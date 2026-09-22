Kate Middleton giữ một nguyên tắc nuôi con rất nghiêm

Điều đáng chú ý là nguyên tắc này được cho là lấy cảm hứng từ chính mẹ anh, Công nương Diana. Trước khi qua đời năm 1997, bà từng rất cố gắng để hai con trai không bị nuông chiều, thậm chí còn từ chối hoặc chuyển những món quà người hâm mộ tặng cho các hoàng tử nhỏ. Cách làm đó sau này tiếp tục ảnh hưởng đến cách William và Catherine nuôi dạy các con.

Kate cũng từng chia sẻ quan điểm rất rõ ràng về việc nuôi con: Điều quan trọng không nằm ở số lượng đồ chơi hay số chuyến đi, mà là cảm xúc, sự gắn kết và môi trường tinh thần mà trẻ lớn lên trong đó.

Không cho con dùng điện thoại

Một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất trong gia đình Wales là không cho các con dùng điện thoại di động. William từng nói thẳng rằng cả ba người con đều chưa có điện thoại và anh rất nghiêm khắc trong chuyện này.

Anh cho biết gia đình vẫn ưu tiên những bữa cơm ngồi cùng nhau để trò chuyện. Với William và Kate, đó là cách giữ cho các con không bị cuốn quá sớm vào thế giới số, đồng thời vẫn có không gian thực sự để kết nối với nhau trong đời sống hàng ngày.

Vì sao họ cứng rắn đến vậy?

Nỗi lo lớn nhất của William và Catherine không chỉ là chuyện màn hình hay internet, mà còn là việc các con lớn lên giữa sự chú ý quá lớn của công chúng. Ngày nay, chỉ một chiếc điện thoại có camera cũng đủ khiến hình ảnh của trẻ bị chụp lại, đăng lên mạng và lan đi rất nhanh. Đó là điều mà thế hệ William và Harry khi còn nhỏ không phải đối mặt ở mức độ như bây giờ.

Eton College, nơi Hoàng tử George theo học, cũng có quy định không cho học sinh năm đầu sử dụng smartphone. Học sinh sẽ được dùng điện thoại cơ bản, chỉ nghe gọi và nhắn tin. Điều đó phần nào giúp gia đình hoàng gia yên tâm hơn, dù mối lo về môi trường số và áp lực từ bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đó.

Điều khiến nhiều người thấy gần gũi ở William và Kate là họ không nuôi con theo kiểu quá xa cách hay nặng hình thức. Trái lại, cả hai dường như rất chú trọng vào nề nếp, giao tiếp nhẹ nhàng và sự hiện diện của cha mẹ trong đời sống của con.

Họ muốn con cái lớn lên trong một môi trường có kỷ luật nhưng vẫn ấm áp, nơi trẻ được lắng nghe và được giải thích lý do của các giới hạn thay vì chỉ bị cấm đoán. Chính vì vậy, dù là gia đình hoàng gia, cách họ nuôi dạy con vẫn khiến nhiều người cảm thấy khá quen thuộc và dễ đồng cảm.

*Theo Express, The Sun

