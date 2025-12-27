Infographic: Dấu hiệu trẻ vị thành niên cần giúp đỡ về sức khỏe tâm thần

Hình minh họa: Irasutoya

Tuổi vị thành niên là giai đoạn nhiều biến động về cảm xúc và tâm lý. Khi những thay đổi này vượt quá khả năng tự điều chỉnh, trẻ có thể phát ra các “tín hiệu cầu cứu” âm thầm mà người lớn dễ bỏ qua.

Không phải mọi biểu hiện buồn bã, cáu gắt hay thu mình ở tuổi vị thành niên đều là “nhất thời”. Một số thay đổi kéo dài trong hành vi, cảm xúc, học tập hoặc các mối quan hệ có thể phản ánh tình trạng căng thẳng tâm lý đang gia tăng. Từ khuyến cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tạo Việt Nam - infographic dưới đây tổng hợp những dấu hiệu thường gặp cho thấy trẻ vị thành niên có thể đang cần sự giúp đỡ về sức khỏe tâm thần, từ các biểu hiện cảm xúc, hành vi đến thay đổi thể chất và xã hội. Việc quan sát, lắng nghe và phản hồi đúng lúc từ gia đình, nhà trường sẽ tạo nền tảng an toàn để trẻ tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.