia thực sự là một cú "nghịch lý" thú vị. Người phát ngôn của cuộc khảo sát, Jack Watson, nhận định rất hay rằng: "Sức ảnh hưởng của Kate là không thể chối cãi, nhưng phong cách của Diana là vĩnh cửu. Còn với nhà Becks, bộ phim tài liệu gần đây đã hâm nóng lại những khoảnh khắc thời trang để đời của họ, nhắc nhớ công chúng rằng Vic đã cống hiến cho cái đẹp bền bỉ đến nhường nào".

Khi Vương phi mặc đồ của đối thủ: Mối duyên nợ thú vị

Có một chi tiết khá trớ trêu nhưng cũng đầy thi vị trong câu chuyện này. Đó là việc Kate Middleton thực sự rất yêu thích các thiết kế của... Victoria Beckham. Chúng ta chắc hẳn chưa quên hình ảnh Kate đầy khí chất trong bộ vest màu xanh lá cây đậm chất công sở nhưng vẫn mềm mại, sang trọng. Đó là một thiết kế của Victoria. Kate đã diện nó không chỉ một lần, mà rất nhiều lần tại các sự kiện quan trọng.

Việc Kate diện đồ của Vic là một sự công nhận đẳng cấp của cô dành cho cựu thành viên Spice Girls. Nhưng trớ trêu thay, trong cuộc đua giành lấy trái tim của công chúng về mặt phong cách, người thiết kế (Vic) lại thắng người mặc (Kate). Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào mối quan hệ giữa hai gia đình, ta sẽ thấy sự cạnh tranh này dường như chỉ nằm trên mặt báo. Ngoài đời, Thân vương William và David Beckham là những người bạn lâu năm, cùng chung tay trong nhiều dự án từ thiện. Việc Vic được phong tước hiệu, được gọi là "Bà Beckham" (Lady Beckham) danh chính ngôn thuận cũng phần nào cho thấy vị thế của cô trong mắt Hoàng gia.

Vì sao Kate "thua"? Cái giá của chiếc vương miện tương lai

Thực ra, nói Kate "thua" thì hơi oan ức cho cô. Hãy nhìn vào thực tế: Kate đang chuẩn bị để trở thành một Vương hậu. Vị thế đó buộc cô phải tuân theo những quy tắc khắt khe "bất di bất dịch". Váy không được quá ngắn, màu sắc phải trang nhã, trang sức phải mang ý nghĩa lịch sử. Kate là một cuốn sách giáo khoa hoàn hảo về hình ảnh Hoàng gia: Chuẩn mực, kín đáo và không bao giờ được phép sai sót. Chính sự "hoàn hảo" và "an toàn" đó đôi khi lại thiếu đi chút "gia vị" nổi loạn, cá tính mà giới mộ điệu thời trang khao khát - thứ mà mẹ chồng cô, cố Công nương Diana, và Victoria Beckham đều có thừa.

Cố Công nương Diana thắng vì bà dùng thời trang để nói lên nỗi lòng, để phản kháng và để yêu thương. Victoria thắng vì cô ấy tự do, cô ấy là nghệ sĩ, cô ấy dám thử nghiệm những xu hướng điên rồ nhất trước khi định hình được phong cách tối giản (minimalism) sang trọng như hiện tại. Còn Kate, cô ấy gánh trên vai trọng trách của cả một nền quân chủ. Phong cách của Kate là "ngoại giao thời trang", là sự ổn định để trấn an công chúng, nhất là trong giai đoạn cô vừa trải qua bạo bệnh.

Kết quả của bảng xếp hạng này, suy cho cùng, chỉ là một lát cắt nhỏ trong dòng chảy văn hóa đại chúng. Việc Kate vắng mặt trong top đầu không có nghĩa là cô mặc xấu hay hết thời. Ngược lại, những món đồ cô mặc vẫn "cháy hàng", những bà mẹ bỉm sữa vẫn học theo cách cô phối đồ cho con cái.

Câu chuyện ở đây không phải là ai hơn ai, mà là sự tôn vinh sự đa dạng của phụ nữ. Chúng ta có một Diana bất tử với trái tim nhân hậu, một Victoria bản lĩnh từ ngôi sao giải trí thành bà trùm kinh doanh, và một Kate kiên cường, mẫu mực - chỗ dựa tinh thần cho Hoàng gia Anh. Dù là "Vương hậu tương lai" hay "Biểu tượng thời trang", họ đều đang tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và có lẽ, với Kate, việc được công chúng yêu mến bởi sự tận tụy và phong thái điềm tĩnh còn quan trọng hơn gấp ngàn lần việc đứng đầu một bảng xếp hạng váy áo.

Cuộc đua này không có người thua cuộc. Chỉ có những người phụ nữ đang ngày đêm làm đẹp cho đời, và truyền cảm hứng sống tích cực đến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.