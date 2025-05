Tối ngày 26/5, trên Fanpage chính thức, J97 Entertainment đã đưa ra thông cáo báo chỉ xoay quanh những thông tin đời tư của nam ca sĩ Jack và nữ diễn viên Thiên An suốt thời gian qua. Theo đó, Jack bác bỏ thông tin đời tư sai sự thật và truyền thông không chính xác, cũng như khẳng định có nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và tinh thần của nam ca sĩ. Anh phủ nhận những phát ngôn của Thiên An, tố cáo Thiên An nhiều lần không cho mình gặp con, nhấn mạnh việc đã gửi kiến nghị lên tòa để thực hiện quyền nuôi con.

Thông cáo báo chí của Jack

Jack và Thiên An thời điểm còn thân thiết

Hiện tại, thông tin liên quan đến thông cáo báo chí này của Jack đang được chia sẻ khắp các nền tảng MXH Việt. Nhiều ý kiến trái chiều, người bênh vực, người tiếp tục chỉ trích nam ca sĩ trong khi phía Thiên An vẫn giữ im lặng và đã xóa những bài phốt gần đây. Làn sóng công kích nữ diễn viên cũng đang xuất hiện khá nhiều trên MXH.

Đáng nói hơn khi giữa lùm xùm chấn động, cư dân mạng lại bất ngờ nhắc tên đạo diễn Lý Hải. Lý do Lý Hải vô duyên vô cớ bị kéo vào drama của Jack là vì màn đấu tố ngược sau nhiều năm im lặng của nam ca sĩ khiến khán giả nhớ ngay tới từ khóa "lật mặt". Vốn dĩ Lật Mặt là thương hiệu phim hot làm nên tên tuổi của Lý Hải. Cư dân mạng đồng loạt cho rằng nếu Jack thành công xoay chuyển tình thế thì đây đích thị là "chất liệu kịch bản" cho Lý Hải làm Lật Mặt 9. Thậm chí còn có người chọn sẵn tên phim cho nam đạo diễn nghìn tỷ: Lật Mặt 9 - Vì Tinh Tú Trở lại.

Lật Mặt và Lý Hải liên tục bị réo tên dù không liên quan đến drama

Dĩ nhiên những bình luận này chỉ mang tính chất giải trí giữa thời điểm drama đang cực căng. Một điều thú vị là rõ ràng đạo diễn Lý Hải đã quá thành công với thương hiệu phim này, nên mỗi khi có những trường hợp xoay chuyển tình thế (dù là thành công hay không) trên mạng xã hội là các khán giả sẽ nhớ ngay tới cái tên Lật Mặt. Hiện tại, Lật Mặt 8 của Lý Hải cũng đang bám trụ ngoài phòng vé, tuy doanh thu không bùng nổ nhưng cũng là một dấu ấn mới trong sự nghiệp của nam đạo diễn.