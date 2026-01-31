Jennie (BLACKPINK) bị soi chuyện bầu bí

Chiều 30/1, tờ Koreaboo cho hay, 1 đoạn video ghi lại màn trình diễn gần đây của Jennie (BLACKPINK) bất ngờ trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi. Bên dưới clip, netizen để lại hàng loạt bình luận trái chiều, từ khen ngợi Jennie đang có thân hình khỏe mạnh cho tới bình phẩm không hay về vòng eo của nữ thần tượng sinh năm 1996.

Đặc biệt, 1 bộ phận khán giả nhận xét, Jennie hiện sở hữu phần bụng kém thon gọn, thậm chí còn đặt ra nghi vấn nữ idol... đang mang bầu. Những bình luận này khiến cho cộng đồng mạng nói chung và fandom của mỹ nhân BLACKPINK nói riêng không khỏi sốc nặng.

Jennie bị soi mói quá đà vào phần bụng, còn bất ngờ dính tin đồn có bầu vì 1 đoạn video trình diễn trên sân khấu mới đây. Ảnh: Koreaboo

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc Jennie bị săm soi 1 cách thái quá và vô duyên vô cớ phải nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã từ 1 bộ phận khán giả. Những netizen này còn nhấn mạnh, việc lôi chuyện bầu bí của người phụ nữ ra để đùa cợt là điều không thể chấp nhận được. Họ cũng yêu cầu anti-fan nên để yên cho Jennie, chấm dứt ngay hành động soi mói ác ý đối với nữ ca sĩ 9X.

Công chúng đồng loạt lên tiếng bênh vực Jennie. Ảnh: X

Cách đây không lâu, Jennie cũng bị 1 bộ phận netizen soi mói thái quá, tiêu cực hóa 1 hành động hết sức bình thường của nữ ca sĩ. Cụ thể, hồi chiều 12/1, nàng rapper "Hắc Hường" bất ngờ bị 1 số khán giả công kích sau khi 1 đoạn clip 5 triệu view ghi lại hình ảnh cô ở lễ trao giải Golden Disc Awards 2026 trở nên viral. Trong video, Jennie trở về chỗ ngồi sau khi biểu diễn liền tù tì 3 bản hit trong gần 8 phút trên sân khấu sự kiện. Người đẹp tỏ ra mệt mỏi bơ phờ, ngã vật xuống ghế sau tiết mục biểu diễn tốn nhiều năng lượng. Đây vốn dĩ là biểu hiện tự nhiên, không đáng bị "gạch đá". Thế nhưng, người đăng clip lại gay gắt phê bình nàng rapper BLACKPINK vì cho rằng cô chỉ đang giả vờ mệt mỏi trước ống kính để nhận được sự thương hại từ công chúng. Thậm chí, 1 số khán giả không suy xét kỹ tình huống đã vội hùa theo người này.

Jennie bất ngờ bị 1 số netizen tố giả vờ mệt mỏi sau màn trình diễn ở Golden Disc Awards 2026

Trên các diễn đàn, công chúng đã đồng loạt thể hiện nỗi bức xúc sau khi chứng kiến Jennie bỗng dưng bị chỉ trích vì 1 lý do "trời ơi đất hỡi" và cực kỳ vô lý. Theo những khán giả này, những gì Jennie thể hiện ra trong đoạn clip 5 triệu view là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng phê bình, chỉ trích. Người hâm mộ nhấn mạnh, nữ idol vừa trình diễn liền tù tì 3 bài hát trên sân khấu vừa hát vừa rap lại còn phải nhảy liên tục với thời lượng gần 8 phút, nên hiển nhiên cô sẽ trông mệt mỏi như trong đoạn clip nêu trên. Đây hoàn toàn là biểu hiện vô cùng tự nhiên, không có 1 chút giả tạo hay diễn sâu ở trong đó.

Người hâm mộ vừa phẫn nộ vừa thấy khó hiểu vì Jennie bỗng dưng bị 1 bộ phận khán giả công kích chỉ vì cô tỏ ra mệt mỏi sau khi hoàn thành màn trình diễn tốn nhiều năng lượng kéo dài gần chục phút. Đồng thời, nhiều khán giả cũng tỏ ra thông cảm vì nàng rapper "Hắc Hường" đang bị 1 bộ phận anti-fan soi mói thái quá. Song song với đó, không ít người hâm mộ còn nhận định, anti-fan đang cay cú trước thành công của Jennie nên cố kiếm chuyện với nữ thần tượng sinh năm 1996 mọi lúc mọi nơi.