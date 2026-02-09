Xuất hiện tình địch của Jennie (BLACKPINK)?

Sáng 9/2, công chúng châu Á dậy sóng trước thông tin nữ diễn viên Park Jin Joo bất ngờ phá lệ, có động thái lạ dành cho V (BTS). Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Park bỗng dưng đăng lại bài post mới đây nhất của đàn em kém 7 tuổi. Đáng nói, bài post của V chính là bài đăng lại đầu tiên của Park Jin Joo trên trang Instagram cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi. Được biết, sao nữ họ Park nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Gia Đình Là Số 1, Điên Thì Có Sao, Khi Nàng Say Giấc, Our Beloved Summer,...

Động thái lạ của Park Jin Joo khiến 1 bộ phận công chúng đặt ra nghi vấn cô đang theo đuổi quyết liệt V. Điều đó đồng nghĩa với việc nữ diễn viên họ Park trở thành tình địch của Jennie (BLACKPINK) trong mắt nhiều khán giả, bởi lẽ Jennie - V được cho là đang hẹn hò với nhau.

Park Jin Joo bất ngờ đăng lại bài post của V lên trang Instagram cá nhân. Đáng chú ý, bài post của V chính là bài đăng lại đầu tiên của Park Jin Joo trên trang cá nhân. Ảnh: X

Park Jin Joo bỗng trở thành tình địch của Jennie trong mắt nhiều khán giả. Ảnh: Naver

Gần đây, Jennie liên tục lộ ảnh nghi hẹn hò với V. Điện thoại của Jennie được cho là đã xuất hiện trong hình do đích thân V đăng lên trang cá nhân, từ đây công chúng nhận định, 2 idol hàng đầu đã tận hưởng những phút giây lãng mạn, hạnh phúc bên nhau. Ảnh: X

Nghi vấn Park Jin Joo đang tấn công, theo đuổi V đã trở thành chủ đề gây bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội mới đây. Trong đó, nhiều khán giả nhấn mạnh, động thái của sao nữ Điên Thì Có Sao chỉ cho thấy nữ diễn viên sinh năm 1988 có mối quan hệ bạn bè với V, hoặc là người hâm mộ của nam thần nhóm BTS chứ không chứng minh được rằng cô đang muốn tán đổ đàn em. "Thánh soi" còn phát hiện ra chi tiết Park Jin Joo thực ra đã lập gia đình với người đàn ông ngoài ngành giải trí, qua đó cho thấy cô chỉ xem V như thần tượng chứ không có chuyện muốn theo đuổi đối phương.

Giữa những đồn đoán không có hồi kết từ công chúng, Park Jin Joo đã gỡ bài đăng của V trên trang Instagram cá nhân. Và tính tới thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Điên Thì Có Sao vẫn chưa chính thức lên tiếng về nguyên nhân khiến cô đột nhiên đăng lại bài post của đàn em kém 7 tuổi lên mạng xã hội.

Động thái của Park Jin Joo dành cho V đã khiến dư luận chia phe, tranh cãi nảy lửa. Ảnh: Naver