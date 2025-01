Jack - Thiên An - T.V là 3 nhân vật được gọi tên nhiều nhất mạng xã hội những ngày qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc "T.V" đăng tải clip hơn 10 phút khơi lại vụ ồn ào từng đăng bài "phốt" ca sĩ Jack. Tiếp đó, Thiên An không nhắc cụ thể tên ai nhưng lại gây sốc hơn khi cho biết đã mang thai 3 lần nhưng chỉ bảo vệ được duy nhất bé Sol. Trước những diễn biến chấn động này, mọi động thái hay thông tin liên quan đến người trong cuộc đều gây chú ý. Nếu như T.V và Thiên An liên tục lên bài "tố căng", đáp trả nhau chan chát thì Jack "im hơi lặng tiếng" suốt những ngày qua.

Giữa drama, cư dân mạng đã liên tục đào lại những phát ngôn, hình ảnh cũ gây chú ý của Jack. Loạt ảnh được chia sẻ nhiều nhất trong ít ngày qua chính là những khoảnh khắc vào năm 2020, Jack từng đến mái ấm Đức Quang ở chùa Vạn Đức, Ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để thăm các em bé mồ côi.

Khi đó, nam ca sĩ ăn mặc giản dị, vui vẻ phát quà từ thiện, bồng bế và trò chuyện với trẻ con. Không chỉ thế, Jack còn ngầm thể hiện được yêu thích khi đăng tải lại câu mà các bé nói: "Chú ơi, khi nào chú quay lại, hay là chú ở với tụi con luôn đi".

Hình ảnh Jack bồng bế các em bé ở trại trẻ mồ côi tại quê bất ngờ được nhiều người quan tâm, lan truyền trên mạng xã hội

Jack đi làm từ thiện cùng ekip và người hâm mộ, anh vui vẻ trò chuyện và ngồi phát quà cho các em bé

Hiện tại, dù fanpage cá nhân đang nhận về "bão" phẫn nộ, nhiều bình luận tiêu cực nhưng Jack không có động thái khoá hay lên tiếng phản hồi. Trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz, khán giả Việt thể hiện sự phẫn nộ, đề nghị nghiêm khắc hơn với các nghệ sĩ dính vào bê bối đời tư. Ngoài ra, nhiều người đã soi ra được một công ty được cho là đang hợp tác với Jack cũng đã âm thầm tháo bỏ những thông báo liên quan đến kế hoạch hoạt động của nam ca sĩ trong năm 2025.

Chỉ mới được công chúng chú ý vài năm gần đây nhưng Jack lại là cái tên dính với hàng loạt bê bối đời tư gây sốc

Đây không phải lần đầu cái tên Jack dính với những thị phi gây sốc. Vào năm 2021, nam ca sĩ bị "phốt" bắt cá hai tay, có con với Thiên An. Giữa những diễn biến căng thẳng khi đó, Jack lên tiếng: "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Từ năm 2021 đến nay, sự nghiệp của Jack cũng tụt dốc không phanh. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng. Trong bài đăng 4 năm trước, Jack từng chia sẻ về việc nếu bị khán giả quay lưng: "Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, người sẽ ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn lại ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến".