New York trải qua thời khắc tang thương nhất trong dịch Covid-19, số người tử vong đã vượt qua vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9

Do đó, dù ngày 7/4 đã chứng kiến một kỷ lục tang thương nhưng không có nghĩa là cuộc chiến chống Covid-19 vẫn tiếp tục bế tắc. Ánh sáng đang hiện ra giữa đoạn đường tăm tối nhất, khi mà số bệnh nhân cần thở máy chưa tới 4.600 người, thấp hơn nhiều so với các tuần trước, giúp giảm bớt áp lực cho New York về tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế.