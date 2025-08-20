Choáng với lịch trình chăm con của vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân: Một ngày 24 tiếng, ngủ, bú sữa chuẩn từng giây

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân thừa nhận dù đã chuẩn bị kiến thức từ trước, vợ chồng cô chỉ áp dụng được khoảng 30% khi bước vào thực tế.

"2 tuần qua là 2 tuần ba mẹ học hỏi từ con. Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức mà ba mẹ chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp được khoảng 30%. Khi vô trận… em là trên hết. Ngủ – ị – thay tã – khóc – bú. Có nhiêu đó thôi mà ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như ổn được 50%. Hên thì em theo lịch, không thì ba mẹ vẫn theo em tiếp.

Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và em thích cái gì. Quy trình ba làm rụp rụp, ai ra vô cũng phải theo, tại ba thích đồ để đâu cho tiện là vớ tay có sẵn.

Cái phòng ngủ giờ giống như văn phòng làm việc. Quy trình chia khu vực hẳn hoi. Nhưng trộm vía, nhìn em lớn lên mỗi ngày ba mẹ mừng vui khôn xiết. Ta nói, may là có đọc để lấy kiến thức, chứ không chắc còn “banh” nữa…", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Lịch, ngủ, uống sữa, hút sữa, thay tã có bé Gạo được sắp xếp chuẩn từng giây

Hình ảnh được đăng tải cho thấy một bảng kế hoạch dày đặc, kín từ 0h đến 24h, phủ kín cả tuần. Mỗi ô thời gian được đánh dấu màu sắc khác nhau, từ giờ ngủ, giờ ăn, giờ tắm, giờ vui chơi… Từng khung giờ sinh hoạt đều được “cố định” đến từng phút, đúng chuẩn “production schedule” của một bộ phim lớn.

Không chỉ có mẹ và bố, việc chăm sóc bé còn là “dự án tập thể”. Trong loạt ảnh, Huy Trần một tay bế con, một tay bàn bạc cùng vợ trước bảng kế hoạch. Ngô Thanh Vân đứng cạnh, lắng nghe và phân tích kỹ lưỡng. Có lúc, nam doanh nhân còn cẩn thận “briefing” lại cho bảo mẫu như một buổi họp sản xuất chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên gọi đây là “team work” đúng nghĩa: Người lo việc bế ẵm, người theo dõi tiến độ, người ghi chép lại toàn bộ lịch sinh hoạt để không bỏ sót chi tiết nào.

Ngô Thanh Vân thẳng thắn cho biết việc nuôi con không có kịch bản chuẩn bị sẵn, tất cả đều phải vừa làm vừa học.

Cô còn so sánh hành trình này với việc làm phim: Dù có đọc bao nhiêu kiến thức, khi bước vào thực tế vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ. Điều quan trọng nhất chính là sự phối hợp và học hỏi không ngừng: “Lần đầu nên vừa làm vừa học… vậy là tốt lắm rồi hén papa Huy Trần ơi”.