Ngày 29 tháng 10 hằng năm được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) chọn làm Ngày Đột quỵ Thế giới, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về tai biến mạch máu não. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và tử vong tại nhiều quốc gia.

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn đột ngột do tắc mạch (nhồi máu não) hoặc vỡ mạch máu não (xuất huyết não). Chỉ trong vài phút, hàng triệu tế bào thần kinh có thể bị tổn thương không hồi phục. Vì vậy, mỗi giây đều quý giá trong cấp cứu đột quỵ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần ghi nhớ quy tắc FAST để nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ:

F (Face): Méo miệng, nhân trung lệch

A (Arm): Yếu hoặc liệt tay chân một bên

S (Speech): Nói khó, nói ngọng, không rõ lời

T (Time): Nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa ngay người bệnh đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ

Thời gian vàng điều trị từ 3 đến 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu tiếp cận y tế kịp thời, người bệnh có cơ hội điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối, giúp giảm tỷ lệ tử vong và di chứng nặng nề như liệt, rối loạn ngôn ngữ hay suy giảm trí nhớ.

Khoảng 80% số ca đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu định kỳ, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, ăn nhiều rau xanh, giảm muối, tập thể dục thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái.



