Sáng 26/1, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) - V (BTS) vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với bằng chứng hẹn hò mới nhất. Theo nguồn tin, Jennie mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh tập gym nóng bỏng ở phòng tập thuộc khách sạn Aman Tokyo (Nhật Bản). Đáng nói, V trước đó cũng chia sẻ khoảnh khắc cởi trần tập gym ở phòng tập nói trên lên tài khoản Instagram của mình.

Từ đây, truyền thông và khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn 2 ngôi sao hàng đầu Kpop công khai khoe bằng chứng lovestagram trên trang cá nhân. Ngay lập tức, tin đồn Jennie - V đang hẹn hò đã xuất hiện rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội.

Jennie - V công khai loạt khoảnh khắc tập gym nóng bỏng lên trang cá nhân. Đáng nói, "thánh soi" phát hiện 2 ngôi sao tới cùng 1 phòng tập. Ảnh: Instagram

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng hiện chia phe, để lại những ý kiến trái chiều xung quanh nghi vấn Jennie đang yêu đương với V. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin chắc chắn rằng 2 ngôi sao chưa hề chia tay như truyền thông Hàn loan tin trước đó và vẫn gắn bó bên nhau suốt những năm qua. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít fan lại khẳng định 2 hình ảnh nói trên của Jennie - V chỉ là sự trùng hợp, không phải bằng chứng hẹn hò. Theo những khán giả này, phòng gym nơi Jennie - V tập luyện rất nổi tiếng với các idol Kpop khác và những thần tượng này cũng từng lui tới đây. Hơn nữa, thời điểm Jennie - V đăng ảnh cũng khác nhau. Nam thần BTS chia sẻ khoảnh khắc tập gym nóng bỏng hồi tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Jennie chỉ mới công khai bức hình tại phòng tập ở khách sạn Aman Tokyo vào hôm 24/1.

Công chúng tranh cãi trái chiều xung quanh tin Jennie - V hẹn hò. Ảnh: Naver

Cách đây không lâu, Jennie - V cũng từng gây xôn xao vì lộ ảnh nghi đi chơi cùng nhau. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ 1 tấm hình do đích thân V chia sẻ lên trang Instagram có 70 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, "thánh soi" phát hiện hình chiếc điện thoại phản chiếu lên tấm cửa kính giống hệt với chiếc của Jennie. Từ đây, tờ Koreaboo nhận định, Jennie - V đã tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc, cùng nhau trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau sau lịch trình bận rộn.

Điện thoại của Jennie được cho là đã xuất hiện trong hình do đích thân V đăng lên trang cá nhân. Ảnh: X và Instagram nhân vật

Trước đó, 2 ngôi sao hàng đầu Kpop không ngần ngại diện bộ đồ ngủ rất giống nhau khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều khán giả nhận định, việc 2 thần tượng công khai khoe đồ đôi, lại còn là đồ ngủ đã cho thấy họ đang yêu nhau say đắm.

Jennie diện đồ ngủ có họa tiết kẻ sọc caro ra sân bay cách đây không lâu. Ảnh: Koreaboo

Khi xuất hiện trên Vlog, V gây chú ý khi mặc bộ pijama trông rất giống với trang phục Jennie từng diện ra sân bay. Ảnh: Koreaboo

Chưa dừng lại ở đó, Jennie - V còn cùng xuất hiện ở Los Angeles, Mỹ hồi cuối năm ngoái. Được biết, Jennie tới đây để phối hợp cùng Adidas thực hiện 1 dự án mới vào hôm 13/11/2025. Cùng lúc đó, V có mặt ở Los Angeles theo lịch trình tham dự sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm do anh làm đại sứ.

Đáng nói, phải tới 15/11, sự kiện có V góp mặt mới diễn ra, thế nhưng anh đã vội ra sân bay lên đường tới Mỹ... từ hôm 12/11. Từ đây, mỹ nam sinh năm 1995 được cho là mê mệt Jennie tới mức muốn tới Los Angeles thật sớm để nhanh chóng được gặp gỡ người tình trong mộng.

Cặp đôi tin đồn không chỉ cùng xuất hiện ở Los Angeles mà còn đón chuyến bay về Hàn trong cùng 1 ngày. Theo đó, V lọt vào ống kính của phóng viên Hàn trong lần xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon vào hôm 16/11/2025 sau khi hoàn thành lịch trình ở Los Angeles. Cùng thời điểm, 1 người hâm mộ khẳng định đã ngồi cùng khoang với Jennie trong chuyến bay từ Los Angeles về Hàn. Qua đó, 2 idol được cho là luôn theo sát nhau trong các hoạt động ở nước ngoài.

Jennie có mặt ở Los Angeles vào hôm 13/11/2025 trong 1 kế hoạch hợp tác cùng Adidas. Ảnh: Naver

V khẩn trương lên đường tới Los Angeles từ hôm 12/11/2025. Ảnh: Naver

Còn nhớ, tin đồn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi vàng đã "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2023. Nhưng tới nay, không ít người lại tin rằng 2 nghệ sĩ chưa chia tay và vẫn còn đang lén lút yêu đương.

2 ngôi sao bị phát tán nhiều hình ảnh thân mật cách đây 4 năm. Ảnh: Naver