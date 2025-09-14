Đối mặt với thách thức và cách giữ gìn sức khỏe tinh thần

Ania Grabowska, 43 tuổi, là một giáo viện yoga tự do đến từ Olkusz, một thị trấn ở Ba Lan. Cô có 2 cậu con trai mắc chứng tự kỷ là Kuba và Maciek.

Ania Grabowska có thói quen đi nghỉ ở những nơi xa xôi 2 tháng trong 1 năm mà không mang theo 2 con. Cũng chính vì điều này mà Ania Grabowska bị chỉ trích rất nhiều.

Nhưng Ania Grabowska cho biết, cô đã đối mặt với nhiều thách thức khi chăm sóc con trai mắc bệnh và việc đi nghỉ mát mà không có con cái giúp cô không phải 'điên đầu'. Du lịch là đam mê thực sự của Ania, cũng như là một 'liều thuốc tinh thần lớn'.

"Nó cho phép tôi nạp lại năng lượng và trở thành người khác trong một khoảnh khắc, và đó là điều vô giá với tôi. Tôi du lịch để không bị điên loạn tinh thần. Đó là cách tôi đối phó với căng thẳng. Cuộc sống có thể khó khăn. Tôi có những lo lắng của riêng mình về Maciek, nhưng cũng có những vấn đề hàng ngày, bình thường mà tất cả chúng ta đều biết. Du lịch nạp lại cho tôi rất nhiều năng lượng đến nỗi khi tôi trở về, tôi có thể tiếp tục chiến đấu cho Maciek và đem lại một thế giới tốt đẹp hơn cho con", cô cho biết.

Đối mặt với chỉ trích và duy trì sức mạnh tinh thần

Nhưng nhu cầu "đi nghỉ không mang theo con" của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội, và họ chỉ trích cô là "vô trách nhiệm".

"Tôi nhận được đủ loại bình luận, cảvô lý lẫn thực sự ác ý. Mọi người thường không hiểu rằng khi bạn có một đứa con bị bệnh, bạn nên chăm sóc bản thân mình vì như thế là có thể giúp đỡ chúng" , cô nói.

Ania khẳng định rằng các kỳ nghỉ một mình đã cho cô "sức mạnh và bình yên để trở thành một người mẹ tốt". "Đôi khi mọi người không hiểu rằng sự hỗ trợ và thời gian dành cho bản thân là nền tảng để yêu thương và giúp đỡ tốt hơn. Bạn phải ích kỷ một chút để tránh bị điên loạn. Nếu người mẹ hạnh phúc, các con cũng sẽ hạnh phúc, đó là lý do tại sao việc nghĩ tích cực về bản thân và tìm thời gian theo đuổi đam mê của mình là quan trọng" , cô nói thêm.

Ania giải thích rằng, với tư cách là người tự kinh doanh, cô phải 'tận dụng tối đa' thời gian nghỉ hai tháng của mình. "Ngân sách giảng dạy của tôi không phải là một gia tài, nhưng nó đủ để thực hiện ước mơ du lịch của tôi nhờ tiết kiệm, lên kế hoạch, và mua vé trước".

Lợi ích của việc du lịch cùng gia đình và những kế hoạch sắp tới

Mặc dù không có ngân sách quá lớn, nhưng Ania Grabowska vẫn có thể thực hiện những chuyến đi mơ ước nhờ biết cách tiết kiệm, lên kế hoạch và mua vé trước. Ngoài những chuyến du lịch cùng cả gia đình, Ania thỉnh thoảng cũng đi du lịch một mình hoặc cùng bạn đời Marek để nạp lại năng lượng.

Cô tin rằng việc du lịch cực kỳ giá trị đối với trẻ em, giúp chúng trải nghiệm các nền văn hóa và địa điểm mới, học ngôn ngữ một cách tự nhiên, và có những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, du lịch rất quan trọng với Maciek - con trai cô - vì cậu bé phát triển tốt trong môi trường luôn thay đổi và có nhiều điều mới mẻ.

Với Ania, du lịch là nguồn sức mạnh và cảm hứng cho cả gia đình. Cô thường xuyên đi du lịch với chồng và các con, nhưng chủ yếu là với Maciek. Cậu bé rất hào hứng, "không chỉ muốn đóng gói đồ đạc mà còn muốn bay ngay lập tức!", trong khi con trai lớn Kuba lại thích đi du lịch theo một cách thoải mái, thư thả hơn. Ania chia sẻ: "Điều quan trọng nhất là mọi người đều vui, và tôi cũng vậy."

Những chuyến đi của Ania rất đa dạng, từ khắp châu Âu đến Mỹ, Cộng hòa Dominica và Bali. Cô đang lên kế hoạch cho chuyến đi Dubai vào tháng 11 và Ai Cập cùng Maciek vào dịp Giáng sinh. Mục tiêu du lịch năm 2026 của cô là Sri Lanka và Seychelles, dù "quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau".

Lời khuyên của Ania dành cho những người cũng muốn du lịch nhiều là "lên kế hoạch và tiết kiệm thật tốt". Cô thường mua vé máy bay vào tháng 12 cho kỳ nghỉ hè vì đó là lúc giá vé thấp nhất. "Dù là một giáo viên có thu nhập không dư dả, điều đó không thể ngăn tôi thực hiện những ước mơ của mình," cô nói.

