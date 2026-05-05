Nguyên dàn BLACKPINK đã có mặt tại Met Gala: Lisa đẹp như nữ thần, Jisoo kiêu kỳ, Rosé an toàn còn Jennie cứ kỳ kỳ!

Vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam), Met Gala 2026 đã diễn ra với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion is Art” – tôn vinh mối liên kết giữa thời trang và nghệ thuật. Sự kiện không chỉ là đêm tiệc thời trang mà còn là nơi tôn vinh mối quan hệ giữa trang phục và nghệ thuật, quy tụ dàn sao Hollywood, người mẫu và influencer hàng đầu thế giới. BLACKPINK đã sẽ tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi cả nhóm cùng góp mặt. Không làm người hâm mộ thất vọng, cả nhóm đã mang đến những diện mạo cuốn hút, visual đỉnh cao, chứng minh bản thân là những biểu tượng hàng đầu của làng giải trí - thời trang thế giới.

Lisa hóa tác phẩm nghệ thuật

Lisa xuất hiện tại Met Gala 2026 như một tác phẩm nghệ thuật sống hơn là một khách mời thảm đỏ thông thường. Nữ idol diện thiết kế độc đáo, với lớp voan phủ kín gương mặt và cơ thể, được nâng đỡ bằng những bàn tay độc đáo.

Đôi mắt được nhấn nhá sắc sảo cùng phần tóc mai được tạo kiểu nghệ thuật, tôn lên gương mặt tỉ lệ vàng trứ danh. Bộ trang sức cao cấp với đá quý màu xanh biển sâu tạo điểm nhấn tương phản hoàn hảo trên nền trắng thuần khiết của bộ trang phục.

Lisa đẹp lộng lẫy trong mọi góc độ. Ảnh: Getty Images

Cô đã hóa thân thành tác phẩm nghệ thuật sống. Ảnh: Getty Images

Điều khiến tạo hình này được bàn tán nhiều không chỉ là độ đẹp, mà là thái độ thời trang phía sau nó. Lisa không chọn một chiếc váy “an toàn” để chiều lòng số đông. Cô lựa chọn thiết kế độc đáo, xứng danh là biểu tượng thời trang, kiêm idol đầu tiên góp mặt trong hội đồng host của Met Gala.

Vẻ đẹp ấn tượng của Lisa càng thêm củng cố vị trí trong hội đồng host Met Gala của cô

Jisoo: Lên đồ như tiểu thư, giao tiếp tiếng Anh tiến bộ bất ngờ

Đúng như danh xưng "Hoa hậu Hàn Quốc", Jisoo mang đến một hình ảnh rạng rỡ, ngọt ngào. Cô chọn cho mình thiết kế đậm chất nữ tính, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và cổ điển vốn đã trở thành thương hiệu cá nhân. Với chiếc váy hồng đính đá hở lưng quyến rũ, cô khéo léo kết hợp cùng chiếc vòng cổ choker bản to đồng điệu và kiểu tóc búi cao giúp tôn lên bờ vai trần mảnh dẻ.

Jisoo xuất hiện với vẻ nữ tính ngọt ngào quen thuộc. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy phô diễn 1 phần lưng trần gợi cảm của cô. Ảnh: Getty Images

Nữ idol xứng danh Hoa hậu Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images

Dù nhan sắc của Jisoo là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng bộ trang phục của cô lại tạo ra hai luồng dư luận mạnh mẽ. Đa số người hâm mộ và khán giả đại chúng đều "ngất ngây" trước vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng của Jisoo. Với họ, cô không cần phải ăn mặc quá kỳ dị để nổi bật; chính thần thái và gương mặt "tỉ lệ vàng" đã là món trang sức quý giá nhất. Tuy nhiên, một bộ phận giới mộ điệu thời trang lại cho rằng lựa chọn này là "quá an toàn" cho một sự kiện đòi hỏi tính đột phá và nghệ thuật như Met Gala. Một số ý kiến thẳng thắn nhận xét trang phục có phần hơi "tiểu thư", an toàn và thiếu sự mới mẻ.

Cận cảnh gương mặt Jisoo đẹp không thể chê. Ảnh: Getty Images

Như nhiều lần xuất hiện, trang phục của cô được bàn tán, nhận xét. Ảnh: Getty Images

1 số ý kiến cho rằng chiếc váy "sến" và thiếu sự đột phá. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh váy áo, điều khiến cư dân mạng thực sự ngỡ ngàng và dành "cơn mưa" lời khen cho Jisoo chính là sự tự tin trong giao tiếp. Trong đoạn video phỏng vấn tại thảm đỏ và hậu trường, Jisoo gây ấn tượng mạnh khi trả lời các câu hỏi của truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, tự nhiên. Không còn sự rụt rè hay cần đến phiên dịch viên quá nhiều như trước, sự thăng hạng rõ rệt trong kỹ năng ngoại ngữ giúp cô ghi điểm tuyệt đối về phong thái của một ngôi sao toàn cầu, xóa tan những hoài nghi trước đây về rào cản ngôn ngữ của "chị cả" BLACKPINK.

