Jennie hết thời, thất bại thảm hại?

Từ lúc chưa lên sóng, chương trình The Secret Friends Club của đài MBC đã nhận được rất nhiều kỳ vọng. Lý do là bởi chương trình quy tụ những gương mặt cực hot là Jennie (BLACKPINK), ngôi sao Địa Ngục Độc Thân Dex, võ sĩ Choo Sung Hoon, Noh Hong Chul và Lee Soo Ji. Sau 2 năm vắng bóng, đây mới là lần đầu tiên Jennie tái xuất các chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Bất chấp dàn cast hoành tráng, tỷ lệ người xem lại không mất khả quan. Nội dung chương trình được so sánh với các thử thách rượt đuổi trong Infinite Challenge - vốn là thế mạnh của nhà sản xuất Kim Tae Ho. Tuy nhiên với The Secret Friends Club, nhiều khán giả cảm thấy chương trình đã không thể tái hiện được bầu không khí hồi hộp thực sự của một cuộc rượt đuổi.

Chương trình quy tụ Jennie bị chê bai, rating thấp thảm hại. Ảnh: Koreaboo

Các bình luận gay gắt trên mạng xã hội bao gồm: “Thật khó tin là họ đã quy tụ được những ngôi sao nổi tiếng như vậy mà vẫn làm ra một chương trình nhàm chán đến thế”, “Kim Tae Ho dường như đã mất đi phong độ”, “Cảm giác như đang xem một phiên bản nhạt nhẽo của Infinite Challenge”, “Phần dựng phim quá chán, nên không có chút căng thẳng nào”...

Mặc dù một số người cho rằng tập 2 hay hơn tập đầu, nhưng sự thất vọng đối với dự án mới nhất của nhà sản xuất Kim Tae Ho vẫn còn rất lớn. Điều này kéo theo rating khá ảm đạm. Tập 1 có rating 2,1%, đến tập 2 giảm xuống chỉ còn 1,6% - chưa bằng một nửa so với rating 4,4% của chương trình tiền nhiệm King of Mask Singer.

Việc chỉ đạt rating khoảng 1% trong "khung giờ vàng" 6h tối Chủ nhật được coi là một kết quả đáng thất vọng. Về mức độ nổi tiếng, chỉ có Jennie xếp hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các nhân vật truyền hình trong tháng qua. Như vậy, có thể nói Jennie đang "cứu" cả chương trình, dù thành tích The Secret Friends Club vẫn rất bết bát. Điều này làm dấy lên nhiều tranh luận về việc danh tiếng Jennie có còn hot hay đơn giản là chương trình quá dở nên cô cũng "hết cứu".

Jennie cũng không cứu được chương trình này. Ảnh: Koreaboo

Từ tập 3, nhà sản xuất công bố thêm hàng loạt thành viên toàn sao hạng A như Jung Hae In, Go Youn Jung, Park Myung Soo, Hong Jin Kyung, Kim Do Hoon. đầu bếp Yoon Nam No, Cha Tae Hyun, Park Bo Young, Lee Sun Bin, Kwanghee và Kang Hoon. Đài MBC kỳ vọng rằng những khách mời mới và sự hài hước của họ sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sự thành công cho The Secret Friends Club.

Giờ đây, sự chú ý đổ dồn vào việc liệu The Secret Friends Club có thể vượt qua mức rating 1% và tạo nên sự hồi sinh đáng kể hay không. Để vượt qua những lời chỉ trích ban đầu và tạo nên bước ngoặt, việc thay đổi hướng đi dường như là điều cấp thiết. Liệu việc biên tập nhanh hơn và tạo ra cảm giác hồi hộp, kịch tính hơn có thể vực dậy chương trình hay không vẫn còn phải chờ xem, khi đội ngũ sản xuất đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng.

Jennie cũng là "con bài tẩy" được nhà sản xuất kỳ vọng sẽ kéo rating cho chương trình. Bên cạnh danh tiếng toàn cầu, cô cũng là gương mặt "người người nhà nhà đều biết" ở Hàn Quốc. Vì ít tham gia show truyền hình nên mỗi khi đi show, Jennie đều nhận được rất nhiều sự chú ý và theo dõi.

Nhà sản xuất kỳ vọng vào Jennie và cả dàn sao khủng. Ảnh: Koreaboo

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Ngoài ra, cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop. Ảnh: Instagram

Sự nghiệp solo của cô cũng rất khởi sắc. Ảnh: V Magazine

Nguồn: Koreaboo



