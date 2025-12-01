Lâm Vỹ Dạ giảm 14kg chỉ sau 4 tháng, thu gọn 15cm vòng eo chỉ nhờ 1 câu nói của Trường Giang, CĐM rần rần vào "xin vía"

Năm 2025, Lâm Vỹ Dạ có màn "lột xác" khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt. Chỉ trong 4 tháng, nữ diễn viên đã giảm 14kg, vòng eo thu nhỏ đến 15cm và biến hình thanh thoát, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hành trình này không đến từ phép màu, mà là từ quyết tâm rõ rệt cùng những thay đổi lối sống khoa học.

Cú hích lớn giúp Lâm Vỹ Dạ thay đổi chính là lời khuyên chân thành từ đàn anh Trường Giang: "Làm nghề mà mập quá thì không được". Câu nói dù nhẹ nhàng nhưng khiến cô tự nhìn lại bản thân, truyền thêm động lực để bắt đầu hành trình giảm cân nghiêm túc. Trước đó, cân nặng của cô từng lên tới 60kg khi quay gameshow, và sau hành trình ấy, cân nặng của cô giảm xuống còn 46kg chỉ sau 4 tháng, khiến nhiều người "xin vía" trên mạng xã hội.

Chế độ giảm cân của Lâm Vỹ Dạ không quá khắc nghiệt nhưng cực kỳ kỷ luật. Dưới đây là những chiến lược chính trong hành trình của cô, kèm phân tích dựa trên nguồn y học, dinh dưỡng và thể chất:

1. Cắt giảm tối đa tinh bột trắng

Trong kế hoạch ăn uống, Lâm Vỹ Dạ giảm mạnh tinh bột trắng như cơm trắng, bún, mì gói, bánh ngọt và đồ có đường, bởi những thực phẩm này dễ gây tăng đột ngột đường huyết, kích hoạt cảm giác đói và tăng dự trữ mỡ.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết tinh bột tinh chế thường có ít chất xơ và được tiêu hóa nhanh, khiến lượng đường huyết tăng - giảm thất thường, dẫn đến thèm ăn nhiều hơn và khó duy trì cảm giác no lâu. Hạn chế tinh bột trắng giúp giảm tổng lượng calo nạp vào, hỗ trợ tạo thâm hụt calo, yếu tố quyết định để giảm cân.

Lưu ý: Điều này không có nghĩa là "cắt bỏ hoàn toàn carbs". Bạn vẫn cần carbohydrate từ ngũ cốc nguyên cám, rau củ và trái cây để duy trì năng lượng và chức năng não bộ.

2. Ưu tiên rau xanh, trái cây giàu chất xơ và protein nạc

Một bữa ăn lý tưởng trong kế hoạch của viên giảm cân thành công như Lâm Vỹ Dạ luôn có rau xanh nhiều màu sắc, trái cây giàu chất xơ, nguồn protein nạc như thịt trắng, cá, trứng, đậu...

Chất xơ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định lượng đường huyết, từ đó giúp cơ thể ít thèm ăn hơn. Protein nạc không chỉ xây dựng và duy trì cơ bắp khi bạn tập luyện, mà còn giúp no lâu hơn, từ đó hạn chế lượng calo tổng thể. Việc tăng tỷ lệ protein trong khẩu phần giúp giảm nguy cơ mất cơ khi giảm cân, điều nhiều người thường gặp khi giảm cân nhanh. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi bạn ăn protein, cơ thể sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa so với carbs hoặc chất béo. Điều này giúp tăng nhẹ lượng calo bị đốt mỗi ngày.

3. Nói không với đồ ăn vặt sau 19 giờ

Một nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả: Tuyệt đối không ăn vặt sau 19 giờ. Lợi ích:

Giảm lượng calo dư thừa vào buổi tối, khi cơ thể hoạt động thấp hơn.

Tránh thói quen ăn vặt cảm xúc, thường là đồ ngọt hoặc chiên rán nhiều calo.

Tạo thói quen ăn uống điều độ, giúp dạ dày được nghỉ ngơi trước khi ngủ.

Y học cũng chỉ ra rằng ăn muộn có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, làm tăng insulin và khó ngủ. Cả hai đều có thể gián tiếp cản trở quá trình giảm cân.

4. Tập luyện đều đặn: Chạy bộ, gym và Muay Thai

Không chỉ chỉnh ăn uống, Lâm Vỹ Dạ còn kết hợp tập luyện kiên trì với nhiều hình thức: Chạy bộ để đốt mỡ toàn thân, gym để siết cơ và tăng sức mạnh, Muay Thai để định hình đường cong, đốt mỡ nhanh và vừa nâng cao sức bền.

Việc kết hợp cardio và strength training được xem là phương pháp giảm cân hiệu quả nhất. Cardio giúp tăng nhịp tim và đốt calo trong lúc tập; gym và Muay Thai giúp phát triển cơ bắp, từ đó tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản (BMR), cơ thể dù nghỉ cũng đốt nhiều calo hơn.

Ngoài ra, Muay Thai còn kích thích mạnh mẽ vùng core (bụng - eo - hông), giúp vòng eo không chỉ giảm số đo mà còn săn chắc hơn. Đó chính là lý do vòng eo của cô giảm tới 15cm.

Không chỉ là con số cân nặng, thay đổi của Lâm Vỹ Dạ còn đến ở gương mặt thanh thoát, cơ thể săn chắc hơn, phong cách thời trang được nâng tầm, tự tin, trẻ trung trong mọi khung hình. Hành trình này là minh chứng rõ ràng cho phụ nữ rằng giảm cân bền vững là một quá trình tích hợp: Dinh dưỡng lành mạnh lối sống khoa học vận động đều đặn kỷ luật cá nhân.

(Ảnh: FB)