Jisoo giao tiếp trôi chảy với truyền thông nước ngoài. Clip: X

Rosé trung thành với là một quý cô tối giản

Khác với sự biến hóa kỳ ảo của các thành viên khác, chủ nhân siêu hit APT. vẫn kiên định với "mã gen" thời trang đã làm nên thương hiệu của mình: Tối giản, sang trọng và đầy bí ẩn. Rosé xuất hiện trong một thiết kế đầm quây đen dáng dài, không quá cầu kỳ về phom dáng nhưng gây ấn tượng bởi chi tiết cách điệu đính đá lấp lánh ở phần eo, tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Cô kết hợp cùng vòng cổ kim cương bản lớn, tôn lên bờ vai trần và làn da trắng sứ. Mái tóc vàng thương hiệu được xõa tự nhiên, tạo nên tổng thể hài hòa và quý phái.

Một trong những điều khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là ngoại hình của Rosé trong lần xuất hiện này. So với lần đầu dự Met Gala (2021), vóc dáng của Rosé được đánh giá là thăng hạng rõ rệt. Cô trông đầy đặn, khỏe khoắn và có sức sống hơn hẳn. Gương mặt của nữ thần tượng toát lên vẻ rạng rỡ, giúp cô không bị "chìm" giữa không gian lộng lẫy và náo nhiệt của sự kiện. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trạng thái tinh thần tốt nhất của Rosé trước khi đổ bộ thảm đỏ.

Rosé trung thành với phong cách tối giản thanh lịch quen thuộc: váy đen, tóc vàng, trang sức lấp lánh. Ảnh: Getty Images

Dù nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, diện mạo của Rosé vẫn vấp phải những tranh luận về tính đột phá. Nhiều người cho rằng Rosé hiểu rõ thế mạnh của mình và việc trung thành với phong cách tối giản giúp cô duy trì hình ảnh một biểu tượng thời trang cao cấp, không bị lẫn lộn với bất kỳ ai.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cô đang quá an toàn và thiếu sự đổi mới. Tại một "đấu trường" đòi hỏi sự sáng tạo điên rồ như Met Gala, việc diện một chiếc váy đen cổ điển có thể khiến Rosé trở nên mờ nhạt và thiếu tính biểu tượng so với các đồng nghiệp cùng nhóm hay dàn sao quốc tế khác.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng Rosé đang thiếu đột phá. Ảnh: Getty Images

Jennie hóa nàng tiên cá nhưng bị makeup "dìm"

Trong lần trở lại này, Jennie mang đến một hình ảnh gợi cảm, thu hút nhưng cũng không kém phần tranh cãi trong cách lựa chọn lối trang điểm và làm tóc. Cô diện bộ váy quây dáng dài được phủ kín bởi hàng ngàn mảnh sequin lấp lánh như những vảy cá. Tông màu xanh bạc chuyển sắc tạo hiệu ứng bắt sáng cực tốt dưới ánh đèn flash, biến Jennie thành một "nàng tiên cá" hiện đại bước ra từ lòng đại dương. Phom dáng ôm sát của chiếc váy đã tôn vinh trọn vẹn vóc dáng và bờ vai "móc áo" trứ danh của nữ thần tượng.

Jennie tự tin, cuốn hút tại Met Gala năm nay. Clip: X

Jennie có lựa chọn trang phục nổi bật. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tôn hình thể, giúp Jennie trông như nàng tiên cá. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên lớp trang điểm là phần gây tranh cãi dữ dội trong lần xuất hiện này của Jennie. Jennie đã lựa chọn mốt chân mày siêu mảnh, nhạt màu – một xu hướng cổ điển nhưng lại cực kỳ kén mặt. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu chân mày này khiến nhan sắc Jennie bị "dìm" và mờ nhạt trên thảm đỏ. Mái tóc được búi cao, ép sát cũng được cho là tạo cảm giác hơi đứng tuổi. Dù đây là một nỗ lực để tạo sự phá cách và phù hợp với tinh thần nghệ thuật của Met Gala, nhưng không thể phủ nhận nó đã vô tình làm lộ những khuyết điểm trên gương mặt nữ idol.

