Ji Soo gây sốc với liên hoàn phốt bạo lực: Quấy rối bạn gái, tiểu bậy luôn trong lớp, 3 nạn nhân đứng lên đấu tố cực gắt

Những ngày gần đây, showbiz Hàn quay cuồng trong loạt "phốt" bạo lực của các ngôi sao. Ngôi sao đình đám tiếp theo bị tố cáo đó chính là nam tài tử Ji Soo. Hôm nay (3/3), 1 cư dân mạng đã đăng một bài viết ẩn danh, tự nhận là bạn cùng lớp của nam diễn viên Sông Đón Trăng Lên tại trường trung học Seorabeol từ năm 2006 - 2008. Người này tường thuật lại loạt tình tiết tố Ji Soo là kẻ côn đồ, hay bắt nạt các học sinh trong trường. Không lâu sau, trên MXH xuất hiện thêm 2 tài khoản cáo buộc Jisoo với những hành động tương tự.

Cụ thể, netizen đầu tiên lên tiếng sau bài đăng tố cáo (tạm gọi là B) tiết lộ về quá khứ của nam diễn viên như sau: "Khi tôi học lớp 7, Ji Soo đã tát tôi trên tàu điện ngầm. Tôi không nhớ cậu ta đã tát tôi bao nhiêu cái nhưng chắc là nhiều hơn 1 lần. Vài ngày sau, Ji Soo lại tiếp tục đánh tôi vì tôi không mua đồ uống cho cậu ta trong McDonald's. Tôi thấp hơn Ji Soo nên không thể làm gì khác ngoài chịu đựng bị đánh. Tôi rất sợ hãi vì bị cậu ta đe dọa, Ji Soo nói rằng cậu ta có tập judo. Sau đó, khi thấy Ji Soo tập Judo trên chương trình Knowing Brothers, tôi đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn".

Ji Soo liên tục bị các tài khoản ẩn danh cáo buộc bạo lực học đường thời học sinh

Tiếp đó, B nói rằng mình đã đánh bại Ji Soo trong một trận đấu bóng rổ 4 người và nam diễn viên đã rất cay cú vì sự thất bại đó. "Cậu ta đã thua tôi, một người chỉ cao 1m50 lúc đó. Cậu ta rất khó chịu và lao vào đấm tôi", người này kể lại. Chưa hết, B còn tiết lộ thông tin gây sốc rằng Ji Soo từng tiểu bậy ngay trong lớp học.

"Hồi lớp 7, lớp tôi và lớp Ji Soo rất gần nhau nên chỉ mất vài giây để cậu ta chạy sang lớp tôi. Tôi đến lớp của Ji Soo để gặp bạn và tôi đã rất sốc khi thấy cậu ta đi tiểu vào thùng rác. Điều đáng kinh ngạc hơn là cậu ta còn nói sẽ không dọn dẹp gì hết. Trong suốt năm học lớp 9, Kim Ji Soo là thủ phạm của vô số vụ bắt nạt và lạm dụng. Tôi không nghĩ một kẻ bắt nạt như vậy lại lại được công chúng yêu mến sau khi tẩy trắng hình tượng", B phẫn nộ kể lại những hành động nam diễn viên 28 tuổi từng gây ra khi còn đi học.

Nạn nhân thứ 2 lên tiếng với cáo buộc Ji Soo vì hành vi bạo lực và đi tiểu trong lớp học

Không lâu sau, nạn nhân thứ 3 (tạm gọi là C) cũng đã đứng ra vạch trần quá khứ của nam diễn viên trẻ. Những gì C kể lại cũng khiến netizen phẫn nộ không kém: "Ji Soo thật sự đã bắt nạt bạn bè thời cấp 2. Tôi vẫn nhớ đã bị Ji Soo cùng nhóm của cậu ta ném cà chua bi vào người trong căng tin. Cậu ta đi khắp trường như một vị vua, gây chuyện với những học sinh mà cậu ta gặp, đánh đập và chửi bới họ".

C cũng nói rằng nam diễn viên đã đưa ra những nhận xét về tình dục vượt quá giới hạn về bạn gái của anh. Tuy nhiên khi C cảnh báo cho người bạn gái kia thì Ji Soo đã tìm đến đe dọa và đánh C. Người này nói rằng nếu bị kiện, C sẽ liên kết với những nạn nhân khác để chiến đấu tới cùng. Nếu nam diễn viên và công ty của anh phủ nhận loạt cáo buộc này, C sẽ quay lại với nhiều bằng chứng hơn. Thái độ cứng rắn không khuất phục của cư dân mạng này khiến cộng đồng mạng càng thêm nghi ngờ và tin rằng "phốt" của tài tử Sông Đón Trăng Lên là sự thật.

Nam thần Sông Đón Trăng Lên đang vướng phải loạt lùm xùm bắt nạt bạn học trong quá khứ

Vấn nạn bạo lực học đường đang trở thành chủ đề nóng ở Hàn Quốc khi các ngôi sao nổi tiếng liên tiếp bị bạn cũ tố là côn đồ, "đầu gấu" trường học. Một vài vụ việc đã được giải quyết khi công ty có hành động pháp lý, nhưng đối với vụ việc của Soojin (G)I-DLE hay Ji Soo vừa mới xảy ra, các nạn nhân đều mạnh mẽ đối đầu và chuẩn bị bằng chứng rõ ràng.

Hiện tại phía nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này. Khi càng ngày càng có thêm nhiều nạn nhân lên tiếng, câu chuyện sẽ trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Phần lớn khán giả vẫn giữ thái độ trung lập và chờ đợi đính chính từ công ty diễn viên Ji Soo.

Nguồn: Koreaboo