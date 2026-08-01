Sau những video về cắm hoa, trang trí nhà cửa hay cuộc sống thường ngày được yêu thích, mới đây Ngọc Loan tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ một đoạn reel ngắn ghi lại khoảnh khắc trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Video chỉ kéo dài khoảng 30 giây nhưng nhanh chóng nhận được nhiều lượt xem bởi màn bắt trend biến hình đang rất được giới trẻ yêu thích. Mở đầu là hình ảnh Ngọc Loan diện trang phục hiện đại, kéo vali bước đi ở sân bay. Chỉ sau một cú chuyển cảnh, cô xuất hiện trong bộ hanbok truyền thống với tạo hình sang trọng, đứng giữa không gian cổ kính của cung Gyeongbokgung. Đi kèm đoạn video, Ngọc Loan viết ngắn gọn: "Một ngày xuyên không đến triều đại Joseon".

Không ít người xem thừa nhận họ phải xem lại vài lần bởi phần chuyển cảnh quá mượt, kết hợp cùng bối cảnh của cung điện khiến tổng thể đoạn video giống như một phân cảnh trong phim cổ trang Hàn Quốc. Phần bình luận nhanh chóng ngập tràn những lời khen dành cho nhan sắc của người đẹp sinh năm 1993. Có người nhận xét: "Mặc hanbok hợp quá", "Visual này đóng cổ trang được luôn", hay "Chỉ 30 giây mà cứ tưởng trailer phim". Những phản ứng ấy không quá bất ngờ bởi thời gian gần đây, mỗi lần Ngọc Loan chia sẻ một đoạn video mới, cô đều nhận được sự quan tâm nhờ gu thẩm mỹ chỉn chu và khả năng bắt trend rất nhanh.

Không chỉ mặc hanbok, nhiều du khách đến Hàn Quốc còn xem đây là trải nghiệm nhất định phải thử

Nếu từng đến Seoul, chắc hẳn nhiều người sẽ không còn xa lạ với hình ảnh hàng trăm du khách mặc hanbok dạo quanh cung Gyeongbokgung. Đây từ lâu đã trở thành một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất khi ghé thăm thủ đô Hàn Quốc. Xung quanh khu vực cung điện có rất nhiều cửa hàng cho thuê hanbok với đủ kiểu dáng, từ những bộ trang phục truyền thống đơn giản đến các thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục của hoàng hậu, công chúa hay các nhân vật trong triều đại Joseon.

Nhiều người dành hẳn nửa ngày để chọn trang phục, làm tóc rồi thong thả đi dạo trong khuôn viên cung điện, lưu lại những bức ảnh mang đậm không khí cổ trang. Nhờ làn sóng Hallyu và sức hút của các bộ phim lịch sử Hàn Quốc, trải nghiệm này ngày càng trở nên phổ biến với du khách quốc tế.

Có lẽ cũng vì vậy mà đoạn video của Ngọc Loan tạo được cảm giác rất "điện ảnh". Không cần quá nhiều hiệu ứng, chỉ cần một cú xoay người đúng nhịp, kết hợp với khung cảnh mái ngói cong, sân đá rộng và những dãy hành lang cổ kính của Gyeongbokgung đã đủ tạo nên bầu không khí như đưa người xem quay ngược thời gian. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng nếu không nhìn phần đầu video, họ sẽ tưởng đây là một phân cảnh trong bộ phim lấy bối cảnh triều đại Joseon.

Điều khiến Ngọc Loan được yêu thích không chỉ là nhan sắc, mà còn là cách tận hưởng mỗi chuyến đi

Theo dõi Ngọc Loan thời gian gần đây, dễ nhận ra cô không chạy theo kiểu du lịch "check-in cho đủ". Thay vào đó, mỗi chuyến đi đều được đầu tư khá kỹ về trải nghiệm lẫn hình ảnh. Từ việc tự tay cắm hoa, chăm chút không gian sống đến những video ghi lại hành trình khám phá các thành phố mới, cô luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng và có gu. Chính điều đó giúp những đoạn reel ngắn của Ngọc Loan thường nhận được lượng tương tác tốt, dù nội dung không quá cầu kỳ.

Đoạn clip tại Gyeongbokgung cũng vậy. Thay vì chỉ đứng tạo dáng trước cung điện như nhiều du khách khác, cô lựa chọn bắt trend biến hình để tạo nên một câu chuyện nhỏ. Chỉ trong nửa phút, người xem có cảm giác như đang chứng kiến một cô gái hiện đại bất ngờ "xuyên không" trở về hàng trăm năm trước. Ý tưởng không quá mới nhưng được thực hiện chỉn chu, kết hợp với bối cảnh đẹp nên vẫn đủ sức tạo ấn tượng.

Có thể thấy, mạng xã hội ngày càng có nhiều video du lịch được đầu tư đẹp mắt, nhưng không phải clip nào cũng khiến người xem muốn xem lại nhiều lần. Với Ngọc Loan, lợi thế nằm ở việc cô biết cách kể câu chuyện bằng hình ảnh thay vì chỉ ghi lại điểm đến. Một cú chuyển cảnh, một bộ trang phục hay một góc quay phù hợp cũng đủ biến chuyến đi thành một kỷ niệm đáng nhớ. Và có lẽ chính điều đó đã giúp đoạn video chỉ dài 30 giây tiếp tục trở thành một trong những khoảnh khắc được cư dân mạng yêu thích trong chuyến du lịch Hàn Quốc lần này.