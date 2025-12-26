Ung thư tuyến tụy, được mệnh danh là "vua của các loại ung thư", thường không có hoặc có rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, dẫn đến hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Điều này hạn chế các lựa chọn điều trị, ngay cả khi phẫu thuật, nguy cơ tái phát và di căn vẫn cao, khiến việc phòng ngừa trở nên vô cùng quan trọng.

Một nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường trong thời gian dài có thể là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của ung thư tuyến tụy. Các nghiên cứu cho thấy sự chuyển hóa glucose bất thường có thể gây tổn thương di truyền cho các tế bào tuyến tụy, do đó làm tăng nguy cơ ung thư. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc tế *Cell Metabolism*.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng các quan sát lâm sàng cho thấy hầu hết bệnh nhân ung thư tuyến tụy cũng mắc bệnh tiểu đường , nhưng mối quan hệ nhân quả giữa hai bệnh này trước đây vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu này, thông qua các thí nghiệm trên tế bào và động vật, đã xác nhận rằng "môi trường nhiều đường" có thể là yếu tố then chốt trong sự hình thành ung thư tuyến tụy.

Nghiên cứu chỉ ra rằng gen sinh ung thư KRAS cực kỳ phổ biến trong ung thư tuyến tụy, với các đột biến được tìm thấy ở gần 90% mẫu bệnh phẩm. Một nhóm nghiên cứu, hợp tác với các bệnh viện, đã phân tích các mô khác nhau và phát hiện ra rằng đột biến gen KRAS chỉ xảy ra trong các tế bào tuyến tụy của bệnh nhân ung thư tuyến tụy mắc bệnh tiểu đường; tổn thương tương tự không được quan sát thấy ở các mô không phải tuyến tụy khác.

Các thí nghiệm tiếp theo cho thấy rằng trong điều kiện đường huyết cao, quá trình sản xuất dNTPs, nguyên liệu thô quan trọng cho quá trình sao chép và sửa chữa gen, giảm đáng kể trong các tế bào tuyến tụy. Lượng đường dư thừa làm tăng quá trình glycation protein , cản trở hoạt động của các enzyme quan trọng, dẫn đến lỗi trong quá trình sửa chữa DNA và cuối cùng gây ra đột biến gen, làm tăng nguy cơ ung thư tế bào.

Các thí nghiệm trên động vật cũng ủng hộ cơ chế này. Nhóm nghiên cứu đã cho chuột ăn chế độ ăn nhiều đường và chất béo trong thời gian dài, gây ra tình trạng tăng đường huyết . Họ phát hiện ra rằng chỉ có tuyến tụy cho thấy tổn thương gen đáng kể và đột biến KRAS, cho thấy tuyến tụy đặc biệt nhạy cảm với môi trường nhiều đường.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù một số bệnh ung thư có liên quan đến bệnh tiểu đường, nhưng không phải tất cả các cơ quan đều có nguy cơ mắc ung thư do lượng đường tiêu thụ tăng cao. Đối với tuyến tụy, việc kiểm soát lượng đường nạp vào và duy trì chức năng chuyển hóa bình thường có thể là yếu tố then chốt trong việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy, đồng thời mở ra những hướng đi mới cho việc phòng ngừa và điều trị ung thư trong tương lai.

Ung thư tuyến tụy: "Sát thủ thầm lặng" và cách phòng ngừa

Mức độ nguy hiểm: Ung thư tuyến tụy cực kỳ nguy hiểm vì khó phát hiện sớm do nằm sâu trong ổ bụng và ít gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao (tỷ lệ sống sau 5 năm dưới 10%) do tế bào ung thư phát triển nhanh, dễ di căn và kháng lại nhiều phương pháp điều trị như hóa trị hay xạ trị.

Cách phòng ngừa ung thư tuyến tụy:

Từ bỏ thói quen xấu: Tuyệt đối không hút thuốc lá (nguyên nhân hàng đầu) và hạn chế rượu bia để tránh viêm tụy mãn tính.

Kiểm soát cân nặng: Duy trì thể trọng hợp lý và tập thể dục đều đặn để giảm tình trạng kháng insulin.

Chế độ ăn lành mạnh: Tăng cường rau xanh (đặc biệt là bông cải xanh, cải bó xôi), hạn chế thịt đỏ, đồ nướng và thực phẩm nhiều đường.

Tầm soát định kỳ: Nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc bị tiểu đường đột ngột sau tuổi 50, cần thực hiện kiểm tra chuyên sâu (siêu âm, chụp CT/MRI) để phát hiện sớm.