Jisoo đến Met Gala chỉ để gặp thành viên BLACKPINK

Sự kiện thời trang quy mô nhất hành tinh Met Gala vừa chính thức diễn ra, quy tụ hàng ngàn ngôi sao đình đám trên toàn thế giới. Trong số vô vàn những cái tên thu hút truyền thông, sự xuất hiện của các thành viên BLACKPINK bao gồm Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của đông đảo khán giả. Sự góp mặt của họ tại thảm đỏ danh giá này không chỉ gây chú ý bởi những diện mạo nổi bật mà còn bởi một phát ngôn từ Jisoo. Lời chia sẻ của nữ thần tượng lập tức làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về tình trạng hoạt động hiện tại cũng như mức độ gắn kết của nhóm nhạc nữ toàn cầu này.

Đoạn phỏng vấn của Jisoo tại Met Gala nhắc về việc gặp các thành viên BLACKPINK

Ngay tại sự kiện Met Gala, Jisoo đã có một cuộc phỏng vấn ngắn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Cụ thể, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc bản thân mong chờ điều gì nhất trong lần đầu tiên bước chân lên thảm đỏ sự kiện uy tín này, cô đã không ngần ngại trả lời thẳng thắn rằng: “ Tôi chỉ muốn gặp các thành viên BLACKPINK thôi ”. Lời chia sẻ này ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi.

Jisoo trả lời trong buổi phỏng vấn tại Met Gala

Việc Jisoo bày tỏ khao khát được gặp lại những người chị em cùng nhóm ngay tại một sự kiện quốc tế đã phản ánh phần nào tình trạng của nhóm hiện tại. Thực tế cho thấy tất cả các thành viên BLACKPINK đều đang bị tập trung vào các lịch trình cá nhân. Họ liên tục di chuyển giữa các quốc gia, chạy chiến dịch quảng cáo, dự sự kiện thời trang và tất bật chuẩn bị dự án nghệ thuật riêng. Khối lượng công việc khổng lồ khiến nhóm gần như không có thời gian trống để gặp mặt trực tiếp hay sắp xếp một lịch trình chung hoàn chỉnh.

Các thành viên BLACKPINK tại Met Gala:

BLACKPINK hội ngộ tại Met Gala

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Jisoo bởi việc BLACKPINK tụ họp đầy đủ giờ đây đã trở thành bài toán khó. Lời chia sẻ ngắn gọn của chị cả cũng vô tình khiến những tin đồn rạn nứt càng có cơ sở để dư luận bàn tán. Dù vẫn mang danh nghĩa một nhóm nhạc, nhưng để BLACKPINK có thể đứng chung khung hình, người hâm mộ dường như chỉ còn biết trông cậy vào những sự kiện có quy mô khổng lồ như Met Gala.

Nhóm nhạc BLACKPINK hay 4 nghệ sĩ solo?

Kể từ thời điểm không còn ràng buộc hợp đồng cá nhân với YG vào cuối năm 2023, khán giả ngày càng hiếm thấy đội hình đầy đủ của BLACKPINK cùng đồng hành trong các dự án chung. Cả bốn thành viên đều đang trọng tâm sự nghiệp sang phát triển độc lập. Sự ưu tiên tối đa cho các kế hoạch riêng đã khiến những lần hội ngộ dưới danh nghĩa nhóm trở nên vô cùng nhỏ giọt.

Các hoạt động nhóm của BLACKPINK hiện tại vô cùng nhỏ giọt

Lần gần nhất công chúng được chứng kiến trọn vẹn bốn mảnh ghép trên cùng một sân khấu là tại đêm nhạc thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn DEADLINE tại Hong Kong, Trung Quốc vào tháng 1 năm nay. Ngay cả khi phát hành EP DEADLINE, nhóm cũng không hề có hoạt động chung nào để quảng bá cho EP.

Cả 4 thành viên BLACKPINK không có hoạt động quảng bá nào cho EP DEADLINE mới ra mắt

Hoạt động duy nhất quy tụ đủ bốn thành viên chỉ gói gọn trong một buổi phát trực tiếp ngắn trên nền tảng Instagram. Tần suất xuất hiện chung thưa thớt khiến nhiều người đặt dấu hỏi về cách thức duy trì của BLACKPINK. Thậm chí, nhóm hiện tại còn bị ví như bốn nghệ sĩ độc lập thỉnh thoảng tụ họp để hợp tác thay vì một tập thể gắn kết.

Sự tương phản này càng trở nên rõ ràng khi đặt cạnh những thành công vang dội từ các dự án cá nhân. Trên con đường solo, cả bốn thành viên đều xây dựng được dấu ấn vững chắc và gặt hái thành tích vượt trội. Việc tự do thành lập công ty quản lý riêng, phát hành các sản phẩm âm nhạc oanh tạc bảng xếp hạng quốc tế, ký kết hợp đồng đại sứ toàn cầu hay lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh chứng minh định hướng cá nhân đang mang lại hiệu quả rất lớn.

BLACKPINK hiện tại còn bị ví như bốn nghệ sĩ độc lập thỉnh thoảng tụ họp để hợp tác thay vì một tập thể gắn kết

Sự bùng nổ mạnh mẽ của từng người phần nào lý giải cho việc họ không còn mặn mà với các hoạt động chung. Khi quỹ thời gian đều được dồn toàn lực cho sự nghiệp cá nhân đang trên đà thăng tiến, việc hội ngộ đủ bốn thành viên BLACKPINK giờ đây đành trông chờ vào những sự kiện quy mô khổng lồ như Met Gala.

