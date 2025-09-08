Huy Trần chuẩn ông bố đảm, đưa vợ con đi chơi cuối tuần, nhanh tay giành phần làm việc này

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Huy Trần đăng tải loạt ảnh anh cùng vợ con đi chơi dịp cuối tuần. Nam doanh nhân chuẩn bố bỉm khi tay đẩy xe, tay bế con, ru con ngủ để vợ có thể ăn uống thoải mái.

Dân mạng dành lời khen ngợi khi Huy Trần làm tròn vai "bố đảm", anh ru con ngủ thuần thục, khéo léo, tươi cười chào hỏi khi gặp người quen. Sau khi bé Gạo đầy tháng, vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân bắt đầu đưa con ra ngoài nhiều hơn. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân cũng được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng mặn mà khi lên chức mẹ bỉm.

Huy Trần ru con ngủ thuần thục, khéo léo.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa con ra ngoài chơi dịp cuối tuần.

Huy Trần tay đẩy xe nôi, tay dắt thú cưng khi đi ra ngoài.

Đầu tháng 9, vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần đã tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho bé Gạo, con gái đầu lòng. Gia đình nữ đạo diễn chăm chút kỹ lưỡng, chuẩn bị mâm cúng với tông màu hồng dễ thương, từng món đồ đều được trang trí tỉ mỉ kèm tên của bé.

Đầu tháng 9, vợ chồng Huy Trần mừng đầy tháng con gái.

Một số hình ảnh trong tiệc đầy tháng của bé Gạo.

Sau buổi lễ, Ngô Thanh Vân gửi lời tri ân đến chồng: “ Cảm ơn người chồng, người ba của hai mẹ con, luôn đồng hành và trao trọn yêu thương. Mẹ Vân cảm nhận được rất nhiều tình cảm và thấy mình vô cùng may mắn. Xin biết ơn bề trên đã ban cho gia đình nhỏ của chúng con nhiều điều tuyệt vời đến vậy ”.

Trước đó, vào cột mốc 2 tuần sau khi sinh con, Ngô Thanh Vân đưa bé Gạo đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau hai tuần chào đời. Trải nghiệm làm mẹ ở tuổi 46 mang đến cho “đả nữ màn ảnh Việt” nhiều cảm xúc khó quên. Cô còn hài hước tâm sự: “Thực ra thì 14 ngày qua là 14 ngày lên bờ xuống ruộng với bé Gạo luôn”.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đều phải thức khuya, chỉ ngủ được 1-2 tiếng mỗi đêm, thay phiên nhau trông con.

Nữ diễn viên phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể cho biết, chỉ một tuần sau khi sinh, vợ chồng cô đã đưa con trở lại bệnh viện để thăm khám và theo dõi cân nặng. Ngô Thanh Vân tiết lộ bé Gạo có phần nhẹ cân hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân còn lập bảng theo dõi lịch sinh hoạt chi tiết cho bé Gạo, kèm quy định nghiêm ngặt như: hạn chế người ra vào phòng, không dùng điện thoại… Cách chăm con của họ gây tranh luận, có người cho là quá khắt khe, song cũng nhận nhiều lời ủng hộ. Trải qua hơn 1 tháng có bé Gạo, hiện tại của Ngô Thanh Vân và chồng đều đang cố gắng thấu hiểu, làm quen hơn với công việc "bỉm sữa".







