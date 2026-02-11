Cách đây không lâu khi xuất hiện trên sân khấu Melon Music Awards, Jennie (BLACKPINK) gây xôn xao khi trình diễn ca khúc Like JENNIE trước mặt 2 tình cũ Kai (EXO) và G-Dragon (BIGBANG). Được biết, trong nhạc phẩm này có phần rap đáng chú ý: "Chị đây không còn vương vấn tới mấy anh bồ cũ nữa, và chị biết mấy anh đó vẫn còn nhớ nhung mình lắm". Từ đây, công chúng nhận định, Jennie đang mượn lời bài hát để dằn mặt Kai và G-Dragon, qua đó yêu cầu họ hãy mau chóng quên nữ ca sĩ đi thay vì vẫn lụy lên lụy xuống.

Tới tối 10/2, Kai đã có động thái gây bàn tán, được cho là muốn nhắm tới Jennie. Theo đó, trong 1 show mới đây, 1 MC đã đặt ra câu hỏi khó cho "cỗ máy nhảy" của EXO: "Cậu sẽ phản ứng ra sao nếu người yêu cũ liên tục gọi điện và làm phiền cậu". Trước câu hỏi có phần tế nhị, Kai ngập ngừng 1 lúc rồi đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: "Chắc em sẽ chặn số bạn gái cũ trước khi những chuyện như thế xảy ra".

Theo tờ Koreaboo, đông đảo khán giả nhận định, Kai đã có màn trả đũa Jennie qua tuyên bố mới nhất sau khi bị nàng rapper BLACKPINK cạnh khóe ở Melon Music Awards cách đây không lâu. Qua tuyên bố "chặn số bạn gái cũ", Kai được cho là muốn thể hiện rõ lập trường rằng nam ca sĩ không còn chút lưu luyến nào với Jennie nữa, cho nên không có chuyện anh vẫn còn nhớ nhung mỹ nhân BLACKPINK như lời bài hát Like JENNIE có đề cập tới.

Kai vừa có động thái được cho là muốn nhắm đến tình cũ Jennie. Ảnh: X

Trước đó ít lâu trên sân khấu 1 lễ trao giải lớn, Jennie gây xôn xao khi thể hiện phần rap nghi ám chỉ tới Kai. Ảnh: X

Mối quan hệ của Jennie - Kai sau khi "đường ai nấy đi" khiến dư luận dậy sóng. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng xôn xao tranh luận trước nghi vấn Jennie - Kai "ăn miếng trả miếng" nhau hậu chia tay. 1 số khán giả tin rằng 2 ngôi sao thực sự đã cạnh khóe đối phương, bởi lẽ 2 sự việc xảy ra ở những thời điểm rất gần nhau.

Thế nhưng song song với đó, nhiều fan lại nhấn mạnh, chưa có đủ cơ sở để kết luận Jennie - Kai đang "ăn miếng trả miếng". Theo những khán giả này, phần lời "Chị đây không còn vương vấn tới mấy anh bồ cũ nữa, và chị biết mấy anh đó vẫn còn nhớ nhung mình lắm" rất có thể chỉ được sáng tác để phù hợp với chủ đề nội dung bài hát chứ chưa chắc đã phản ánh đúng câu chuyện ngoài đời thật của Jennie.

Ngoài ra, những chia sẻ của Kai trong show mới đây nhiều khả năng chỉ mang tính chất vui vẻ, tạo bầu không khí đúng theo tinh thần của 1 chương trình giải trí chứ không thể hiện rõ quan điểm của mỹ nam EXO về tình cũ. Hơn nữa, không loại trừ khả năng show này có kịch bản và Kai chỉ nói lại theo nội dung do ekip chương trình chuẩn bị cho mình, cho nên rất có thể những phát biểu gây xôn xao mới đây không phải suy nghĩ của anh về bạn gái cũ.

Công chúng tranh luận rôm rả xung quanh động thái của Jennie và Kai. Ảnh: X

Còn nhớ Jennie - Kai từng công khai hẹn hò hồi đầu năm 2019, ngay lập tức trở thành cặp đôi gây bão toàn châu Á lúc bấy giờ. Theo nguồn tin, 2 người được bắt gặp nắm tay nhau vô cùng tình tứ, chụp hình cho đối phương trong bầu không khí ngập tràn màu hồng. Dispatch cũng khẳng định cặp đôi idol đã dành thời gian bên nhau tại Paris khi cả 2 cùng đến Pháp tham dự Fashion Week. Jennie dự Chanel show còn Kai dự show của Gucci.

Đáng tiếc, chỉ hơn 3 tuần sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, 2 ngôi sao đã tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của công chúng.