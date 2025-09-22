Huy Trần vào bếp làm 4 món "sữa chảy ướt áo" đãi Ngô Thanh Vân

Mới đây, Huy Trần đã đăng tải một đoạn video clip ghi lại quá trình anh chế biến 3 món "lợi sữa" dành cho mẹ bỉm sữa. Đó là các món cá bông lau kho nghệ, đậu hũ tẩm hành, rau lang xào tỏi, canh rau ngót. Có thể dễ dàng nhận thấy, đây là những món ngon ít béo mà cực kỳ lợi sữa dành cho các mẹ bỉm.

4 món ăn lợi sữa Huy Trần làm cho vợ.

Là một đầu bếp, Huy Trần nhanh thoăn thoắt thực hiện các công đoạn sơ chế cho các món ăn. Nam doanh nhân giới thiệu đây là các món ăn dân dã, dễ làm. Anh cũng không quên dặn các bố mẹ bỉm sữa nên vò kỹ rau ngót để rau mềm, dễ ăn hơn khi nấu với thịt băm.

Huy Trần không ngại dỗ con để vợ ngồi ăn cơm.

Bữa cơm gia đình của Huy Trần - Ngô Thanh Vân nay đã có sự góp mặt của thành viên nhí đó chính là bé Gạo. Huy Trần không ngại dỗ dành con gái để vợ có thể ăn cơm thoải mái. Nhiều người khen ngợi nam doanh nhân quả là đảm đang, yêu chiều vợ con hết mực.

Huy Trần vào bếp làm 4 món lợi sữa đãi vợ.

Chưa kết thúc bữa ăn nhưng em bé có vẽ khó chịu, nam doanh nhân đã nhanh chóng bế con, ru con ngủ để vợ tiếp tục dùng bữa. " Thôi Huy đi cho em bé bú rồi ru em ngủ ", ông xã Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân bên con gái đầu lòng.

Đoạn clip của Huy Trần khiến nhiều người đồng cảm với tình cảnh "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" của những ông bố, bà mẹ khi nuôi con mọn. Dân mạng dành lời khen ngợi cho sự quan tâm, yêu chiều mà Huy Trần dành cho vợ con. Quả là Ngô Thanh Vân đã cưới đúng người!

Trước đó, Huy Trần cũng khiến nhiều người bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình anh tỉ mỉ diệt khuẩn để tạo môi trường sống tốt nhất cho con gái. Ông bố 1 con thường diệt khuẩn theo 3 cách khác nhau. Huy Trần cho biết có 3 yếu tố giúp diệt khuẩn là đèn UV, nhiệt độ và hóa chất.

"Đầu tiên là dung dịch, Huy là đầu bếp nên rất chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Huy sẽ chỉ cho mọi người một cách tuy nó hơi kỹ chút xíu nhưng mà đảm bảo phải sạch sẽ nhé. Ví dụ đầu tiên là tay nắm cửa, một nơi bị bỏ qua nhưng chắc chắn là được xài rất nhiều.

Mình phải chuẩn bị trước nước xà phòng ấm với cả một cái khăn, nước và dung dịch sát khuẩn. Bước 1: Lau tay nắm cửa với nước xà phòng để loại bỏ chất dơ trong khe và mấy vết xước này nè. Bước 2: Lau nước xà phòng bằng khăn. Bước 3: Xịt dung dịch sát khuẩn và để ngâm trong 5 phút. Cuối cùng, lau sạch bằng nước trắng một lần nữa ", Huy Trần tỉ mỉ sát khuẩn tay nắm cửa.

Chồng Ngô Thanh Vân tỉ mỉ diệt khuẩn để tạo môi trường sống tốt nhất cho con gái.

Tiếp đó, chồng Ngô Thanh Vân mách các bố mẹ bỉm sữa sát khuẩn chiếc khăn lau bằng nước sôi, lò vi sóng. Với bình sữa của con gái, Huy Trần sát khuẩn bằng cách dùng đèn UV.

Vào đầu tháng 8/2025, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần chào đón con gái đầu lòng sau 3 năm làm đám cưới. Bé Gạo hiện đã hơn một tháng tuổi. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, cả hai dần thích nghi với nhịp sinh hoạt mới khi chăm sóc con nhỏ. Khi có thời gian, Huy Trần thường chia sẻ những đoạn clip ghi lại quá trình chăm sóc, nuôi con nhỏ với khán giả.