Hương Giang than thở nhớ nhung "ai đó" khi đi du lịch một mình

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã cập nhật lên story trang cá nhân một số đoạn clip quay lại khung cảnh resort nơi cô ở trong chuyến nghỉ dưỡng tại Côn Đảo.

Đáng chú ý, trong số đó có một bức ảnh Hương Giang nằm trên giường một mình cùng dòng chú thích: "Wish you were here" (Tạm dịch: Ước gì anh ở đây). Đã khá lâu rồi mới thấy Hương Giang thể hiện tâm trạng tương tư thế này lên mạng xã hội, lại còn nói nhớ nhung một ai đó. Động thái của nàng Hậu chuyển giới đã khiến dân tình cực tò mò người mà cô đang nhớ tới là ai.

Thời gian gần đây, Hương Giang vướng tin đồn hẹn hò với Việt Kiều Huy Trần. Đây cũng là chàng trai mà cô đã từng lựa chọn trong chương trình "Người ấy là ai".

Cả hai bị phát hiện đi cùng, ngồi cạnh nhau trong buổi gặp mặt thân mật cùng Erik, Hòa Minzy, Đức Phúc.

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, Hương Giang cho biết cô và Huy Trần vẫn giữ quan hệ bạn bè. Nàng Hậu còn nhận xét "bạn trai tin đồn" là người đàn ông đàng hoàng.