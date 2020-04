Julia Child: Bà nội trợ trở thành nữ hoàng ẩm thực thế giới bằng niềm đam mê mãnh liệt khiến đấng mày râu cũng phải nể phục

Ngày 15/8/1912, thế giới chào đón một bé gái có tên là Julia Child. Dường như không ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ trở thành một vị đầu bếp tài ba và ghi tên mình vào sử sách thế giới.

Julia Child được đánh giá là thiên tài ẩm thực ở Pháp. Bà đã cách mạng hóa thế giới nấu nướng và chứng tỏ với mọi người rằng phụ nữ cũng có thể đảm nhận những công việc đầy căng thẳng như trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Từ thuở nhỏ, bà Julia đã được tiếp xúcvới ẩm thực. Bố mẹ bà luôn hứng thú tìm tòi những nhà hàng mới trên khắp thế giới và nhờ đó mà bà có cơ hội được học hỏi những phong cách nấu nướng khác nhau. Điều này đã tạo ra nguồn cảm hướng cho bà Julia, thôi thúc bà theo đuổi công việc nấu ăn.

Thuở nhỏ, ước mơ của bà Julia là trở thành nhà văn. Tuy nhiên, những vở kịch ngắn cũng như tài năng của bà không được các nhà sản xuất công nhận và đành phải bỏ dở niềm mơ ước. Trước khi trở thành nữ đầu bếp vang danh khắp thế giới, bà Julia làm công việc đánh máy và trợ lý nghiên cứu cho Văn phòng Dịch vụ Chiến lược ở Washington, Mỹ trong suốt Thế chiến II. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà chuyển đến Paris, Pháp sinh sống cùng chồng. Đây như thể là sự sắp đặt của số phận khikinh đô hoa lệ Paris nổi tiếng là lò đào tạo ra những đầu bếp xuất chúng cho thế giới.

Tại đây, bà Julia quyết định từ bỏ công việc ngồi bàn giấy nhàm chán nên đã đăng ký một lớp học nấuăn ở Paris và được sắp xếp vào lớp dành cho các bà nội trợ. Dù điều này không phải là kì vọng của mình nhưng bà Julia vẫn nhanh chóng thể hiện tài năng vượt trội và bày tỏ được cho vào học ở các lớp trình độ cao hơn.

Sau một hồi tranh cãi, bà Julia cuối cùng cũng được chuyển đến Le Cordon Bleu, lớp họcđào tạo nấu ăn chuyên nghiệp dành cho các đầu bếp nam, vào năm 1949. Lớp học cao cấp này cũng không thể làm khó tay nghề của bà Julia. Không chỉ xuất sắc đứng đầu lớp, bà còn nhận được nhiều sự kính trọng của nhiều đầu bếp chuyên nghiệp trong khi bản thân vẫn đang học hỏi những kỹ thuật nấu nướng mới.

Năm 1952, bà Julia cùng với 2 người phụ nữ khác là Simone Beck và Louisette Bertholle cùng chung tay mở một ngôi trường dạy nấu ăn có tên gọi là L'Ecole de Trois Gourmandes (tạm dịch: Ngôi trường của 3 người sành ăn). Ngoài ra, họ còn hợp tác viết nên quyển sách dạy nấu món Pháp dành cho người Mỹ. 6 năm sau, 3 người đem bản thảo đến gặp nhà xuất bản nhưng cuốn sách bị từ chối, nhiều khả năng là do độ dài của nó lên đến 734 trang. May mắn là cuốn sách này vẫn được một nhà xuất bản khác để mắt đến và quyết địnhphát hành nó vào tháng 9/1961 với một cái tên khác là Mastering the Art of French Cooking, Volume One.

Cuốn sách này gặt hái được thành công ngoài mong đợi thậm chí nó còn nổi lên như một hiện tượng trong giới ẩm thực và luôn góp mặt trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất thế giới trong 5 năm tiếp theo.

Nhờ bàn đạp đó mà show dạy nấu ăn đầu tiên của bà Julia The French Chef được ra đời vào năm 1963 và phát sóng trong suốt 10 năm. Trong thời gian này, bà Julia còn giành được giải thưởng George Foster Peabody Award và là người phụ nữ duy nhất được chính quyền Pháp trao tặng huân chương Légion d'Honneur (Bắc Đẩu Bội Tinh), giải thưởng cao quý dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Sự thành công của bà Julia không phải nhờ vào may mắn mà là nhờ vào cái đầu lạnh, sự nỗ lực không ngừng, lòng quyết tâm và tài năng của người phụ nữ này. Tất cả những yếu tố đó đã giúp bà Julia trở thành bà hoàng của làng ẩm thực và đầu bếp được nhiều người mến mộ. Bà đã đi tiên phong, mở đầu cho sự phát triển của các đầu bếp nữ thế hệ sau này. Bà Julia đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng phụ nữ cũng có thể thành công như đàn ông.

Cuộc đời của bà Julia là nguồn cảm hứng của bộ phim Julie & Julia nói về sự ảnh hưởng của nữ đầu bếp ẩm thực Pháp này lên một người trẻ ở New York có tên là Julie Powell sau khi sự kiện 11/9 diễn ra. Julie đã quyết định nấu mỗi ngày một món trong cuốn sách của bà Julia trong suốt 1 năm trời và ghi lại cả quá trình ấy.

Không chỉ trong phim mà ngoài đời, bà Julia là nhân vật truyền cảm hứng để tất cả mọi người trên khắp thế giới. Sự quyết tâm của bà đã khiến mọi người tin rằng chỉ cần bạn đặt ra mục tiêu và cố gắng thực hiện nó, thì không có gì là không thể xảy ra cả.

Đến tận ngày nay, bà Julia vẫn là một tấm gương điển hình để mọi người noi theo, cổ vũ mọi người sống hết mình với niềm đam mê và sự thành công sớm muộn cũng tìm đến.

(Nguồn: Yakima Herald)