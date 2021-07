Hương vị tình thân: Bị nói bầu gần 30 tập bụng vẫn phẳng lì, Thu Quỳnh đáp trả

Thu Quỳnh không dám ra đường sau tập 68 Hương vị tình thân

Sau khi Hương vị tình thân tập 68 lên sóng, Thu Quỳnh đã đăng đàn trên trang cá nhân nói chuyện không dám ra đường vì sợ bị... chửi. Ngoài ra, nữ diễn viên lên tiếng thay nhân vật Khánh Thy: "Mà thật sự, mình có ý tốt bày cách giải quyết cho nhà người ta mà cũng bị chửi, hay thôi, để kệ cho bà Bích đi tù vậy nhé! Ai làm người ấy chịu chứ biết sao giờ?".

Bên dưới bài đăng của Thu Quỳnh, nhiều khán giả tiếp tục vào bày tỏ sự bức xúc với nhân vật Khánh Thy. Bên cạnh đó, nhiều fan của Thu Quỳnh cũng cho rằng diễn để người khác ghét như vậy là Thu Quỳnh đã rất thành công.

Ngoài ra, cũng có nhiều comment thắc mắc chuyện tại sao nhân vật Thy trong phim có bầu từ tập ngoài 40, nhưng giờ phim đã tới gần tập 70 mà vẫn chưa có dấu hiệu to bụng. Đáp lại loạt bình luận này, Thu Quỳnh nói rằng trước đây khi bầu bé Be, tới tận tháng thứ 5 cô cũng chưa hề to bụng, vẫn mặc vừa áo dài cũ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng giải thích với một khán giả rằng: "Quan trọng là thời gian trong phim, việc chị có được đeo bụng to hay không thì chị không quyết định được mà do một vài bộ phận khác".

